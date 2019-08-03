По газам: санкции США не повлияют на "Северный поток – 2"

10:05 05.08.2019

Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства



Екатерина Постникова



Санкции, одобренные профильным комитетом сената США, не помешают реализации "Северного потока – 2" (СП-2). Так прокомментировали американскую инициативу опрошенные "Известиями" эксперты. При этом они подчеркнули, что оценивать последствия этих ограничений преждевременно, поскольку вообще не ясно, подпишет ли документ Дональд Трамп. Согласно законопроекту, американские ограничения коснутся компаний, которые строят подводную инфраструктуру проекта. Вместе с тем, как сообщил "Известиям" один из таких подрядчиков, даже если санкции будут приняты, они вряд ли затронут договорные обязательства компаний. Тем временем к началу августа уже уложено 1700 км труб, а это значит, что СП-2 построен примерно на 70%.



Без спекуляций



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31 июля комитет сената США по международным отношениям поддержал законопроект о санкциях против проекта "Северный поток – 2". Документ подготовили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. "За" высказались 20 человек, "против" – два. После этого глава комитета Джим Риш анонсировал рассмотрение проекта так называемых "санкций из ада", или закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA), предусматривающего более обширные и жесткие санкции против российского нефтегазового сектора. Дата рассмотрения этих ограничений пока не известна.



Документ о санкциях против СП-2 предполагает запрет на въезд в США и заморозку средств лиц, которые продают или сдают в аренду суда для прокладки глубоководных трубопроводов. Таким образом, под угрозой оказались швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые укладывают трубы СП-2 под водой.



В Allseas "Известиям" отказались комментировать одобренный законопроект, отметив, что компания "не спекулирует на тему возможного влияния предложенных санкций". В Saipem же отметили, что "это законодательство предполагает наложение санкций на конкретные суда, которые участвуют в строительстве СП-2".



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- Saipem не считает, что действие документа в его нынешнем виде распространяется на текущие договорные обязательства компании перед проектом ("Северный поток – 2". - "Известия"), - подытожили в пресс-службе подрядчика.



Тем временем компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что к началу августа уже было уложено порядка 1700 км труб двух веток трубопровода. Это значит, что СП-2 готов на 70%. В пресс-службе компании подчеркнули: сейчас они оценивают содержание американской санкционной инициативы.



- Однако пока слишком рано комментировать, каковы будут последствия этого закона, - отметили "Известиям" в Nord Stream 2 AG. - Западные энергетические компании из Австрии, Великобритании, Германии, Голландии и Франции взяли на себя обязательства вложить в СП-2 по €1 млрд, а более 1000 предприятий из 25 стран сейчас включены в работу и привержены цели довести проект до конца.



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Nord Stream 2 AG была создана в 2015 году. Она отвечает за строительство и дальнейшую эксплуатацию "Северного потока – 2" протяженностью 1224 км, который должен поставлять газ из России в Германию через Балтийское море. Ее единственный акционер - "Газпром", финансовые инвесторы - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, а также немецкие Wintershall и Uniper. Эти пять компаний обязались инвестировать в проект 50% от его стоимости, которая составляет около €9,5 млрд. Таким образом, каждый инвестор обязался вложить примерно по €950 млн.



В ответ на запросы "Известий", направленные в OMV, Shell, Wintershall и Uniper, представители компаний отказались комментировать возможное влияние санкций на СП-2. Лишь в Uniper отметили, что "с глубокой обеспокоенностью" следят за развитием событий в США.



Поздно спохватились



Теперь американскому законопроекту предстоит пройти через одобрение конгресса и подпись Дональда Трампа. Эксперты сходятся на том, что в контексте грядущих президентских выборов тема СП-2 - один из активно используемых инструментов в американской внутриполитической борьбе. При этом возникает вопрос, подпишет ли Трамп этот документ, отмечает глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.



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- Если президент завизирует подобный протокол, а "Северный поток – 2" все-таки будет реализован - в чем сомнений нет, - то Трамп окажется в проигрыше. В этой ситуации ему необходимо сохранить лицо, - сказал "Известиям" эксперт.



Эту точку зрения разделяет и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, если компании, которым грозят американские санкции, под конец строительства откажутся от своих обязательств, то они могут столкнуться со штрафными мерами со стороны партнеров.



- Проектов по типу "Северного потока – 2", которые предполагают глубоководное строительство, не так много, а потому такие компании, как Allseas и Saipem, вполне удовлетворяют мировой спрос на свои услуги, - пояснил "Известиям" эксперт. - В США понимают, что проект уже не остановить. Если была реальная цель это сделать, то нужно было одобрять санкции, когда с трубоукладчиками заключались контракты (в 2017 году. - "Известия") и проект только начинал строиться.



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Работа над СП-2 протекает на фоне угрозы того, что из-за позиции Дании его введение в эксплуатацию будет отложено. Предполагается, что трубопровод должен быть запущен в конце 2019 года: в частности, как заявил недавно глава OMV Райнер Зеле, первый газ по "Северному потоку – 2" поступит в Европу к полуночи 31 декабря. Сейчас на рассмотрении Копенгагена в подвешенном состоянии находятся две заявки от Nord Stream 2 AG на прокладку труб в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море в обход ее территориальных вод. Учитывая, что решение до сих пор не было принято, вполне вероятно, что строительство проекта будет завершено несколько позже. Однако, по мнению экспертов, незначительный сдвиг для СП-2 критичным не будет.



- "Газпром" подстраховался на случай затягивания Дании с ответом, - пояснил Александр Пасечник. - Если сроки будут сдвинуты, то общий объем первых запланированных поставок будет перекрыт тем газом, который сейчас находится в европейских подземных хранилищах.



По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом "Газпром" увеличил свои газовые резервы в два раза, а потому пока колоссальных рисков ситуация не несет.