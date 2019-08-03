Вызванный на допрос Кличко спешно покинул Украину

07:08 05.08.2019

Сегодня в 8:00 мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину

Киевский мэр в белой футболке и кепке покидал столицу примерно в восемь часов утра



Мэр Киева Виталий Кличко улетел из Киева утром в воскресенье, 4 августа. Совместное фото с Кличко в салоне самолета опубликовала в "Фейсбуке" украинская журналистка Ирина Каспарова. Скриншот фото из "Фейсбука" Каспаровой, видимого только ее друзьям в этой соцсети, приводит издание Страна.ua.

Киевский мэр в белой футболке и кепке покидал столицу примерно в восемь часов утра. По данным онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации Каспаровой, лететь он мог в Анталью или Таллин.



Украинское Госбюро расследований (ГБР) расследует дело, по которому Кличко 26 июля вызывали на допрос в качестве свидетеля. Сам Кличко заявлял, что дела, по которым его вызвали в ГБР - надуманные, и что в ведомство пойдет его представитель-юрист, "который сможет дать четкие ответы на все вопросы".



Однако ни сам Кличко, ни его представители в ГБР не пришли. По словам главы ведомства Романа Трубы, киевского мэра хотели допросить относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации одного из жилых домов в украинской столице.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и надеемся, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - отметил глава ГБР.



В пятницу, 2 августа, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Богданом у него нет. До этого Богдан сообщил на брифинге, что ему якобы предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации.



По словам Кличко, у него нет конфликта с Богданом - он лишь защищает права киевлян избирать киевского городского председателя, который должен отчитываться перед киевлянами и нести ответственность за все, что происходит в городе. Ранее стало известно, что офис президента Украины Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).