В таджикском Фахрабаде разбился Ан-2 местного клуба ДОСААФ

20:50 04.08.2019

В результате крушения самолета Ан-2 в Таджикистане погиб пилот



В результате крушения самолета Ан-2 в Таджикистане один человек погиб и один получил ранения. Трагедия произошла в воскресенье в аэроклубе в Фахрабаде, сообщили Радио Озоди в ДОСААФ Таджикистана.

Сотрудник ДОССАФ Таджикистана, который предпочел остаться неназванным, рассказал, что крушение учебного самолета произошло при заходе на посадку на высоте 10 метров. По его словам, при посадке двигатель самолета внезапно заглох, и АН-2 рухнул на землю.

После крушения пилоты 62-летний Ильхом Рахматов и 20-летний Бахтиер Давлататов были доставлены в больницу района Хуросон. Врачам не удалось спасти Ильхома Рахматова, сказал источник.

Как сообщает национальное агентство "Ховар" cо ссылкой на пресс-центр ДОСААФ Таджикистана, трагедия произошла после того, как 8 желающих совершили прыжок с парашютом и Ан-2 заходил на посадку.

ГКНБ Таджикистана начал расследование по факту крушения учебного самолета в аэроклубе в Фахрабаде. Причины ЧП выясняются.

Аэроклуб в Фахрабаде был основан в 1936 году и в советский период успел выпустить несколько тысяч спортсменов и несколько десятков чемпионов. Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.