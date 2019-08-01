Экс-хоким Самаркандской области Джураев осужден на 13 лет

07:39 03.08.2019

Бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Ташкентский областной суд по уголовным делам 2 августа приговорил бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева к 13 годам колонии общего режима. Заседание было закрытым, сообщил источник "Газеты.uz" в судебной системе.



Экс-хокима признали виновным в совершении преступлений по статьям по статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 210 (получение взятки) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Бывший заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев приговорен к 10 годам лишения свободы, ведущий экс-специалист по строительству Баходир Ходжакулов - к 7 годам.



Еще два бывших специалиста областного хокимията Ботир Абдуллаев и Тулкин Сулаймонов получили 6 и 5 лет тюрьмы. Наказание Сулаймонову было заменено на условный срок.



В материалах уголовного дела сообщается, что Туробжон Джураев получил 2,14 млн долларов в виде взяток от подрядчиков для строительства многоэтажных домов в историческом центре Самарканда.

Как отметил источник, оперативная группа не проводила операцию по эпизодам, связанным со взяточничеством. Эти факты основываются на показаниях свидетелей и пострадавших.



Напомним, "Газета.uz" в июне прошлого года писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО, а также о нарушениях, совершаемых застройщиками. Рядом с архитектурными памятниками строились многоэтажные жилые дома, угрожающие историческим зданиям.



Через месяц хоким Самаркандской области Туробжон Джураев, его заместитель Уткир Абдуллаев, а также специалист по строительству Баходир Ходжакулов были уволены и задержаны по подозрению в получении взяток при выдаче разрешений на застройку. Дело было передано в суд в декабре 2018 года.