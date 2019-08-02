Наследники Нерона из Бразилии, - С.Кожемякин

00:27 04.08.2019 Наследники Нерона из Бразилии



В Бразилии ширится протест против неолиберальной политики правительства, а популярность президента упала до исторического минимума. Вопреки ясно выраженным настроениям граждан, власти проталкивают пенсионную реформу, хотят узаконить детский труд и лишают прав коренное население страны.



Неолиберальный блицкриг



Комментируя итоги первых шести месяцев правления Жаира Болсонару, бывший глава Бразилии Лула да Силва сравнил его с римским императором Нероном. "Единственная страсть этого человека - разрушение. Он поджег всю страну, как когда-то Нерон поджег Рим", - заявил политик, отбывающий 9-летний срок заключения. Напомним, его бездоказательно обвинили в коррупции и бросили в тюрьму накануне выборов. Отстранение популярнейшего политика нанесло сильный удар по позициям левых сил и позволило прийти к власти ультраправому отставному военному Болсонару.



Может показаться, что экс-президентом движут личные обиды. Но это не так. Всего за полгода новое правительство сумело нанести стране такой вред, что сравнение не кажется преувеличением. С января армия безработных пополнилась миллионом бразильцев. Сегодня нетрудоустроены свыше 12 процентов граждан - вдвое больше, чем пять лет назад. Среди молодежи показатель еще выше - 30 процентов. Цифры не учитывают громадных размеров неформальный сектор, который, по приблизительным оценкам, составлял почти половину трудящихся. Его разбухание является прямым следствием либеральных реформ Болсонару и его предшественника Мишела Темера, ограничивших права рабочих и профсоюзов.



Но и этого крупному капиталу показалось мало. В стране началась пропаганда легализации детского труда, которую возглавил сам президент. "Я работал с восьми лет, сажая кукурузу и собирая бананы, - заявил он. - Мне это совсем не помешало, работа воспитывает достоинство в людях". Существующие законы запрещают трудоустраивать детей в возрасте до 16 лет, но в действительности число таковых достигло 2,5 млн. Как правило, они заняты на опасной и тяжелой работе и не посещают школу. Теперь их число может резко возрасти.



Продолжается массовая приватизация. До 2022 года кабинет Болсонару намерен передать в частные руки 69 крупнейших госактивов, включая аэропорты, морские порты, железную дорогу Север - Юг и подразделения нефтегазовой компании "Петробрас". К процессу привлекаются зарубежные компании. На днях президент подписал закон, позволяющий создавать авиакомпании со стопроцентным иностранным участием.



Начавшись со свержения Дилмы Руссефф, рыночная "шоковая терапия" принесла неисчислимые бедствия. Уровень бедности вырос с 7,4 до 26,5 процента, а крайней бедности - с 2,8 до почти



8 процентов. В страну вернулся голод. Если за период правления левых число постоянно недоедающих жителей снизилось с 20 до 2 млн человек, то за три последних года оно выросло до 6 млн.



Рукотворная катастрофа



Характер настоящей катастрофы приняло уничтожение амазонских лесов. Только в июне в стране было вырублено 920 квадратных километров джунглей - на 88 процентов больше, чем в июне прошлого года. Нетрудно подсчитать, что каждую минуту лес уничтожают на площади, равной двум футбольным полям. Это может иметь глобальные последствия. В Амазонии сосредоточена половина сохранившихся тропических лесов. Они перерабатывают столько углекислого газа, сколько выделяется всеми автомобилями планеты, и вносят решающий вклад в поддержание теплового баланса атмосферы.



Правительства да Силвы и Руссефф в свое время приняли ряд решительных мер. Темпы обезлесения упали на 80 процентов, площадь охраняемых территорий увеличилась с 3 до 3,6 млн квадратных километров, впервые в истории Бразилии была создана эффективная система контроля. Институт сохранения биоразнообразия имени Чико Мендеса и агентство по охране окружающей среды получили расширенные полномочия и приоритетное финансирование. Подписав Парижское соглашение по климату, руководство страны обязалось восстановить лесной покров на площади 12 млн га.



Теперь курс развернут в противоположном направлении. Победа Болсонару стала возможной благодаря поддержке со стороны крупных скотоводов и горнодобывающих компаний - главных сторонников сведения лесов. Отрабатывая долг, правительство сократило бюджет природоохранных ведомств на 23 млн долл. Их работа парализована, поскольку власти саботируют назначение руководителей на местах и грозят полностью ликвидировать институт и агентство.



Журнал "Сайнс" опубликовал заявление 600 ученых, отметивших недопустимость "систематической и осознанной политики уничтожения достижений в защите окружающей среды". Но будь подписей хоть вдесятеро больше, совесть у руководителей Бразилии они не разбудят. Правящий режим заручился поддержкой куда более влиятельных сил. Американские корпорации, которым предложено совместно осваивать богатства Амазонии, потирают руки в предвкушении баснословных барышей.



Еще лицемернее поступило руководство Европейского союза. Анонсированный Болсонару выход из Парижского соглашения вызвал недовольство в Брюсселе. Там предупредили, что Евросоюз может не подписать договор о свободной торговле с МЕРКОСУР - экономическим объединением, в котором Бразилия играет ведущую роль. Но цена угроз оказалась невысокой. Истинным хозяином ЕС является все тот же капитал, лишь прикрывающийся разговорами об охране природы. Это быстро понял Болсонару, пообещавший отложить денонсацию. В итоге европейские власти подписали пресловутый договор, закрыв глаза на углубление разрушительных тенденций. Получив индульгенцию, Бразилия начала приватизацию системы управления заповедниками и снизила штрафы за нарушение экологических норм.



С этим тесно связана дискриминация коренного населения. Болсонару не раз заявлял, что индейцы должны лишиться всех привилегий, а занимаемые ими земли - войти в экономический оборот. В июне было ликвидировано федеральное управление здравоохранения коренных народов, а вместе с ним - сеть общинных медцентров. Оказание медицинских услуг перешло в ведение муниципальной власти. Это значит, что индейцы, большинство которых проживают в труднодоступных районах, окажутся без элементарной помощи. Ситуацию усугубляет высылка 11,4 тыс. кубинских врачей. Их заменой власти не озаботились, что грозит эпидемиями и ростом смертности.



Тяжелые последствия имеет ликвидация самостоятельности национального фонда индейцев, подчиненного министерству сельского хозяйства. Главная его задача - защита коренных народов от посягательств лесорубов, скотоводов и горнодобытчиков - упразднена. Из разных районов Бразилии поступает информация об актах насилия. В конце июля группа вооруженных старателей ворвалась в деревню в штате Амапа, убив вождя племени важапи и изгнав жителей. Полиция остается безучастной - как и в случае с племенем макуси, проживающим у границы с Венесуэлой. Нанятые горнорудными компаниями головорезы угрожают индейцам расправой, если они не покинут свои земли. Все дело в том, что здесь расположены залежи редкоземельных металлов, которые Болсонару назвал стратегическими и призвал к пересмотру границ резервации.



С репрессиями сталкиваются не только индейцы. В правительстве объявили о начале реформы образования, которая в действительности является расправой с университетской автономией и разделяет учебные дисциплины на "правильные" и "вредные". К первым отнесены те, которые "способствуют быстрому появлению новых рабочих кадров", вторые - среди них философия и социология - объявлены "марксистской ерундой".



Эта схема предложена министром образования Авраамом Вайнтраубом и уже начала воплощаться в жизнь. Государственное финансирование вузов сокращено на 30 процентов, резко уменьшено количество бюджетных мест. Поощряются доносы на преподавателей, несколько из них уже привлечены к уголовной ответственности за "неуважение к власти". Власти выступают за размещение полиции в кампусах, утверждая, что университеты превратились в "рассадники наркомании".



Последнее обвинение звучит особенно фальшиво, учитывая недавний инцидент. Во время остановки в Испании по пути на саммит "большой двадцатки" у офицера охраны Болсонару было изъято 39 килограммов кокаина. Это далеко не единственный скандал, в котором запачкано правительство. В прессу просочилась переписка судьи, а ныне министра юстиции Сержио Моро. Именно он вел дело да Силвы и внес решающий вклад в его осуждение. Утечки показали, что с самого начала Моро работал в тесной связке с прокурорами и журналистами правых изданий, что рушит всю конструкцию "справедливого суда". Но недвусмысленный характер доказательств не смутил власть: чиновник остался на своем посту, а Верховный суд отклонил попытку адвокатов оспорить приговор.



Задачи коммунистов



Подобное бесстыдство сопровождает и пенсионную реформу. Согласно законопроекту, минимальный возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 62 года - для женщин (сегодня средний пенсионный возраст - 54 года). Но и это не является гарантией получения выплат. Чтобы заработать на пенсию, человек должен делать взносы в течение 40 лет, а их сумма значительно увеличивается. По уверениям властей, реформа сэкономит больше 200 млрд долл., ускорит восстановление экономики и сделает ее привлекательной для иностранных инвестиций. 10 июля правое большинство нижней палаты парламента обеспечило принятие законопроекта в первом чтении. "Бразилия все ближе к процветанию!" - заявил по этому поводу президент.



Но согласны с ним далеко не все. Перед голосованием страну охватила общенациональная забастовка, в которой участвовали 45 млн человек. "Работай, пока не умрешь, или умри, работая!" - такой лозунг был написан на плакатах протестовавших. "Разрушить нашу пенсионную систему ради капитализации, продать нас банкам - вот чего добивается власть, - заявил глава Единого центра трудящихся Вагнер Фрейтас. - Мы хотим, чтобы система социального обеспечения была всеобъемлющей, общедоступной и универсальной".



На 6 августа намечено рассмотрение законопроекта во втором чтении, и к этой дате готовятся новые протесты. Митинги и демонстрации в стране не прекращаются практически ни на один день. К примеру, кампания против реформы образования охватила две сотни городов. В одном только Рио-де-Жанейро на улицы вышли 200 тыс. человек.



На этом фоне уровень одобрения Болсонару упал ниже 30 процентов. Но, как указывают левые партии, одного этого для победы мало. Нужно объединение всех здоровых сил и выработка программы, за которой пошло бы подавляющее большинство граждан. Важным шагом должны стать муниципальные выборы в следующем году. Партия трудящихся, Коммунистическая партия Бразилии (КПБ) и ряд других организаций планируют выдвинуть единых кандидатов. Несколько фигур уже согласованы. На пост мэра города Порту-Алегри от объединенной оппозиции будет претендовать коммунистка, кандидат в вице-президенты на последних выборах Мануэла д’Авила.



Ситуация в стране и тактика левых сил анализируются в статье лидера КПБ Лучианы Сантос. По ее мнению, корни победы Болсонару следует искать в мировом финансовом кризисе. Не преодоленный до сегодняшнего дня, он привел к замедлению экономического роста, сокращению международной торговли и, как следствие, к понижению нормы прибыли. Не желая мириться с этим, капитал отбрасывает демократию и берет на вооружение курс, включающий ультралиберализм в экономике, авторитаризм в политике, а также спекуляции на консерватизме и "традиционных ценностях". Все это служит одной цели - устранению преград для максимальной эксплуатации.



Вторым фактором является соперничество США и Китая, которое "выходит за рамки коммерческого измерения и представляет собой спор о контроле над технологическими преимуществами". В числе последних - искусственный интеллект и квантовые технологии, в перспективе дающие превосходство в военной сфере.



Защищая внутри страны прибыли крупных корпораций, во внешней политике правительство Болсонару встроилось в фарватер Вашингтону. Это проявляется в дистанцировании от БРИКС, саботаже региональной интеграции и участии в преступных авантюрах США. Кроме того, оно помогает Белому дому снизить влияние Китая в регионе. "Бразилия движется не в соответствии со своими интересами, а следуя лозунгу Трампа "Америка превыше всего!" - саркастически отмечает глава КПБ. Альтернативой этой модели является социализм, который в партии называют стратегической целью. Но на данном этапе на первый план выходит борьба за национальный суверенитет и демократию, что требует создания широкого альянса.



Сопротивление внутри страны должно быть встроено в антиимпериалистическую стратегию. Для этого КПБ будет укреплять связи с компартиями стран БРИКС и способствовать усилению координации в рамках Международного совещания коммунистических и рабочих партий и Форума Сан-Паулу - объединения левых сил Латинской Америки. В современной ситуации, заключила Лучиана Сантос, именно коммунисты с их последовательным интернационализмом должны взять на себя историческую задачу сплочения народов перед лицом капиталистической экспансии.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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