Американская трагедия? АО "Авиационная администрация Казахстана" возглавил мистер Гриффитс

08:31 03.08.2019

Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана

Современный подход в области регулирования системы безопасности полетов поможет повысить ее уровень на авиатранспорте в стране



НУР-СУЛТАН, 1 авг -



Решением Совета директоров Питер Гриффитс назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", сообщает комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Напомним, что "Авиационная администрация Казахстана" создана в рамках реализации 68-го шага Плана нации "100 конкретных шагов".

Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход, отметили в ведомстве, впервые внедряется в Республике Казахстан.

Комитетом гражданской авиации в течение последних полутора лет разработаны и внесены соответствующие изменения в закон о гражданской авиации и 61 подзаконный нормативный правовой акт, указывается в сообщении КГА.

"К работе в авиационной администрации будут привлечены высококвалифицированные технические специалисты гражданской авиации для осуществления технического контроля и надзора за субъектами отрасли гражданской авиации с условиями труда соразмерно предприятиям сферы", - сообщает КГА.



Зачем нужна авиационная администрация

Авиационная администрация Казахстана будет осуществлять меры по обеспечению технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.



Кто такой Питер Гриффитс

Питер Гриффитс имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Возглавлял департамент гражданской авиации министерства транспорта Великобритании и курировал работу британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA).

Являлся директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании EasyJet Luton. Был руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии.

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Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737.

В разные годы работал на руководящих должностях в Европейской Комиссии.

Был вице-президентом европейского региона Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации.