Умер певец и композитор Вилли Токарев

15:58 04.08.2019

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил его сын РИА Новости.

Причина смерти артиста не уточняется.

О времени и дате прощания станет известно позднее.



Вилли Токарев - автор-исполнитель песен в жанре русский шансон, звезда русской эмиграции. В 1974 году он переехал из СССР в США, а в 1981-м вышла пластинка "В шумном балагане", которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как "Небоскребы", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна".