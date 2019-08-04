 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакистанская мина нарушила мир в индийском раю. Паломники-индусы бегут из Кашмира, - В.Скосырев
06:35 05.08.2019

Владимир Скосырев
4.08.2019

Дели и Исламабад вновь приблизились к грани войны после того, как индийцы обнаружили склады оружия в штате Джамму и Кашмир. Тайники располагались вдоль пути, по которому летом индусские паломники едут к своим святыням в горах. Власти штата объявили, что боевики, базирующиеся в Пакистане, готовят нападение на пилигримов, и масса людей старается поскорей выбраться из опасной зоны. Они помнят, как в феврале нападение смертника на автобус с индийскими солдатами привело к боям на земле и в воздухе. Дели утверждает, что террористы пользуются поддержкой пакистанской разведки.
Кашмир с его покрытыми снегом горными пиками и долинами, в которых текут ручьи с прохладной водой, еще в эпоху Великих Моголов, мусульманских правителей Индии, называли раем на Земле. И британские вице-короли со своей свитой устремлялись в Кашмир, чтобы укрыться от летнего зноя.

Проблема в том, что, уходя из Индии, Лондон оставил двум независимым государствам массу нерешенных территориальных проблем. Судьба Кашмира – самая острая из них. Ведь в самой лакомой части штата, привлекающей и паломников, и туристов, большинство населения – мусульмане. И это дает возможность Пакистану в течение многих десятков лет требовать в ООН проведения плебисцита с целью определить, кому должен принадлежать Кашмир.

Индия эти требования, естественно, отвергает. Но кипение в котле продолжается. Два соседних ядерных государства держат наготове военные контингенты, насчитывающие сотни тысяч солдат. Поэтому даже такие незначительные на первый взгляд инциденты, как гипотетическая опасность нападения исламистов на паломников-индусов, может спровоцировать новый виток напряженности.
Что же на самом деле произошло? Индийская служба безопасности обнаружила, как передало агентство Reuters, что боевики, поддержанные пакистанской армией, планируют напасть на индусских паломников, совершающих хождение к своей святыне. Эта святыня в виде фаллоса Шивы находится в пещере в горе. Представитель индийской армии Раджеш Калиа сообщил, что террористы уже несколько раз "пытались нарушить мир в Кашмире".

Правительство штата Джамму и Кашмир объявило тревогу. Это фактически означает, что паломники должны прервать свою миссию. Стало известно, что на разграничительной линии между индийской и пакистанской частями Кашмира произошли столкновения. Пять-семь мятежников, атаковавших индийские позиции, было убито.
Пакистанская армия назвала обвинения в ее адрес ложью. Эта перепалка в эфире и социальных сетях не способствовала охлаждению страстей. Более 20 тыс. паломников, туристов и более 200 тыс. человек, приехавших из других районов Индии в Кашмир на заработки, пытаются его покинуть.
В Шринагаре, летней столице штата, люди опустошают магазины с провизией, запасаясь на черный день. У автозаправок выстроились очереди. "Да защитит всех Аллах. Неизвестно, будет ли война или что-то подобное", – сказал газете New Indian Express Ахмад Вани, отставной чиновник, живущий в Шринагаре.

На фоне обострения обстановки в Кашмире американская пресса вновь заговорила о позиции США в этом вопросе. Издание Hill напоминает о том, что 22 июля во время приема в Белом доме пакистанского премьер-министра Имрана Хана президент Дональд Трамп поведал о своей встрече с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Моди якобы спросил главу американской администрации: не хотели бы вы сыграть роль посредника или арбитра?

МИД Индии моментально заявил, что такого разговора не было. Индийские медиа назвали Трампа лжецом. На что советник Трампа ответил: президент ничего не выдумывает.

2 августа министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече в Бангкоке с госсекретарем США Майклом Помпео подтвердил, что обсуждение проблемы Кашмира может идти только в двустороннем формате, то есть между Индией и Пакистаном.
В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, отметил: "Паломники из разных районов Индии приезжают каждый год. На этот раз около их маршрута были обнаружены фугас пакистанского производства и винтовка американского производства. Для эвакуации людей мобилизованы самолеты военно-транспортной авиации, пущены дополнительные рейсы автобусов и поездов".

Шукла полагает, что напряженность между Индией и Пакистаном не пройдет никогда. Также Индия не позволит третьим странам посредничать. Соглашение 1972 года между Индией и Пакистаном гласит, что вопрос должен решаться на двусторонней основе.

Источник - ng.ru
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