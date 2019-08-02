Казахский Остап Бендер: Как трижды судимый мошенник стал советником вице-премьера в 90-х

07:38 04.08.2019 В середине 90-х, когда выстраивалась вертикаль власти суверенного Казахстана, создавались новые министерства и ведомства. Профессионалов не хватало. На работу принимали всех, у кого было профильное образование, необходимый опыт и документы в порядке.



В конце 1994 года Президент Казахстана принял решение о создании в системе КНБ управления, которое напрямую подчинялось Председателю КНБ и занималось пресечением коррупции в высших эшелонах власти. Начальником управления "С" назначили полковника Виктора Авершина. Чекист лично участвовал во многих операциях. Одним из первых дел Управления "С" было дело советника заместителя премьер-министра РК. Tengrinews.kz продолжает публикацию воспоминаний ветерана КНБ.



О любви к роскошной жизни и Mercedes-Benz 600"Это был талантливый человек импозантной внешности. Любил дорогие костюмы, красивые сорочки и галстуки. Прекрасно говорил на двух языках: поставленная речь, очень грамотное изложение на казахском и русском. Когда он заходил в административные здания, сотрудники милиции на входе отдавали ему честь. Ездил на черном Mercedes-600. Причем ставил его на стоянке Дома правительства с полным осознанием, что это положено ему по рангу. К нам поступил сигнал, что советник заместителя премьер-министра выделяется нарочито подчеркнутым финансовым благополучием. Ездит на Mercedes, обедает в дорогих ресторанах, при этом в узких кругах хвастается своими неограниченными возможностями. Вплоть до того, что может выйти на любого вице-премьера Казахстана и решить любой вопрос. За определенное вознаграждение, разумеется.Шел 1996 год. Выставлять напоказ свое финансовое благополучие среди чиновников считалось неприличным. Это, может быть, воспринималось нормально среди коммерсантов, но никак не среди государственных служащих.Задачами Управления "С" были выявление коррупционных связей и предотвращение проникновения криминала во властные структуры. А личное благосостояние, точнее, его резкое изменение в сторону обогащения - один из верных признаков того, что человек "наш клиент", - начинает рассказ Виктор Авершин. "Человек-невидимка", или Кто вы, господин Анартай?"Первичный комплекс

мероприятий: "пробить" по базам данных судимости и так далее, ничего не дал. Человек был кристально чистый. Ни одного нарушения. Пришлось "копать" дальше. Я запросил информацию у коллег из Южного Казахстана, откуда советник был родом. Через несколько часов мне перезвонили и сообщили, что Анартай Тургынбекулы никогда в ЮКО не жил, не учился. Мало того - не рождался. Это был большой сюрприз. Человек, занимающий должность советника заместителя премьер-министра оказался "человеком-невидимкой". В Чимкент (сейчас Шымкент) срочно вылетел мой лучший оперативник. За нашим фигурантом в Алма-Ате (ныне Алматы) было установлено наружное наблюдение.Я постоянно в своих воспоминаниях говорю об "оперативной чуйке". Это то качество, которое отличает простого сыскаря от сыщика "от Бога". Конечно, нельзя списывать со счетов трудолюбие и способность перевернуть горы фактов и различных улик, но если у тебя нет этой "чуйки", этой способности к озарению, то ты можешь пройти мимо главного. У Серикжана Бектенова, оперативника, командированного в Шымкент, эта чуйка была. И не просто была, а за годы работы она была отточена настолько, что превратилась из "шестого чувства" во вполне конкретный рабочий инструмент.Перед ним была поставлена задача найти хоть какие-то следы пребывания советника на земле Южного Казахстана: прописка, военный учет, листок убытия, медицинская карта, школьный журнал. В итоге оказалось, что все документы Анартая Тургынбекулы оказались "липой". Не существовало такого человека в природе. Но все же после долгих поисков Серикжану улыбнулась удача. В одном паспортном столе по фотографии его опознали. Оказалось, что советник заместителя премьер-министра никакой не Тургынбекулы, а трижды судимый Анартай Бегманов.Сказать, что это было как гром среди ясного неба, - ничего не сказать. В то время, когда согласно официальной биографии и трудовой книжке наш советник геройски трудился, мошенник Бегманов "мотал" свой первый срок в местах не столь отдаленных. Образцы отпечатков пальцев советника полностью совпали с "пальчиками" рецидивиста Бегманова.АрестЗадержание советника заместителя премьер-министра - очень ответственное дело. Необходимо было соблюсти все процессуальные процедуры. Санкцию на арест должен был выдать генпрокурор РК Шуткин Степан Иванович. Между тем оперативники, осуществляющие наружное наблюдение, докладывали, что советник, скорее всего, почувствовал "наружку". Он метался по городу по разным адресам. К тому же появилась информация, что его собираются повышать в должности в канцелярии премьер-министра. А это уже та высота полета, где скандал, в случае подтверждения, был бы выше всяких доводов разума. Проще говоря, он бы не укладывался в голове. На такой должности - и рядовой мошенник! Хотя, положа руку на сердце, назвать его рядовым язык не поворачивался.Задержание решено было проводить на рабочем месте, то есть непосредственно в здании кабинета министров. Там, где сейчас находится акимат Алматы. Кабинет Бегманова находился на шестом этаже.



Задерживала его опергруппа, так что пока я поднимался на этаж, весть о задержании Бегманова разнеслась по зданию как пожар.Держался он во время задержания высокомерно, с некоторой ноткой превосходства, продолжая играть роль оскорбленного в лучших чувствах высокопоставленного чиновника. Уверенного, что это недоразумение скоро разрешится. Двое сотрудников встали с обеих сторон подозреваемого, на его запястья были надеты наручники. В таком виде он был отконвоирован сотрудниками до машины. Проводя этот акт, я ставил перед собой цель: показать, что никакая должность не несет в себе иммунитета от закона, неприкосновенных нет. Первый допрос, можно сказать, закончился ничем, но очень важно было, чтобы он под протокол в статусе Анартая Тургынбекулы дал о себе сведения. И только когда я ему в лоб задал вопрос о трижды судимом Бегманове, он словно мгновенно осунулся и признался, что на самом деле не тот человек, за которого себя выдает.Финальные гастроли казахского Остапа БендераБегманов был осужден на пять лет по статье "Мошенничество". Но эта история имела неожиданное продолжение.Отсидев положенный срок, он вышел и устроился по этим же фальшивым документами на имя Анартая Тугынбекулы на работу в музей изобразительных искусств имени Кастеева на должность замдиректора по международным связям.Но параллельно он продолжил заниматься мошенническими действиями. Используя свой природный шарм и доверчивость людей, нашел выходы на акимат Карасайского района. Через них оформлял земельные участки. Видимо, тюрьма казахского Остапа Бендера ничему не научила. Мошенничество у него было в крови. Таким образом он зарабатывал деньги. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а конец будет. Одними из его клиентов оказались бандиты, которые деньги заплатили, а документы на землю не получили. Они начали требовать у него либо назад деньги, либо участки. Он стал от них бегать. В итоге бандиты его подкараулили, погрузили в машину, вывезли за город в степь и убили. Но перед смертью жестоко пытали. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. И в ходе расследования эксперты уже начали выяснять, что это за человек, начали разматывать клубок. Вот такой печальный финал жизни этого человека", - закончил свой рассказ ветеран КНБ Виктор Авершин.Итогом этой истории стало введение так называемой "спецпроверки" для всех поступающих на государственную службу. Тем более для людей, работающих в высших эшелонах власти. Управление "С" просуществовало два года. За это время много нечистых на руку чиновников было привлечено к ответственности. История советника вице-премьера и другие случаи из богатой на события жизни ветерана КНБ вошли в книгу воспоминаний, которая готовится к публикации. Источник - Tengrinews.kz

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