Больше граждан. Новая миграционная политика России, - Е.Трифонова

06:32 05.08.2019

Устаревшему миграционному законодательству не хватает репатриационного характера



Новый аспект российской политики – резко увеличить число граждан РФ, проживающих за рубежом, главным образом на востоке Украины



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



4 авг. 19



Из-за излишне жесткого законодательства все больше мигрантов уходят сегодня в серую зону. Фото агентства "Москва"

Россия нуждается в приезжих, но у нас все еще репрессивное законодательство в этой сфере, заявили эксперты Форума переселенческих организаций. Они подготовили обращение к властям, которое поддержали десятки правозащитников и ученых, с просьбой смягчить миграционное законодательство, освободить приезжих от неисполнимых требований и лишних бюрократических барьеров, а также провести иммиграционную амнистию для "нелегалов поневоле". При этом любые миграционные вопросы, настаивают авторы, должны находиться вне компетенций правоохранительных органов.



По итогам научно-практической конференции "Миграция и безопасность России" правозащитники подготовили обращение к властям, под которым подписались несколько десятков экспертов в этой области. Среди них – профессора из МГУ, МГИМО и РАН, бывшие сотрудники ФМС, руководители правозащитных и научно-аналитических центров. В документе говорится, что неразумная и зачастую жестокая политика в отношении приезжих является серьезной угрозой безопасности страны и благосостоянию ее общества. Сегодняшняя борьба с нелегалами только приумножает их ряды, в серую зону уходят даже законопослушные мигранты, вынужденные регистрироваться в "резиновых квартирах", поскольку нигде больше встать на учет им не удается.



Под "ударом" находятся и репатрианты. Эксперты рассказали о массовых проверках в отношении переселенцев, ночных облавах с приводом в участок, а также о несоразмерных наказаниях за административные правонарушения.



За несерьезные нарушения, вроде "не там перешел улицу", их без суда и следствия выдворяют из страны и вносят в базу "запретников" на возвращение. "Наше миграционное законодательство не отличается милосердием. Тот же закон о гражданстве РФ, принятый в 2002-м, делает даже русского переселенца таким же де-юре иностранцем, как, например, беженец из Африки", – пишут авторы.



В очередной раз они напомнили, что из-за многомесячных очередей соотечественники, прибывшие на постоянное место жительства в Россию, не успевают сдать документы на временное проживание (РВП), следовательно, "вся семья, включая младенцев и лежачих больных, должна пересечь границу РФ и следующие три месяца прожить где угодно вне ее пределов". Говорится в документе и об участившихся случаях аннулирования правовых статусов у легализованных мигрантов и свидетельств участников госпрограммы "Соотечественники". Тысячи переселенцев, давно ставших россиянами, продолжают лишать гражданства РФ из-за ошибок работников миграционных служб. Несмотря на предписание Генпрокуратуры о незаконности изъятия паспортов, экзекуция, утверждают общественники, продолжается, а на восстановление паспорта у людей уходит как минимум семь лет.

Сами авторы настаивают, что России нужны мигранты на фоне тяжелых демографических проблем, которые в последнее время возникли и в таких регионах, как Чечня и Дагестан, где всегда фиксировался естественный прирост населения. Дескать, дела плохи настолько, "что даже в высокогорных аулах приходится прибегать к труду иностранных работников". Должного внимания не уделяется и работе с внутренней миграцией, заявляют в Институте социально-политических исследований РАН. По словам его главного научного сотрудника Анатолия Топилина, "неравномерность расселения в России усугубляется, и если эти процессы, которые сейчас идут во внутренней миграции, продолжатся и в будущем, то большая часть населения РФ переместится на запад страны, которая от этого, "как огромный корабль, перевернется". Сам Топилин считает, что необходимо переместить вектор интереса населения из столицы в провинцию, к примеру, в Томск.



Между тем главной ошибкой общественники называют передачу в 2016 году миграционных полномочий в МВД, мол, наивно было бы ожидать, что полиция будет привечать мигрантов, да еще обустраивать соотечественников. Поэтому единственный выход, говорится в документе, – создание гражданского миграционного ведомства социально-экономической направленности. Нужно провести реформу миграционного ведомства, сохранив опытных сотрудников, которые могли бы продолжать текущую работу с мигрантами на новых принципах гуманизма. Правозащитники настаивают и на широкой иммиграционной амнистии для давно ставших россиянами "нелегалов поневоле". Также, с их слов, важно изменить систему регистрации, жестко привязывающую человека к адресу жилого помещения, на уведомительную. Нынешний закон о фиктивной регистрации в "резиновых квартирах" делает сам миграционный учет фикцией, и это никакой пользы государству не дает, зато уже с порога толкает мигрантов в нарушители. Авторы предлагают "разработать и внедрить современную информационную систему, которая даст объективную картину о миграционных процессах и фактическом нахождении мигрантов".



Об утрате контроля над миграционной ситуацией заявил и экс-замглавы ФМС РФ, президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. По его словам, за 12 лет существования госпрограммы переселения соотечественников, в РФ по ней переехали всего 800 тыс. человек, половина из которых украинцы. Притом большая их часть воспользовалась программой лишь в форс-мажорных обстоятельствах 2014–2015 годов. Провальным оказалось и межправительственное соглашение с Узбекистаном об организованном наборе: в фонде подсчитали, что в РФ приехали 2 тыс. трудовых мигрантов из этой страны, тогда как остальные 2 млн узбеков, как и раньше приезжают, в РФ самостоятельно.



По словам заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, новый аспект миграционной политики РФ состоит в том, чтобы резко увеличить число граждан России, проживающих за рубежом. Главным образом на востоке Украины. Однако "наличие значительного количества граждан России, которые живут за ее пределами, несет в себе риски создания очагов напряженности, потому что по закону о гражданстве Россия должна защищать своих граждан, где бы они ни находились". По ее мнению, упрощенную раздачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, нужно распространить лишь на тех, кто действительно переедет в Россию. Иначе "есть прямые экономические последствия приема в гражданство РФ людей, проживающих за ее пределами". Как пояснила Чудиновских, мы хотим сейчас "принять в российское гражданство около 3 млн человек, как жителей частей Луганской и Донецкой областей, так и уроженцев Крыма. При этом возрастная структура населения жителей Украины примерно та же, что и в РФ. То есть из этих 3 млн около 1 млн – пенсионеры. А значит, речь идет о дополнительных 100 млрд руб. на выплаты им.