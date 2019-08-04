На чем прокололся Варфоломей, возомнив себя вершителем судеб православия, - Д.Скворцов

13:50 04.08.2019 Дмитрий СКВОРЦОВ | 04.08.2019 |



Дух восточного папизма доводит каноны Церкви до абсурда

Как сообщал Фонд стратегической культуры, православные братства Украины обратились к священноначалию УПЦ (МП) с прошением инициировать перед синодом РПЦ вынесение анафемы Экуменическому патриарху Варфоломею.



В числе прочих фанарских ересей (рассмотренных нами в предыдущих публикациях) братчики указывают на "лжеучение о праве Константинопольского патриарха на отмену прещений и анафем, наложенных другими поместными церквами". Этим "правом" Стамбул наделил себя на синаксисе в начале сентября 2018 г., перед вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви – Украину. А 11 октября 2018 г., дабы было кому "каноническому" даровать на Украине "автокефалию", "восстановил в канонических правах" анафематствованного Московским патриархатом бывшего местоблюстителя Московского престола Филарета Денисенко, его столь же безблагодатного коллегу из УАПЦ Ивана Малэтыча и "их последователей".



Через три дня синод РПЦ выступил с заявлением, в котором говорилось: "В своем решении оправдать лидеров раскола и "узаконить" их иерархию Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на несуществующие "канонические привилегии Константинопольского Патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных Церквей". Эти претензии… лишены оснований в священных канонах".

Синод РПЦ указал, что претензии Стамбула прямо противоречат 15 правилу Антиохийского Собора: "Если какой-нибудь епископ… судим будет от всех епископов той области, и все они согласно произнесут ему единый приговор, – таковой другими епископами отнюдь да не судится, но согласное решение епископов области да пребывает твердым".



В данном заявлении Варфоломею напомнили "толкование авторитетного канониста византийского времени" Иоанна Зонары на 17 правило IV Вселенского собора: "Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще над всеми митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни египетские не привлекаются помимо воли на его суд, но сирийские подлежат суждению Антиохийского Патриарха, палестинские – Иерусалимского, а египетские судятся Александрийским, которым они рукополагаются и которому подчинены".



О невозможности принятия в общение осужденного иной поместной церковью говорит и Каноническое послание Карфагенского собора к папе Келестину: "Те, которые в своей епархии отлучены от общения, да не явятся восприемлемыми в общение твоею святынею… Какие бы ни возникли дела, они должны оканчиваемы быть в своих местах".



Преподобный Никодим Святогорец в своем "Пидалионе" (который, как напоминает фанариотам синод РПЦ, "является авторитетным источником церковно-канонического права" Константинопольской церкви) так толкует 9-е правило IV Вселенского Собора: "Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во Вселенской Церкви..." Приводя доводы в пользу этого толкования, ссылаясь на решения Вселенских соборов, прп. Никодим делает вывод: "Константинопольский предстоятель есть первый, единственный и последний судья над подчиненными ему митрополитами – но не над теми, которые подчиняются остальным патриархам… Последний и всеобщий судья всех патриархов – Вселенский собор и никто другой".



Преподобный Никодим Святогорец, изображение 1818 г.

Да и другие выдержки из "Пидалиона" (греческой Кормчей книги, которая с 1800 г. служила и сейчас служит официальным каноническим кодексом Константинопольской и других греческих церквей) также свидетельствуют: стамбульский патриарх не имеет судебной власти вне границ своей патриархии, в пределах других церквей.



Сами же фанариоты в последние сто лет предпочитали "забывать" свой канонический кодекс. А каноны, на которых зиждется их Кормчая книга, они по-иезуитски перевирают. Ярчайший пример тому – интервью ближайшего помощника Варфоломея по украинскому и экуменическому вопросам "архимандрита" ("крещеного" в одном из самочинных украинских сборищ) Игора Гэчи униатскому ресурсу. "Каноны 9, 17 и 28 четвертого Вселенского собора в 451 г. дали Константинопольскому престолу особые привилегии, особенно практику апелляционного права", – утверждает Гэча.

Толкования 9-го и 17-го правил от выдающихся канонистов мы уже привели. "Понимание же 9-го и 17-го правила в духе восточного папизма доводит эти каноны до абсурда, – добавляет уже в наши дни член Синодальной Библейско-Богословской комиссии РПЦ прот. Андрей Новиков. – Получается, что и клирики Римской Церкви могли обжаловать решения римского папы у Константинопольского Патриарха, что подчинило бы Римскую кафедру судебной власти Константинополя. Но как тогда быть с первым местом Рима в диптихе первого тысячелетия, местом, не оспариваемым самими фанариотами?"



Всуе упомянутое Гэчей 28-е правило IV Вселенского собора как раз и говорит о втором месте Константинополя в диптихе православных церквей после православного тогда еще Рима: "Да град получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нему". О судебной власти в данном каноне – ни слова! "То, каким образом из яснейших и недвусмысленных слов 28-го канона IV Вселенского Собора восточные паписты выводят какие-то права Константинопольских Патриархов на православную диаспору или их судебную власть в Церкви – замечательный пример иезуитства, которому могли бы позавидовать наиболее изощренные апологеты римо-католицизма", – заключает о. Андрей Новиков.

Не случайно на разбойничьем синаксисе 1-4 сентября 2018 г. Варфоломей решил не упоминать 28-е правило, ограничившись "интерпретацией" 9-го и 17-го канонов. Что не уберегло его от сокрушительной критики авторитетнейших афонских старцев, в большинстве своем – насельников обители Кутлумуш, одного из немногих монастырей, чей наместник как раз поддержал Варфоломея в его вторжении на Украину.



"Давно известно, что Патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками, – говорится в письме 12 афонских старцев, адресованном Киноту (совещательному органу Святой Горы). – Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий. Вначале, опираясь на недостаточно образованных или корыстных богословских консультантов, он попытался обосновать свое вторжение ссылкой на такое установление, как эклитон (ἔκκλητον), т.е., что он один, как второй папа, может принимать апелляции и обращения из прочих автокефальных Церквей, поскольку является якобы не первым среди равных (primus inter pares), а первым без равных (primus sine paribus), согласно новоявленному папствующему мнению горе-богословов постотеческой эпохи. Но этот аргумент сразу же с шумом обрушился, потому что противоречит соборной системе управления Церковью, в рамках которой все патриархи и предстоятели рассматриваются как равные между собой, а Константинопольский имеет лишь первенство чести, а не власти, на что претендует папа. Право же принятия апелляций распространяется только на относящихся к его собственной юрисдикции, а не к юрисдикции других патриархов".



Ну и, наконец, Синодально-Богословская комиссия РПЦ уличила Экуменический патриархат в том, что все его извращения собственного же "Пидалиона" предприняты с тем, чтобы притянуть за уши "обоснование" заранее принятого решения о восстановлении в правах украинских самочинных сборищ.



Присмотримся, на чем о. Андрей Новиков с коллегами подловили Варфоломея: "Вызывает удивление использование титула "бывший митрополит Львовский" в отношении Макария Малетича, который является бывшим протоиереем Русской Православной Церкви, перешедшим в раскол именно в пресвитерском чине и уже в расколе получившим неканоническую архиерейскую хиротонию и титул "епископа Львовского"… Данное обстоятельство ясно свидетельствует: Патриарх Варфоломей и члены Синода Константинопольского Патриархата, принимавшие 9-11 октября 2018 года решение о восстановлении в сане Филарета Денисенко и Макария Малетича, не были знакомы с основными фактами биографии лидеров украинского раскола. В свою очередь, это означает: повторного разбирательства дела по существу, что предполагается в случае подачи апелляции, в действительности не было. Следовательно, Константинопольский Патриарх, самостоятельно присвоивший себе право принимать и рассматривать апелляции, в случае с украинским расколом этим правом не воспользовался".

Прокололся тать… А могло ли быть иначе, если воруешь у Самого Господа? Источник - fondsk.ru

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