 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбе повторно запрещен показ "безнравственного" турецкого "мыла" - сериала "Черная любовь"
08:13 03.08.2019

Премьер-министр Узбекистана второй раз запретил показ турецкого сериала "Черная любовь"

Предыстория: В Узбекистане после давления общественности перенесли показ турецкого сериала на позднее время

С 27 июля телеканал Zo"R TV, через три дня после начала показа, прекратил трансляцию телесериала "Кара севда" ("Черная любовь"), снятого турецкими кинематографистами.
Данный телесериал после нескольких месяцев эфира уже был однажды запрещен премьер-министром в феврале 2018 года. По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сериал был остановлен лично премьер-министром Абдуллой Ариповым, передает centralasaian.org.
Представитель телеканала Zo"R TV, который представился как программный продюсер, с сожалением сказал, что сериал "Кара севда" был снят с показа по просьбе религиозной аудитории.
"Камни бросают только в плодоносящие деревья. Камень был брошен во фруктовое дерево. Эти "хранители нравственности" собрали подписи через Telegram и другие сети, обратились в портал (президента - прим. ред.), и наконец, остановил сериал. Этот фильм был очень популярен и любим людьми. Однако требование небольшого количества фанатиков перевесило желание людей...", - сказал сотрудник телеканала.
По словам чиновника, требование остановить сериал было сделано премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на селекторном совещании 30 июля.
"У нас есть пара чиновников, которым слова премьер-министра и решение правительства стоит копейки. Они делают все, что хотят. Вы знаете, о ком я говорю. Бесстыжий турецкий сериал был показан снова. Снимите его сегодня же с эфира! Что это? Ладно, пусть вам слова правительства и премьер-министра ничего не стоя. Но а как же мнение людей? Сколько недовольных людей было из-за этого сериала. Вы об этом не подумали?!", - отметил премьер Арипов на совещании.
Чиновник, который участвовал на видеоселекторном совещании, подтвердил, что премьер-министр Узбекистана обратился с этими словами к главе Ташкента Джахангиру Артиходжаеву.
Около полутора лет назад, 14 февраля 2018 года, премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковал телесериал "Кара севда" в ходе видеоконференции. После критики премьер-министра сериал был снят с 16 февраля 2018 года.
Телесериал "Кара севда" был снят в 2015–2017 годах режиссерами Хилалом Саралом и Экином Пандиром. Показанный в 28 странах мира, он был признан лучшим телесериалом 2017 года и получил премию Эмми.
Сериал "Кара севда", запрещенный в Узбекистане, является самым популярным в Саудовской Аравии.
Напомним, что в январе прошлого года, после критики на исламских сайтах, "ZO"R- TV" прекратил показ турецкого сериала "Кара севда" ("Черная любовь").
Имам мечети "Мирза Юсуф" в Юнусабадском районе Ташкента Рахматулла Сайфутдинов в прошлом году заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд нации.
"Когда женщина во время полового акта с мужем думает о другом мужчине, получается, что ее муж оказывается в таком положении, если бы он совершал половой акт с мужчиной. Это чувство передается зачатым во время этого полового акта детям. В данном случае у этой пары рождаются голубые дети (имеет ввиду геев – Ред.), потому что женщина думает о другом мужчине", – сказал во время своей пятничной проповеди 2 марта главный имам столичной мечети Рахматулло Сайфуддинов.

Источник - ca-news.org
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