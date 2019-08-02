Индия купит у России ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-27

12:57 04.08.2019

Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27

Москва поставит Нью-Дели крупную партию ракет, несмотря на жесткую конкуренцию и противодействие со стороны США



Антон Лавров



Контракт на поставку Индии большой партии российских ракет "воздух-воздух" средней дальности Р-27, о котором было объявлено на этой неделе, станет не просто успехом РФ в борьбе за высококонкурентный рынок вооружений. Это еще и политическая победа, так как своим решением индийское руководство открыто нарушает антироссийский санкционный режим, установленный США. "Известия" разобрались, чем обусловлен выбор российского оружия в условиях сильной конкуренции.



Часть пакета



Выбор именно Р-27 для усиления ВВС может показаться странным. Эта ракета не самая совершенная ни в индийском арсенале, ни в ассортименте российского ВПК. Еще недавно сообщалось, что Нью-Дели активно ищет альтернативы нашим ракетам воздушного боя.



Ситуация прояснилась, когда стало известно, что, по данным Jane"s Defence Weekly, сделка на Р-27 стала лишь частью более крупного пакета контрактов ВВС Индии на приобретение около тысячи российских ракет "воздух-воздух". Помимо приблизительно 300 Р-27 они хотят купить такое же количество Р-73E и 400 Р-77 на внушительную сумму $700 млн, 215 из которых будут потрачены на Р-27.



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В конце мая Индия объявила о планах за два года адаптировать для Су-30МКИ израильские ракеты средней дальности I-Derby ER. Они оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения. Это заявляется как главное преимущество таких ракет перед Р-27. Но о включении Derby в текущую срочную закупку никаких сведений нет.



Между США и Пакистаном



Вряд ли является простым совпадением то, что о крупном индийском контракте объявлено вскоре после первых поставок компонентов ЗРК С-400 в Турцию. Индия рассчитывает, что реакция Вашингтона на контракт с Москвой окажется такой же или еще более мягкой, чем в случае с Анкарой.



Уже понятно, что закупка Индией большой партии российских ракет "воздух-воздух" средней дальности Р-27 имеет прямое отношение к обострившемуся в начале этого года индо-пакистанскому конфликту. В феврале смертник на заминированном авто атаковал автобус с индийскими полицейскими в штате Кашмир. Жертвами атаки стал 41 человек. Последовавшее резкое обострение отношений между странами вылилось в молниеносный вооруженный конфликт. Впервые за десятилетия произошел массовый воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями.



Тогда войны избежать удалось, но отношения между странами по-прежнему находятся на точке замерзания. Летом правительство Индии одобрило экстренное выделение дополнительных средств армии, ВВС и флоту на закупку современных боеприпасов. Они должны пойти на укомплектование запасов, достаточных каждому виду войск не менее чем на 10 дней интенсивных боевых действий.



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На все случаи боя



В зависимости от модификации ракеты Р-27 имеют пассивную (Р-27П1 и Р-27ЭП1), полуактивную (Р-27Р1 и Р-27ЭР1) или тепловую головку самонаведения (Р-27Т1 и Р-27ЭТ1). Все они предназначены для боя на средней дистанции, вне зоны визуальной видимости противника. По современным воззрениям, именно от ракет этой категории зависит возможность завоевания господства в воздухе при боях современных истребителей.



Нет официальных данных, какую именно модификацию выбрала Индия. Скорее всего, в состав законтрактованной партии войдут сразу несколько типов. У Р-27 нет одного какого-то самого совершенного варианта. Каждый из них эффективен в разных тактических ситуациях, и в боевом снаряжении истребителя обычно их комбинируют.



Хоть они и не самые новые, Р-27 все еще составляют основную часть ракет средней дальности и в российских ВКС. Но в конце этого года должны начаться поставки модернизированных и импортозамещенных вариантов Р-27 с измененными головками самонаведения и улучшенной энергетикой, которые увеличат их боевую эффективность и продлят срок службы.



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Вероятность того, что Индия получит именно такую новейшую версию ракеты невелика. Срочный характер закупки без конкурса и проведения испытаний заставляет предположить приобретение уже хорошо знакомых и опробованных ими в реальных условиях модификаций. Вполне возможно, что нынешняя партия ракет предназначена прежде всего для вооружения индийских МиГ-29, которые не адаптированы для применения российских Р-77 или израильских Derby.



Возвращение к Москве



Сама по себе закупка Р-27 у России стала небольшой сенсацией. Индия стремится оснастить свои лучшие истребители самыми совершенными современными ракетами для боя на средней и малой дальностях. В сегменте ракет этого класса "Рособоронэкспорту" приходится соревноваться и с украинскими производителями.



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Первый заключенный с Россией контракт на Р-27 был подписан Индией еще в 1990-е годы. Тогда партию из 200 ракет закупили для состоящих на вооружении индийских ВВС МиГ-29. Но потом министерство обороны страны предпочло украинского производителя. Известно о закупках двух партий. Во второй половине 1990-х годов прошлого века для индийских Су-30МКИ были приобретены 436 ракет. Уже в новом тысячелетии, в 2012 году, был заключен дополнительный контракт на 360 ракет Р-27 украинского производства, загрузивший мощности предприятий страны до конца 2013 года.



Лишь теперь, спустя почти четверть века, Индия возвращается к российскому производителю. Это говорит о сомнении Нью-Дели в способности Киева производить крупные партии таких ракет. Особенно после разрыва промышленных связей между ВПК Украины и России.