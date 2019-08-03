Красотка-мулатка Оказио-Кортес поставила рекорд коррумпированности в Конгрессе США

07:00 05.08.2019

Очередной коррупционный скандал разгорелся в Вашингтоне

За шесть месяцев работы в Конгрессе оказаться под двумя федеральными расследованиями - это, наверное, настоящий рекорд, который теперь принадлежит Оказио-Кортес



В отставку уходит Сайкат Чакрабарти - глава аппарата конгрессвумен Александрии Оказио-Кортес, сообщает ТГ-канал "President Trump".



Не так давно он прославился своими оскорбительными заявлениями в адрес спикера Нэнси Пелоси и остальных демократов, которых он открыто обвинил в расизме.

Чакрабарти считается архитектором предвыборной стратегии Оказио-Кортес, которая помогла ей победить на праймериз демократов и затем на выборах. Он же оказался одним из главных бенефициаров предвыборной кампании Александрии.



Именно Чакрабарти заведовал двумя внешними группами, помогавшими Оказио-Кортес. Через них были проведены суммы почти на миллион долларов, которые затем оказались на счетах самого Чакрабарти. Сказать, что такая схема нарушает самые базовые установки избирательного законодательства - это ничего не сказать.

Не так давно стало известно и о том, что Чакрабарти специально занижал свою зарплату в Конгрессе, чтобы не декларировать доходы от остальных видов деятельности.



Сейчас он и его подопечная находятся под расследованием Федеральной электоральной комиссии и прокуроров Департамента юстиции США.

Самое забавное, что причиной отставки Чакрабарти стали совсем не проблемы с законом, а лишь то, что он рассорился с руководством Демпартии.



И тот, видимо, отказался в дальнейшем прикрывать его спину. Оказио-Кортес, которая на словах строит из себя большого противника истеблишмента, никак не комментирует перетряску в своем аппарате.

За шесть месяцев работы в Конгрессе оказаться под двумя федеральными расследованиями - это, наверное, настоящий рекорд, который теперь принадлежит Оказио-Кортес. Но не беда: Чакрабарти вскоре планирует заниматься избранием новых законодателей наподобие Александии. Молодых, крайне левых и не обремененных почтением к закону.