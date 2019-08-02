Плана бегства нет: Экономика США на краю пропасти

00:29 04.08.2019

Американская власть наращивает долги, не понимая, во что это выльется



Лиор Грэнц



Впервые за одиннадцать лет Федеральная резервная система снизила ставки. Сегодня мир весьма сильно отличается от тех прежних времен. Я прочел весь отчет ФРС, который сопровождал объявление о снижении, прослушал ответы Джерома Пауэлла* на вопросы журналистов, и могу сказать вам, что главное послание ФРС двояко:



1. В соответствии с этим посланием, мы находимся в середине цикла. Одна из новых реалий нашей глобальной экономики заключается в том, что она настолько обширна, что предприятия и рынки - в целом - одинаково эффективны, поэтому РЕАЛЬНАЯ экономика не перегревается слишком-то легко.



Другими словами, нынешняя экономика потребления в США довольно сильна. На горизонте нет видимого пузыря - такого, какой можно было предвидеть в годы, предшествовавшие 2008 году, поскольку тогда существовали субстандартные кредиторы.



Фондовый рынок, может быть, близок к историческим максимумам и торгуется на ВЫСОКИХ значениях, но там, конечно, тоже нет пузыря. Инвесторы от этого пребывают вовсе не в эйфории; они реагируют на нулевые и отрицательные ставки, принимая на себя больший риск (покупая дорогие акции), поскольку альтернатив мало. Но они не бредят, думая, будто покупка сегодня принесет им целое состояние, как это было со спекулянтами Dot.Com в конце 1990-х или игроками в азартные игры конца 1920-х. Это просто лучший вариант из доступных.



2. Вот те проблемы, которые привели к снижению ставок: (1) ухудшающееся состояние экономики в других частях мира, (2) подавленная инфляция и (3) НАПРЯЖЕННОСТЬ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ.



Так же, как президент Трамп яростно стучит по столу в ФРС, чтобы та снизила ставки, так и Пауэлл (гораздо более тонким способом) намекает Трампу, что он знает, что делает (по его мнению). Пауэлл считает, что Трампу следует сосредоточиться на решении вопроса с неопределенностью в сфере торговли, а не на денежно-кредитной политике. Это должна делать ФРС - согласно тому, как была спроектирована и структурирована американская система.



Пауэлл также без конца ПОВТОРЯЛ И ПОВТОРЯЕТ о том, что это не начало длительного цикла снижения ставок, а страховка и способ продления и поддержания экономического роста.



Моя проблема со всем этим заключается в том, что учреждением, которое, как я боюсь, вышло из-под контроля, является даже не ФРС. Из-под контроля вышла государственная власть. ФРС, возможно, расширила свой баланс, как это сделали и другие центральные банки (на триллионы долларов), но она помогает покупать не что-то еще, а именно государственные облигации. Центральные банки в большинстве стран официально являются частью государственной власти, поэтому они будут продолжать монетизировать задолженность.



Именно у государственной власти ежегодный дефицит в 1,2 триллионов долларов США, а не у Федеральной резервной системы.



И не ФРС платит зарплату работникам; это делает бизнес. Если заработная плата не растет, то не центральный банк источник ваших жалоб.



Самая большая моя проблема во всем этом заключается в том, что я прихожу к выводу: единственный реальный пузырь - государственный долг. Это - на сегодняшний день САМЫЙ БОЛЬШОЙ пузырь. Однако современная денежно-кредитная теория отмахивается от этого, как от чего-то такого, о чем нам следовало бы беспокоиться - при условии, правда, что не появляется инфляция.



Другими словами, эта нелепая теория гласит, что правительства могут по-прежнему иметь большую задолженность и продолжать брать дармовые кредиты, все увеличивая и увеличивая дефицит без ущерба для валют до тех пор, пока инфляция не приводит к повышению ставок.



Это настолько опасно, что назвать это "ЖИЗНЬЮ НА КРАЮ ОБРЫВА" значит даже близко не описать состояние дел.



Все выглядит еще страшнее, если учесть, что ДжэнетЙеллен** и Пауэлл продолжают говорить, что инфляция - это явление, которое никто - и я имею в виду НИКТО - не понимает.



Пауэлл подчеркнул, что нам следует ожидать быстрого цикла снижения ставок. Оно предназначено для поддержания роста экономики, но уже заставило идти ко дну цены на драгоценные металлы.



Вчера рынок также упал на 1% в силу действия того же самого катализатора - меньшее снижение ставок означает, что акции, как правило, снижаются в цене.



На фронте драгоценных металлов, тем не менее, текущая цена на золото достаточно высока, чтобы оправдать продолжение восходящей линии тренда. Доллар входит в медвежий цикл, поэтому золото еще не завершило свое движение.



Август будет неустойчивым. По вопросу о дефиците правительства зашли слишком далеко, и вопрос этот вернется, чтобы укусить нас, поэтому идея состоит в том, чтобы диверсифицировать портфели и поглощать потрясения, используя при этом возникающие возможности.



Автор: - Лиор Грэнц- Lior Gantz - президент WealthResearchGroup.com

Перевод Сергея Духанова.



*Нынешний глава ФРС США.

** американский экономист, глава Федеральной резервной системы США с 3 февраля 2014 года по 3 февраля 2018 года. Занимала пост заместителя председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой США в 2010-2014 годах.

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