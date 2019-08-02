Альбом художника Рустама Вафеева "Путешествие в старый Уральск"

17:10 04.08.2019

Событием в культурной жизни Уральска стал альбом здешнего уроженца – петербургского архитектора Рустама Вафеева



В который раз соприкоснулся с творчеством то ли еще петербургского уральца, то ли уже уральского петербуржца Рустама Вафеева, щедрой радугой объединяющего брега Урала и Невы, века минувшие и нынешний, портреты, писаные кистью и пером. Он издал новый альбом, посвященный родному городу.



Ну, что там у него в первых строках?



"Альбом "Путешествие в старый Уральск" позволит вам окунуться в давно забытую колоритную городскую жизнь рубежа XIX–XX веков, – обещает художник. – На его страницах в сотне с лишним графических иллюстраций представлены реконструкции реальных событий, исторические панорамы, виды утраченных зданий, пейзажи живописных предместий. Это Уральск эпохи первых пароходов и аэропланов, автомобилей и паровозов, паровых мельниц и синематографа".



Это уже третий альбом художника. До него были "Миры Большой Михайловской" и "Уральск потаенный", которые разошлись среди истинных ценителей талантливого земляка, как полузабытые баранки к чаю в Театре народной трезвости.



Появление новых работ сам автор объясняет необходимостью "культурной преемственности в период угасания исторической памяти".



Для большей торжественности момента альбом открывается изображением первого герба Уральска и исторической справкой.



"Впоследствии гербы неоднократно менялись, но так и не смогли подняться до художественного качества и глубокой символики содержания, присущего изначальному гербу", – считает Вафеев.



Альбом начинается с осени. Возле Триумфальной арки дремлют в пролетках лихачи, которым изрядно достается в одном из номеров "Уральского листка" за 1895 год: "Нельзя ли… обратить внимание на наших легковых извозчиков? У большинства их них пролетки старые, совершенно утратившие вид экипажа, сбруи невозможные, отсутствуют жестянки-таблички, где напечатана такса, фонарики разбиты, надписи номеров стерты. Но этого мало – ежеминутно вы можете натолкнуться на дерзость, брань и нецензурную ругатню, требование платы вдвое, втрое".



Ну что ж, тут с преемственностью у современных таксистов и кондукторов, кажется, все в порядке, и историческая память не угасает.



"Проклятие века – это автомобили. Гордость человеческого гения, благодеяние культуры попадает в руки саврасов. Для саврасов существует только одно: "Я!!!". Вне "я" все для них "наплевать". Саврасы скачут со скоростью сверх всякой меры. Вывертываются с непомерной быстротой из-за угла. Зычно и не вовремя трубят. Видя, что автомобиль напугал лошадь проезжего, они не остановятся, не постараются исправить свою неловкость, а наоборот, с шиком и блаженством на своих лицах скачут дальше. Точно так и нужно. Эти деяния хуже хулиганских, но… почему-то на них смотрят снисходительно. Саврасов необходимо обуздать. Это добросовестных владельцев автомобилей не стеснит, а саврасов заставит ценить труд и жизнь других людей ("Уральский листок", 1914 г.)".



Как, однако, актуально!



Но давайте поговорим и о приятном.



Летом 1897 года стояла жара и был небывалый урожай яблок. В газете "Уралец" удивляются: "Таких случаев у нас не было, чтобы покупатель явился с Волги за яблоками, и в прежнее время Волга нам сюда доставляла их. Желают купить десертные сорта: скрут, полускрут, мальт и боровинку. Дают за пуд 1 р. 20 к. Продавцы просят 1 р. 40 к.".



Но, кажется, репортер во мне окончательно возобладал над ценителем прекрасного. Ведь какие в альбоме картины! Посмотрите, какая идиллия царит на Столыпинском бульваре. А каков азарт у этих мальчуганов на Чагане!



И все же, полагаю, что именно газеты того времени подвигли Рустама Вафеева на выпуск этого альбома...



А впрочем, какая разница! Главное, все написанное в нем стилистически и графически верно и не оставляет равнодушным. И, право, жаль, что вышел он тиражом всего 500 экземпляров.



Вячеслав КУЛИКОВ | Уральск