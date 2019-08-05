 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина будет распродана – дискуссий на этот счет в США не потерпят, - А.Дудчак
06:39 05.08.2019

Александр ДУДЧАК | 05.08.2019

Для Monsanto, Cargil и DuPont торг по поводу того, кому должны принадлежать черноземы Украины, неуместен
Споры о приемлемости продажи украинских черноземов подходят к концу. На наших глазах произошел сдвиг от "немыслимого и радикального" к "приемлемому и разумному". Вскоре возможность продажи земли на Украине станет "действующей нормой". И это невзирая на данные совместного соцопроса КМИС, Центра им. Разумкова и cоциологической группы "Рейтинг", которые сообщают, что 72% жителей Украины против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Однако мнение населения значения не имеет. "Важно подготовить людей, объяснить, что у них землю не забирают, это главная проблема", – заявляет Зеленский.

Первый, и самый важный, фактор, делающий продажу земли практически неизбежной, – это прямое требование Вашингтона. Пришло время платить по долгам. А то, что расплачиваться нечем, – закономерный результат. Итог работы "мавров", считавших, что они с помощью государственного переворота (2014 год) навсегда захватили власть в стране. Однако они оказались именно "маврами" и должны уйти после 5-летнего выполнения черновой работы по предпродажной подготовке Украины. Оставшиеся после них в наследство долги должны быть погашены. Да и "молодая команда Зе" не безвозмездно провела столь успешную кампанию и обязана выполнить пожелания-указания американских "партнеров".

Платить будут в том числе натурой. Из пригодной натуры осталась, пожалуй, лишь земля и еще государственные предприятия или предприятия с государственным участием. До конца 2019 года на Украине действует мораторий на продажу земли, который продлевали уже 7 раз, но это препятствие преодолимое. Новый парламент вполне может мораторий отменить.

В США этого ждут. 26 июля The Washington Post назвала продажу сельскохозяйственных земель в частную собственность одним из главных дел новой украинской власти. Судя по тону статьи, появившейся в день переговоров Зеленского со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, дискуссий по этому вопросу в США не потерпят.
Продажа украинских земель – для американцев вопрос решенный. Кроме того, указывает The Washington Post, должно быть приватизировано 3500 государственных компаний. Для продажи земли и завершения приватизации украинское правительство должно "заключить новую сделку" с МВФ, чтобы "убедить западные компании в том, что в Украину наконец-то стоит инвестировать". Заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук пообещал, что непопулярная в обществе и ранее отложенная реформа, касающаяся сельскохозяйственных земель, до конца года будет одобрена. Под "реформой" понимается отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года. Это требование Всемирного банка и Международного валютного фонда. Игра действительно стоит свеч. Речь идет о 41 млн. гектаров, из них примерно 70% принадлежат частным лица в виде паев.
Украинским СМИ поставлена задача, и они развертывают широкую агитацию, сочиняя аргументы за снятие моратория и "разоблачая мифы" о недопустимости продажи земли.
Однако уже в самом понятии "рынок земли" в условиях Украины есть подвох. Рынка как такового не будет. Будет короткий период скупки земельных паев и даже не местными земельными олигархами, а крупными зарубежными корпорациями. Обратное движение в правах собственности на земельные наделы не предусматривается. И не только на 30% земель, находящихся в госсобственности, но и той, что принадлежит фермерам (крестьянам).

Напрасны надежды на то, что при продаже люди получат высокую цену. После переворота на Украине средняя цена на землю упала на 25% (примерно с 55 тыс. грн. за гектар в 2016 г. до 36,23 тыс. грн. в 2019 г.). В случае открытия рынка и появления массового предложения цены снизятся еще больше. Однако соблазн продать сразу есть – из-за условий жизни, в которые погрузили народ победители майдана, организаторы государственного переворота 2014 года. Люди не видят у своей страны будущего. Тенденция последних лет – эмигрируют не отдельные члены семьи в поисках работы и обеспечения родственников, оставшихся дома; эмигрируют, забирая с собой детей, чтобы строить будущее за границей. Новой власти следовало бы менять условия жизни в стране, а не стимулировать отток населения, который с распродажей земли только усилится. Однако, судя по всему, со сменой режима Порошенко на режим Зеленского в условиях жизни на Украине ничего не изменится.

Кроме цены на землю есть и другая проблема. Это предназначение украинских черноземов, которые перейдут в собственность международных корпораций. Вспомним: после госпереворота условием запуска программы расширенного кредитования МВФ в 17,4 млрд долл. (программу полностью так и не выполнили) было предоставление возможности беспрепятственного применения "новых технологий" в сельском хозяйстве и проведение исследований в сфере ГМО такими корпорациями, как Monsanto, Cargil и DuPont. Для производства генномодифицированного корма Украина, считают на Западе, подходит идеально. В отличие от Евросоюза Украина не ограничивает производство ГМ-продукции на своих землях, а стоимость рабочей силы здесь уже вполне африканская. В Соглашении ЕС и Украины об Ассоциации и Зоне свободной торговли есть специальный пункт о "развитии биотехнологий" на Украине (подразумеваются технологии ГМО).

Конкурировать с ТНК местные фермеры и даже крупные украинские агрохолдинги не смогут – совершенно разные масштабы, разные ресурсы, в том числе кредитные. И это полностью вписывается в концепцию либертарианства, заявленного основой экономической политики новой украинской власти: не будет никакой государственной поддержки экономике, выживут только сильнейшие.
В интервью агентству Bloomberg Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время необходимо приватизировать банки, железную дорогу и почту. "Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы на Украину пришли десять больших системных банков", – сказал Гончарук. Агросектор зависит от кредитов для покупки сельхозтехники, удобрений, семян и проч. На каких условиях и кого будут кредитовать западные банки? Появляющаяся возможность получать кредиты под залог земли станет еще одним способом "честного" ее отъема.
Местные олигархи много лет создавали определенные проблемы крупному западному капиталу в доступе к владению украинскими черноземами. Шли на компромиссы, но не в том, что касается личной прибыли. Теперь США решили положить этому конец. При новой власти торг по поводу того, кому должны принадлежать плодородные земли Украины, стали для Monsanto, Cargil, DuPon неуместны.

Жителям Украины еще предстоит осознать, КОГО и ЧТО они выбрали. После пяти лет майданного режима граждане были готовы проголосовать за какого угодно кота в мешке, лишь бы не за Порошенко. Они и проголосовали, не понимая, что это такое – либертарианство, продажа земли и государственных предприятий, "государство в смартфоне" и проч.

Теперь на Украине за дело берется не уличная националистическая рвань, вскормленная предшествующим режимом, – берутся "цивилизованные" представители транснациональных корпораций. И это вполне серьезно.

Источник - fondsk.ru
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