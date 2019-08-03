США и Европа расходятся в подходах к Ирану, - Н.Бобкин

13:49 04.08.2019

Николай БОБКИН | 03.08.2019



В Белом доме не скрывают планов добиться смены режима в ИРИ



Администрация Трампа ввела 31 августа санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Президент Ирана Хасан Роухани расценил это решение как "детское", препятствующее дипломатии, а в Европе его назвали "не имеющим большого значения для Брюсселя".



В заявлении о санкциях в отношении Зарифа госсекретарь Майк Помпео указал, что иранский министр иностранных дел был "замешан" в поддержке Ираном террористов, пыток и других злонамеренных действий по всему миру. В Министерстве финансов США это решение объяснили иначе. Зариф был якобы наказан, потому что он "действовал или имел в виду действовать от имени" верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которого подвергли санкциям в конце июня. При этом в Госдепе почему-то думают, что санкции против главного иранского дипломата не ограничат способность США вести переговоры с Ираном.



Это, разумеется, не так. В то время как Трамп продолжает говорить, что он открыт для переговоров без предварительных условий, Помпео и Болтон выдвигают Ирану ультиматумы. Помпео, в частности, заявляет, что администрация "продолжает искать дипломатическое решение", но "единственный путь вперед – это всеобъемлющая сделка, которая направлена на весь спектр [иранских] угроз". До тех пор, говорит американский госсекретарь, "кампания по дипломатической изоляции и максимальному экономическому давлению [на Иран] будет продолжаться".



Введение санкций против главы МИД Ирана еще больше обострило напряженность в отношениях Вашингтона с Тегераном. По меньшей мере это решение Трампа указывает, что его администрация не готова преодолеть разрыв между курсом на "максимальное давление" и заявленной президентом готовностью к переговорам "без предварительных условий". А в последние дни Трамп еще и поставил Тегеран в известность о том, что готов применить военную силу.



Одновременно США создают дополнительное препятствие для европейских союзников, работающих над сохранением ядерной сделки 2015 года. Об этом пишет The Politico. Издание обращает внимание на заявление Евросоюза, который решился игнорировать санкции США против министра иностранных дел Ирана. Это красноречивый пример разногласий между Вашингтоном и Брюсселем. "Мы сожалеем об этом решении, – заявил пресс-секретарь ЕС Карлос Мартин Руис де Гордеуэла. – Со своей стороны мы продолжим работать с Зарифом как самым старшим дипломатом Ирана и ввиду важности поддержания дипломатических каналов".



В последние месяцы Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны. В ЕС стратегия "максимального давления" на Иран не находит поддержки, европейцы очень опасливо относятся к возможности дальнейшей эскалации напряженности в Персидском заливе. Стран, готовых быть втянутыми в войну против Ирана на стороне США, нет.

Вопреки официальной просьбе Вашингтона "помочь в борьбе с иранской агрессией" Берлин демонстрирует нежелание присоединяться к американской военно-морской миссии в Ормузском проливе. Министр иностранных дел Хейко Маас говорит о желании Германии ослабить напряженность в отношениях с Ираном. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исходит из того, что официальной просьбы к военному альянсу начать миссию в Ормузском проливе не было, и эта американская инициатива рассматриваться не будет.



Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство Ангелы Меркель "взять на себя глобальную ответственность за соответствие своей экономической мощи". Когда призыв американца услышан не был, он напомнил немцам: "Америка многим пожертвовала, чтобы помочь Германии остаться частью Запада". Посол дал понять, что президент США недоволен уклонением Германии от участия в конфликте с Ираном. Причем разногласия Вашингтона и Берлина не ограничиваются иранской проблемой. Германия не согласна с требованиями Белого дома увеличить расходы на оборону, с решением Трампа изменить торговые тарифы, с американскими санкциями в отношении немецких фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".



Британцы тоже не хотят быть в одной коалиции с американцами, даже после того как Иран и Великобритания оказались вовлеченными в конфликт. В начале июля британский флот захватил иранский танкер у берегов Гибралтара. Иранцы в ответ захватили танкер под флагом Великобритании Stena Impero, когда грузовое судно проходило через Ормузский пролив. При этом Борис Джонсон, новоназначенный премьер-министр Великобритании, отказывается от участия в американской коалиции и предлагает создать в Персидском заливе "европейскую флотилию". Европейские страны ответили на предложение Лондона с осторожностью: попытка сохранить приверженность ядерному соглашению с Тегераном и участие в военно-морской блокаде Ирана плохо совместимы.



А на прошлой неделе представители Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза, России, Китая и Ирана встретились в Вене, чтобы подтвердить свою неизменную приверженность иранской ядерной сделке. Новое правительство Великобритании эту позицию под вопрос не ставит.



Разрыв между США и пятью другими сторонами, подписавшими соглашение о ядерной программе Ирана, велик. И так же расхождения между Вашингтоном и Брюсселем по иранской проблеме глубже, чем в любом другом вопросе после Второй мировой войны. В Европе не верят, что Тегеран согласится на диалог с Белым домом, не скрывающим намерения добиться смены режима в Иране.