 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.08.2019
17:10  Альбом художника Рустама Вафеева "Путешествие в старый Уральск"
17:04  Какой след оставил "ленивый" homo erectus в Казахстане?
15:58  Умер певец и композитор Вилли Токарев
13:50  На чем прокололся Варфоломей, возомнив себя вершителем судеб православия, - Д.Скворцов
13:49  США и Европа расходятся в подходах к Ирану, - Н.Бобкин
13:45  Иранский КСИР захватил еще один "иностранный танкер" с контрабандным топливом
13:43  Анатомия предательства. СМИ узб-олигарха Усманова пытаются пиарить укр-президента Зеленского

12:57  Индия купит у России ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-27
12:56  Разделение трудом: исторический спор привел Токио и Сеул к торговой войне
12:53  Русские изгоняют турок из Идлиба
08:05  Ташкент. Танзила Нарбаева возглавила Нацкомиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду
08:04  Мирзиеев ликвидировал печально знаменитую каракалпакскую тюрьму-колонию Жаслык
07:38  Казахский Остап Бендер: Как трижды судимый мошенник стал советником вице-премьера в 90-х
05:47  Стрелял специально по мигрантам. Техасец Крузиус расстрелял супермаркет: 20 убито, 40 - ранено
00:29  Плана бегства нет: Экономика США на краю пропасти
00:27  Наследники Нерона из Бразилии, - С.Кожемякин
Суббота, 03.08.2019
17:52  "Опозорили меня на весь мир": Мирзиеев хокимам по поводу сносов домов
14:47  "Кудрявая рябина". Скончалась народная артистка СССР Александра Стрельченко
13:57  Проклятье священного озера. Казахстан может повторить судьбу Алаколя и стать... Фатехпур Сикри, - Н.Даутбек-кызы
13:55  Учения в заливе: каким будет взаимодействие России и Ирана, - И.Крамник
08:31  Американская трагедия? АО "Авиационная администрация Казахстана" возглавил мистер Гриффитс
08:21  В Монголии 3 августа начнется первый в мире военный конный марафон
08:13  В Узбе повторно запрещен показ "безнравственного" турецкого "мыла" - сериала "Черная любовь"
08:07  Аркадаг жив! Анонсирована его встреча с роспремьером Медведевым на Каспийском эконом-форуме
08:04  Среди арестованных за беспорядки в Москве - гражданин Таджикистана Раджабов. Кидался в ментов бутылками
07:39  Экс-хоким Самаркандской области Джураев осужден на 13 лет
07:38  Разрешать снос зданий в Узбе отныне будет лично премьер Арипов
07:13  Беспорядки в Москве 27 июля - американская разработка, - В.Прохватилов
07:03  Противникам Башара Асада Москва протянула бомбы помощи, - "Къ"
06:55  Мир стоит на пороге новой волны ядерного вооружения, - Handelsblatt
06:53  Москва колеблется между дипломатией и применением силы в Ормузском проливе, - Le Temps
06:51  КНР стягивает воинские части к границам Гонконга
00:25  Как казаки в Средней Азии заставили себя уважать
00:13  В Киргизии за полгода зарегистрировано 118 фактов кражи невест
00:04  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ. Ч. 2, - Б.Мусаев
Пятница, 02.08.2019
23:20  Взрывы на фоне встречи министров. В столице Таиланда сработали десяток самодельных устройств
21:29  Репортаж с "воскресшим" Аркадагом - фальсификация!
20:30  В Москве задержаны граждане Таджикистана, удерживавшие в рабстве 18 узбекистанцев
20:25  Помещен под домашний арест КырДепутат Рысалиев (по "делу Батукаева")
18:26  О концепции политических партий Узбекистана (полемика), - Ш.Муталов
18:23  Как еврей из Львова стал основателем Исламского государства Пакистан
15:35  КырГенпрокуратура: Отказываясь приходить на допросы, Атамбаев нарушает закон
15:29  Богдана ушли. США сменили главу президентской администрации Зеленского
13:10  "Северный поток-2". Смогут ли США заблокировать нефтепровод? - "СП"
13:08  Газ в решете. Ситуация обостряется, - Н.Коньков
13:05  Как засирают КазЖемчужину - Алаколь
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Альбом художника Рустама Вафеева Путешествие в старый Уральск Альбом художника Рустама Вафеева "Путешествие в старый Уральск"
17:10 04.08.2019

Событием в культурной жизни Уральска стал альбом здешнего уроженца – петербургского архитектора Рустама Вафеева

В который раз соприкоснулся с творчеством то ли еще петербургского уральца, то ли уже уральского петербуржца Рустама Вафеева, щедрой радугой объединяющего брега Урала и Невы, века минувшие и нынешний, портреты, писаные кистью и пером. Он издал новый альбом, посвященный родному городу.

Ну, что там у него в первых строках?

"Альбом "Путешествие в старый Уральск" позволит вам окунуться в давно забытую колоритную городскую жизнь рубежа XIX–XX веков, – обещает художник. – На его страницах в сотне с лишним графических иллюстраций представлены реконструкции реальных событий, исторические панорамы, виды утраченных зданий, пейзажи живописных предместий. Это Уральск эпохи первых пароходов и аэропланов, автомобилей и паровозов, паровых мельниц и синематографа".

Это уже третий альбом художника. До него были "Миры Большой Михайловской" и "Уральск потаенный", которые разошлись среди истинных ценителей талантливого земляка, как полузабытые баранки к чаю в Театре народной трезвости.

Появление новых работ сам автор объясняет необходимостью "культурной преемственности в период угасания исторической памяти".

Для большей торжественности момента альбом открывается изображением первого герба Уральска и исторической справкой.

"Впоследствии гербы неоднократно менялись, но так и не смогли подняться до художественного качества и глубокой символики содержания, присущего изначальному гербу", – считает Вафеев.

Альбом начинается с осени. Возле Триумфальной арки дремлют в пролетках лихачи, которым изрядно достается в одном из номеров "Уральского листка" за 1895 год: "Нельзя ли… обратить внимание на наших легковых извозчиков? У большинства их них пролетки старые, совершенно утратившие вид экипажа, сбруи невозможные, отсутствуют жестянки-таблички, где напечатана такса, фонарики разбиты, надписи номеров стерты. Но этого мало – ежеминутно вы можете натолкнуться на дерзость, брань и нецензурную ругатню, требование платы вдвое, втрое".

Ну что ж, тут с преемственностью у современных таксистов и кондукторов, кажется, все в порядке, и историческая память не угасает.

"Проклятие века – это автомобили. Гордость человеческого гения, благодеяние культуры попадает в руки саврасов. Для саврасов существует только одно: "Я!!!". Вне "я" все для них "наплевать". Саврасы скачут со скоростью сверх всякой меры. Вывертываются с непомерной быстротой из-за угла. Зычно и не вовремя трубят. Видя, что автомобиль напугал лошадь проезжего, они не остановятся, не постараются исправить свою неловкость, а наоборот, с шиком и блаженством на своих лицах скачут дальше. Точно так и нужно. Эти деяния хуже хулиганских, но… почему-то на них смотрят снисходительно. Саврасов необходимо обуздать. Это добросовестных владельцев автомобилей не стеснит, а саврасов заставит ценить труд и жизнь других людей ("Уральский листок", 1914 г.)".

Как, однако, актуально!

Но давайте поговорим и о приятном.

Летом 1897 года стояла жара и был небывалый урожай яблок. В газете "Уралец" удивляются: "Таких случаев у нас не было, чтобы покупатель явился с Волги за яблоками, и в прежнее время Волга нам сюда доставляла их. Желают купить десертные сорта: скрут, полускрут, мальт и боровинку. Дают за пуд 1 р. 20 к. Продавцы просят 1 р. 40 к.".

Но, кажется, репортер во мне окончательно возобладал над ценителем прекрасного. Ведь какие в альбоме картины! Посмотрите, какая идиллия царит на Столыпинском бульваре. А каков азарт у этих мальчуганов на Чагане!

И все же, полагаю, что именно газеты того времени подвигли Рустама Вафеева на выпуск этого альбома...

А впрочем, какая разница! Главное, все написанное в нем стилистически и графически верно и не оставляет равнодушным. И, право, жаль, что вышел он тиражом всего 500 экземпляров.

Вячеслав КУЛИКОВ | Уральск

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564927800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  