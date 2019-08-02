Какой след оставил "ленивый" homo erectus в Казахстане?

17:04 04.08.2019

В Казахстане сохранилось множество следов ашельской культуры. Ученые считают, что это наследие человека прямоходящего (homo erectus).



Первооткрывателем Homo erectus считается известный антрополог Эжен Дюбуа. Именно он в 1891 году обнаружил останки человека прямоходящего на острове Ява. Впрочем, позже выяснилось, что исследователь нашел череп… гиббона. Ошибка Дюбуа заключилась в том, что он считал проточеловека полуобезьяной. Однако homo erectus был весьма симпатичен. Современные компьютерные технологии позволили воссоздать его облик. Это, безусловно, человек. А широкие ноздри и некоторая лохматость даже придают ему определенный шарм. К слову, волос на теле Homo erectus совсем немного.



Казахстанские стоянки представителей ашельской культуры обрели мировую известность. Например, местечко Бориказган в Жамбылской области является памятником республиканского значения. Люди, жившие здесь, умели пользоваться огнем. А еще они хоронили покойников. В нашей стране найдены десятки тысяч орудий труда пращуров. Как считают археологи, человек прямоходящий появился в Казахстане около миллиона лет назад. Это доказал углеродный анализ орудий.



Недавно ученые столкнулись с загадкой – Homo erectus, как выяснилось, так и не передал свои гены современным людям, исчезнув с лица земли 500 тысяч лет назад. Причем вымирание носило повсеместный характер, словно человека прямоходящего настиг злой рок вроде потопа. Ранее такая же судьба постигла и человека умелого (Homo habilis). Последний до Казахстана вообще не добрался.



Что же произошло? Сотрудники австралийского национального университета заявили, что Homo erectus был ленив – вот и вымер. Мол, ему неохота было развиваться и выдумывать новые орудия труда.



К этой версии можно придраться. Homo erectus заселил все континенты, умел пользовался огнем и создал зачатки религиозных культов. А еще он строил примитивные жилища и использовал речь. Можно ли говорить о лени? Но при этом, как выяснилось, у эректусов не было сексуальных ограничений. В общинах царил промискуитет. Не это ли стало началом конца эпохи человека прямоходящего? Между прочим, у человека умелого, вымершего 1,7 млн лет назад, с сексуальными отношениями все обстояло еще хуже. Женщины после рождения детей вообще уходили в другое племя, бросая… мужей.



В общем, Homo habilis и Homo erectus оказались тупиковыми ветвями эволюции. Так же, как и гейдельбергский человек. И лишь неандерталец отметился в родословной современного Homo sapiens. Впрочем, эра человека умелого длилась около трех миллионов лет. А вот проживет ли столько же человек разумный? Мы существуем 300 тысяч лет, а за последние 100 сумели создать столько экологических проблем и придумать такое количество новых видов оружия, что наше будущее представляется туманным.



Алан ИСАЕВ | Нур-Султан