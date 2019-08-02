 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 03.08.2019
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Пятница, 02.08.2019
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"Кудрявая рябина". Скончалась народная артистка СССР Александра Стрельченко
14:47 03.08.2019

Любимая певица Брежнева Александра Стрельченко умерла в одиночестве
Оглушительный успех, болезнь, забвение

Скончалась народная артистка Александра Ильинична Стрельченко. Близкий друг певицы Владимир Девятов рассказал "МК" о последних днях 82-летней звезды советской сцены. По его словам, некогда известная артистка умирала в одиночестве в одной из столичных клиник. Единственным, кто навещал певицу, оказался ее студент.

- Лет 15 назад я узнал, что Александра Ильинична неважно себя чувствует, вместе с коллегами решил помочь ей. У нее были проблемы с позвоночником - последствия автомобильной аварии. Она попала в ДТП еще в начале 90-х. До конца оправиться не смогла, - рассказал Владимир Девятов.

- Александра Ильинична просила помощи?
- Нет, она была скромным человеком. Пришлось долго ее уговаривать, чтобы она воспользовалась нашей помощью. Мы отправили письма в Департамент здравоохранения Москвы, тогда ей помогли. Но в дальнейшем она отказывалась от поддержки, уверяла, что у нее достаточно возможностей, да и студенты ей помогают. Она же преподавала на кафедре народного пения в Московском университете культуры. Но в последнее время только один студент был ей практически сиделкой - Николай Бурьяновский.
- У нее были дети?
- Не было, хотя замуж дважды выходила. Есть такой стереотип, что ни одна исполнительница народных песен не имела детей, за редким исключением. У таких артисток всегда много мужей, любовников, а детей - нет. Это какой-то рок. Такие сильные, красивые женщины всегда одиноки. Александра Ильинична тоже в эту "секту" попала.
- Неужели даже племянников не было?
- Племянница у нее есть. Она сейчас, наверно, активизируется, ведь у Александры Ильиничны есть жилплощадь в Москве. Но квартира у покойной скромная, небольшая, в обычной пятиэтажке, хоть и в центре.

- Стрельченко не поддерживала общение с родственниками?
- Наоборот, она всегда им помогала. Сестре, которая на 5 лет ее старше, оказывала поддержку, брату, их детям. Но в последние дни рядом с Александрой Ильиничной был только бывший студент Николай.

- Она составила завещание?
- Я не знаю, с Николаем еще не разговаривал. Насколько помню, лет 10 назад у нее произошла нехорошая история с одной ученицей. Александра Ильинична заключила договор о передаче своего имущества взамен на то, что эта девушка будет за ней ухаживать. Но ученица после подписания всех документов ничего не делала. Стрельченко обратилась даже в суд, чтобы этот договор ренты расторгнуть.
- У Александры Ильиничны было последнее желание?
- Она хотела, чтобы с ней простились в концертном зале Чайковского в Москве. Это сложно сделать.
Стрельченко была любимой певицей советских лидеров Хрущева и Брежнева. Поклонники певицы называли ее королевой народной песни. В каждом доме во время застолья звучали ее песни: "Подари мне платок", "Кудрявая рябина". Голос Александры Ильиничны звучит в фильмах "Война и мир", "Калина красная". Народная артистка в последние годы жизни наотрез отказывалась общаться с журналистами, практически не выходила из дома. По словам коллег, певица хотела, чтобы ее запомнили молодой и красивой.
Владимир Девятов сообщил, что похороны Александры Стрельченко пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве.

Екатерина Скрижалина

Источник - mk.ru
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