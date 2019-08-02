Разделение трудом: исторический спор привел Токио и Сеул к торговой войне

12:56 04.08.2019 Конфликт Японии и Южной Кореи чреват проблемами для всего азиатского региона



Наталия Портякова



На этой неделе Токио решил вычеркнуть Сеул из списка своих преференциальных торговых партнеров. Считанные часы спустя Южная Корея (РК) объявила, что вынуждена ответить тем же. Фактически эти действия стали местью за арест РК активов японской компании в качестве компенсации корейцам, вынужденных принудительно работать на нужды Токио в годы японской оккупации. Спровоцированный давними историческими спорами конфликт двух крупных экономик чреват проблемами для азиатских высокотехнологичных компаний, и так страдающих от затяжной торговой войны США против Китая. Кроме того, нынешняя ситуация ставит под вопрос дальнейшую кооперацию главных союзников Вашингтона в регионе по проблеме Северной Кореи, которая в последние дни также обострилась.



Уже не белые и пушистые



2 августа японский кабинет министров официально объявил о решении исключить Республику Корея из так называемого белого списка стран, на которые распространяются минимальные ограничения при покупке в Стране восходящего солнца высокотехнологичной продукции и технологий. В общей сложности речь идет о 1200 наименованиях продукции двойного назначения. Их экспорт в Южную Корею не то чтобы полностью запрещается, однако точно не будет гладким и быстрым, как до сих пор: отныне на каждую отдельную поставку будет требоваться особое разрешение сверху. А значит, процесс станет долгим, сложным и с максимально забюрократизированным.



Решение Токио, на которое Сеул в тот же день ответил симметрично, - вычеркиванием Японии из своего "белого списка", громом среди ясного неба для южнокорейцев не стало. Еще 4 июля Япония объявила об ограничении экспорта в Южную Корею трех химических компонентов, использующихся при производстве полупроводников и электронного оборудования, - прежде всего дисплеев для смартфонов и телевизоров.



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Официально Токио мотивировал свои действия "утратой доверия" к давнему партнеру - японцы заподозрили, что Сеул экспортирует товары двойного назначения в КНДР. Но, по словам главы отдела азиатских исследований в токийском отделении университета Темпл Джеффа Кингстона, в этот "вежливый вымысел" мало кто поверил, в основном связывают это не с чем иным, как с возмездием Токио за неуместное внимание Сеула к делам давно минувших дней.



Кто не вспомнил былое, тому актив долой



Как известно, в 1910–1945 годах тогда еще единая Корея находилась под японской оккупацией. И хотя прошли десятилетия, отголоски тех событий по-прежнему омрачают отношения между странами Северо-Восточной Азии. На фоне общего в регионе мнения о том, что Япония не в полной мере извинилась за преступления своих военных в колониальный период, периодическое разжигание антияпонских страстей стало в Южной Корее и Китае сродни национальному виду спорта.



В последние годы особенно старался на этом поприще южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Сначала он заявил о пересмотре соглашения 2015 года с Японией, согласно которому Токио выплатил 1 млрд йен (около $8 млн) бывшим "женщинам для утешения" - так называли узниц военных борделей, обустроенных японскими солдатами на оккупированных территориях.



Закопать ракету войны



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Затем по новой была поднята не менее болезненная для двусторонних отношений тема трудового рабства. По оценкам южнокорейской стороны, в годы оккупации японцы принудили к работе на своих шахтах и судостроительных верфях свыше 700 тыс. корейцев. В 1965 году в рамках нормализации отношений страны, казалось бы, урегулировали вопрос о репарациях за те преступления. Но осенью 2018 года Верховный суд Южной Кореи в ответ на иски нескольких жертв обязал японские корпорации Nippon Steel, Sumitomo Metal и Mitsubishi Heavy Industries выплатить довольно существенные суммы в качестве компенсаций. Компании отказались.



Ну а дальше отношения Токио и Сеула, омраченные вдобавок еще и территориальными спорами, продолжили стремительно катиться по наклонной. Япония пыталась было притушить конфликт предложением о создании арбитража по решению застарелого спора с привлечением третьей стороны, но Южная Корея с порога отвергла эту идею.



К июлю, пока дипломаты и политики двух стран выясняли отношения, активы японской компании Mitsubishi в Южной Корее оказались по решению суда заморожены. И именно на этом отрезке времени у Токио вдруг зародились подозрения в том, что южнокорейцы поставляют в Северную Корею продукцию двойного назначения.



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Дальше - хуже



Быстро погасить нынешний конфликт между странами вряд ли удастся, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.



- Крайне сложно сказать, как эти отношения могут быть сейчас нормализованы - националистические настроения в обеих странах на пике, - заметил в беседе с "Известиями" Джефф Кингстон.



С экономической точки зрения нынешний конфликт главным образом ударит по крупнейшим южнокорейским производителям электроники вроде компаний Samsung и LG, которые практически полностью зависят от поставок комплектующих для своей продукции из Японии.



- При положительном сальдо всей внешней торговли Южной Кореи только в торговле с Японией наблюдался дефицит - более $10 млрд, как раз ввиду зависимости от импорта оттуда высокотехнологичной продукции, - сказала "Известиям" эксперт Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Людмила Захарова.



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Альтернативой, по ее словам, могла бы стать закупка японских комплектующих через третьи страны, но кардинальным образом это ситуацию не выправит - такой обходной путь удорожит поставки, увеличивая и стоимость конечной продукции южнокорейских компаний.



- Премьер Японии Синдзо Абэ ведет себя как мини-Трамп. И экономические последствия таких действий будут весьма серьезными - они нарушат цепь региональных поставок, и так выведенных из равновесия тайфуном по имени Трамп и его торговой войной с Китаем, - заметил Джефф Кингстон.



Более того, ссора двух азиатских соседей грозит негативно сказаться и на ситуации с безопасностью во всем регионе. 2 августа администрация президента Муна намекнула, что может пересмотреть соглашение об обмене разведданными с японской стороной, заключенное в 2016 году на волне участившихся тогда ракетных пусков со стороны КНДР. Это соглашение автоматически продлевается каждый год, если ни одна из сторон не уведомит другую о расторжении. При этом крайний срок уведомления партнера о выходе из соглашения - 24 августа. И надежд на то, что к этому времени страсти между Токио и Сеулом поутихнут, немного. Что еще печальнее - все это происходит на фоне новой активизации Пхеньяна, который после долгой "завязки" в плане ракетных испытаний провел в минувшую пятницу уже третий ракетный пуск за восемь дней. Источник - Известия

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