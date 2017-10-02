 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ПсихоСтан. В США менее чем за сутки второе массовое убийство. 9 трупов в Огайо
07:57 05.08.2019

В США менее чем за сутки произошло два массовых убийства. Сначала в городе Эль-Пасо мужчина открыл огонь, в результате чего 20 человек погибли и более двадцати получили ранения. Во время второго нападения в Огайо девять человек были застрелены, как минимум 16 человек оказались в местных больницах с ранениями. В результате 22 массовых убийств в США в 2019 году погибли 125 человек.
CNBC (США): второе массовое убийство в США за сутки. Девять убитых в Огайо
04.08.20194919056

Полиция Дейтона сообщила в твиттере, что примерно в час дня в районе Орегон началась стрельба, но офицеры полиции, находившиеся поблизости, "быстро положили этому конец". По информации полиции, как минимум 16 человек оказались в местных больницах с ранениями. Личность предполагаемого стрелка пока не установлена.
Пресс-секретарь больницы Майами-Вэлли Терреа Литтл (Terrea Little) сказала, что в больницу поступило 16 пострадавших, но уточнить их состояние она не может. Официальная представительница Сети здравоохранения Кеттеринг (Kettering Health Network) Элизабет Лонг (Elizabeth Long) сообщила, что множество пострадавших во время стрельбы поступило в больницы, входящие в их систему, но точное их количество не назвала.
Контекст

The Mirror: в США "маньяк" расстрелял посетителей бара
ИноСМИ08.11.2018
Массовый расстрел в Лас-Вегасе
The Washington Post02.10.2017
Немусульманин - значит не террорист
Sabah06.10.2017
В городе Дейтон живет около 140 тысяч человек, он находится в западном Огайо, примерно в 90 километрах к северо-востоку от Цинциннати, в 120 километрах к западу от Колумбуса и в 195 километрах к востоку от Индианаполиса. Район Орегон - исторический район недалеко от центра города со множеством развлекательных заведений, в том числе баров, ресторанов и театров. Полиция не сообщила, где именно в районе произошла стрельба. Расследованию помогает ФБР. В Дейтонском конференц-центре будет организован пункт оказания помощи семьям пострадавших.

Стрельба в Огайо началась через несколько часов после того, как другой мужчина открыл огонь в многолюдном торговом городе Эль-Пасо, в штате Техас, в результате чего 20 человек погибли и более двух десятков получили ранения. Всего за несколько дней до этого, 28 июля, 19-летний стрелок убил трех человек, включая двоих детей, на фестивале чеснока в Гилрое в Северной Калифорнии.
Стрельба в Эль-Пасо стала 21-м массовым убийством в Соединенных Штатах за 2019 год, согласно базе данных массовых убийств Северо-Восточного университета, с 2006 года регистрирующей все убийства в США, во время которых за короткий период времени погибли четыре или более человек (не считая преступника) независимо от оружия, местоположения, отношений жертва-преступник и мотивов. Таким образом, воскресная стрельба в Дейтоне стала 22-м массовым убийством в США в этом году.
Первые 20 массовых убийств в США в 2019 году унесли 96 жизней.

Источник - ИноСМИ
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