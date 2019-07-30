Сирийский поток. США покровительствуют контрабанде нефти из арабской республики, - А.Лавров

00:49 05.08.2019

Сирийский поток

Военный эксперт Антон Лавров - о том, как США покровительствуют контрабанде нефти из арабской республики



В сирийской пустыне, долине Евфрата и Заевфратье снова стала набирать обороты контрабанда сирийской нефти. Это произошло после разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ). Сейчас, когда население подконтрольных правительству областей страдает от острого дефицита энергоресурсов, из американской зоны оккупации сирийское черное золото вновь течет за границу. Раньше ручейки нефтедолларов питали военную и пропагандистскую машины террористов. Теперь нефтяные поля обеспечивают оружием антиправительственные группировки и личным богатством их лидеров.



Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 29 июля заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) общей численностью более 3,5 тыс. человек грабят нефтяные объекты Сирии под прикрытием авиации коалиции. У тех, кто следит за обстановкой в регионе, заявление Минобороны не вызвало удивления. Из-за сложной ситуации с безопасностью без вооруженных людей сейчас трудно обойтись на любых объектах добычи, хранения и переработки черного золота, причем не только в Сирии. Не обходятся без защиты и караваны черного золота, контрабандой идущие в соседние страны.



В Ираке численность американских, британских и других ЧВК и "контракторов" временами достигала 50 тыс. человек. Присутствуют они там и сейчас - по контрактам с Пентагоном, правительством Ирака и нефтяными компаниями. Разумеется, в открытую на признанной территории Сирии американские ЧВК действовать не могут. Тут они маскируются под местные охранные компании, наемников и инструкторов.



В 2018 году Пентагон признал наличие в Сирии подрядчиков на контракте с американским военным ведомством. Разумеется, присутствовали они там и раньше. По отчету перед конгрессом США открыто работающих в Сирии и Ираке контракторов год назад насчитывалось 6318. По сравнению с 2017-м их количество выросло сразу почти на 2 тыс. С тех пор Трамп отдал приказ о значительном сокращении числа военных в Сирии. Но на их место предлагалось привлечь дополнительных контракторов.



Из-за того что нахождение американских наемников на территории Сирии нелегально, США не называют точное количество работающих именно в этой стране. Но даже если большинство из частных военных компаний и подрядчиков Пентагона находится в Ираке, цифры, называемые Минобороны и МИД России (напомню, порядка 3,5 тыс.), выглядят вполне правдоподобными. В Сирии может нелегально находиться до 3–4 тыс.



только "официальных" наемников, работающих по контракту с ЧВК. Согласно отчетам, они не занимаются ведением боевых действий, их роль сводится в основном к "логистике" и "обеспечению безопасности". Именно под эти категории деятельности легко подвести физическую защиту месторождений газа, нефти и их транспортировку.

Кроме официальных подрядчиков Пентагона большие и малые месторождения углеводородов в Сирии контролируются бесчисленным количеством милиций, племенных ополчений и отрядами откровенных наемников-авантюристов со всего мира, "диких гусей". В этой мешанине легко затеряться и американским контракторам, и специалистам Сил специальных операций под прикрытием, и агентам разведок.



Разумеется, таких поражающих воображение масштабов, каких этот бизнес достиг в 2015 году, пока еще нет. Тогда российское Минобороны демонстрировало кадры многотысячных колонн бензовозов ИГИЛ. Они беспрепятственно вывозили ресурсы в Турцию. Удары российской, а затем и американской авиации подорвали нефтебизнес террористов, что в итоге сильно приблизило их крах.



Сегодня контрабанда осуществляется более скрытно. Сообщается, что нефть с неподконтрольных правительству территорий идет в Турцию уже не бесконечными колоннами, а отдельными машинами. Умельцы приделывают потайные баки в грузовиках и тракторах. После того как из приграничных районов были выбиты игиловцы, активизировался поток контрабанды в Ирак, особенно в район Киркука. Там сирийскую нефть легко легализовать под видом иракской.



По сравнению с Ираком нефти в Сирии гораздо меньше. Ее недостаточно, чтобы всерьез заинтересовать крупных игроков. Но легко извлекаемых из песка при помощи самых примитивных средств запасов вполне достаточно, чтобы обеспечить немногочисленных нуворишей и заставить мелкие и средние группировки и просто банды сражаться за нее между собой. Добыча на лучших месторождениях, где нефть выходит на поверхность, не стоит ничего. Продукт этот очень ликвиден и приносит им легкие и быстрые деньги. И это происходит в то время, как Сирия испытывает тяжелейший дефицит энергоресурсов. Находящейся под иностранными санкциями стране приходится с риском импортировать углеводороды от немногочисленных союзников.



Такая энергетическая блокада - осознанная стратегия США и союзников по давлению на САР. Кроме перехвата танкеров американцы активно стараются предотвращать "контрабанду" нефти "из Сирии в Сирию" - перевозки с территорий под контролем SDF ("Сирийские демократические силы") на одном берегу Евфрата на правительственный берег. Это явно не способствует налаживанию мирной жизни в стране.



Четверть территории Сирии и основная часть ее нефтересурсов остается под контролем поддерживаемых США сил. Чтобы не дать правительственным формированиям занять стратегически важные месторождения углеводородов, американские военные не стеснялись открыто применять авиацию, включая тяжелые стратегические бомбардировщики. Де-факто эти районы стали военным протекторатом, а то и попросту оккупируемой США зоной. И по международным законам это означает, что они несут ответственность за все происходящее на этих территориях, включая нелегальную добычу и контрабанду энергетических ресурсов страны.



Антон Лавров - военный эксперт

30.07.2019