Стрелял специально по мигрантам. Техасец Крузиус расстрелял супермаркет: 20 убито, 40 - ранено

05:47 04.08.2019

Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы в Техасе



В результате стрельбы в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо штата Техас погибли люди, подозреваемый стрелок задержан, заявил журналистам представитель полиции города. Ранее в американских СМИ появлялась информация о 19 погибших и 40 раненых. Губернатор штата Грег Эбботт подтвердил гибель 20 человек.

"Мы можем подтвердить информацию о многочисленных жертвах, но не можем говорить об их точном числе",- сказал представитель полиции на брифинге. Также в полиции рекомендовали жителям города избегать района оцепления.

Власти города призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших при стрельбе.



Как сообщил американский телеканал СNN со ссылкой на источники, по подозрению в стрельбе полиция задержала 21-летнего жителя Техаса Патрика Крузиуса. Позже в соцсетях появилась фотография подозреваемого, попавшего на камеры видеонаблюдения торгового центра. На фотографии видно, как стрелок заходит в здание центра в шумоизоляционных наушниках и держит наготове автомат. New York Post пишет, что молодой человек был вооружен автоматом типа АК-47.

Первые сообщения о стрельбе в торговом центре поступили в полицию около 10 утра по местному времени (18:00 по московскому). Район торгового центра и близлежащих улиц был оцеплен. К месту происшествия были стянуты местные силы полиции и ФБР.



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Бойня в торговом центре в Техасе: стреляли специально по мигрантам



Стало известно, что люди, устроившие стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо, совершили преступление на почве ненависти к мигрантам. В результате инцидента погибло 20 человек, в том числе трое мексиканцев.

"На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями", - сообщил новость глава полиции города Эль-Пасо Грег Аллен в эфире телеканала CBS4.



Один из стрелков, 21-летний Патрик Крузиос, задержан. Известно, что он делился в соцсетях своей резко негативной позицией в отношении мигрантов и обещал защитить США от иностранцев силой.

Ранее "СП" сообщала новость о том, что случайный покупатель смог спасти бегавших по торговому центру детей от стрелка в Эль-Пасо.