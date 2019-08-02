 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.08.2019
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев ликвидировал печально знаменитую каракалпакскую тюрьму-колонию Жаслык
08:04 04.08.2019

Колония Жаслык ликвидируется - постановление президента
Постановлением президента Узбекистана колония Жаслык в Каракалпакстане ликвидируется.

Специализированная колония по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе - колония Жаслык ликвидируется, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана. Постановление об этом 2 августа подписал президент Шавкат Мирзиеев.
При МВД Узбекистана образуется комиссия по реализации комплекса организационно-правовых мер по ликвидации колонии Жаслык.

Осужденные, содержащиеся в Жаслыке, будут направлены в другие колонии по исполнению наказания в соответствии с видами режимов, назначенными судом.
Здания, сооружения и имущество колонии передано следственному изолятору №2 МВД Каракалпакстана.
Как отмечается в постановлении, которое МВД называет историческим, несмотря на масштабные институциональные реформы в судебно-правовой сфере, в области прав человека, соблюдения прав осужденных и заключенных под стражу, уважения их чести и достоинства независимо от политических и религиозных взглядов, необходима дальнейшая гуманизация условий содержания осужденных, направленная на повышение гарантий их прав, а также обеспечение социальной реабилитации.
Колония Жаслык неоднократно подвергалась критике за плохие условия содержания и жестокость к заключенным, многие из которых были осуждены за религиозную деятельность по свидетельствам международных правозащитных организаций. В 2002 году Human Rights Watch сообщила о гибели двух заключенных Жаслыка - Музафара Авазова и Хусниддина Алимова. По данным врачей, на которых ссылались HRW, на теле первого были обнаружены травмы, в том числе ожоги.
В 2017 году специальный докладчик ООН по вопросам о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид посетил Узбекистан, в частности, колонию Жаслык. Он сообщил, что в колонии заключенные могут практиковать веру, пока не нарушают внутренний распорядок, правила и расписание учреждения.

В мае текущего года Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала правительству призвать Узбекистан закрыть колонию Жаслык, "в которой содержатся многие религиозные узники совести", и разрешить независимый мониторинг тюрем.

Источник - gazeta.uz
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