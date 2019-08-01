Среди арестованных за беспорядки в Москве - гражданин Таджикистана Раджабов. Кидался в ментов бутылками

08:04 03.08.2019

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о массовых беспорядках в центре Москвы



Суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля - уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова, передает ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить и избрать в отношении Раджабова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября", - огласила решение судья Екатерина Кириченко.

По версии следствия, Раджабов кинул пластиковую бутылку с водой в сотрудника правоохранительных органов, попав ему в шею. Обвиняемый свою причастность к преступлению отрицает. 29 июля Мещанский суд Москвы назначил Раджабову 10 суток административного ареста за нарушение законодательства о митингах.



Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и арестованный ранее Мещанским судом Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.



Накануне в Следственном комитете РФ сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре Москвы.