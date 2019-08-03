Трамп в печали... Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, - Л.Савин

14:11 05.08.2019

Леонид САВИН | 03.08.2019

США теряют партнеров

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны



В последние недели напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном не спадала. Вначале уничтожение американского беспилотника силами иранской ПВО, затем заявления представителей США о том, что они сбили иранский БПЛА и опровержение этого заявления иранской стороной. Наконец, захваты танкеров – сначала акция британцев в районе Гибралтара, затем симметричная мера иранцев.



США перебросили дополнительные войска на Ближний Восток и поспешили заявить о создании новой коалиции для обеспечения свободного мореходства в районе Ормузского пролива, что многие восприняли как подготовку к войне с Ираном. Возникло даже некоторое чувство дежавю по отношению к 2003 году, перед вторжением американцев в Ирак. Однако уже третью неделю после заявления о создании коалиции она так и остается призраком. Только Южная Корея заявила о готовности помочь Америке. Остальные либо промолчали, либо поспешили заметить, что нагнетать обстановку не нужно. А если принять во внимание недовольство европейских стран продолжением санкций в отношении Ирана, создается впечатление, что союзники саботировали призыв Вашингтона о коалиции.



Партнеры США обратили внимание и на другие заявления Белого дома. 24 июня Трамп написал в Твиттере: "США только что стали (безусловно) крупнейшим производителем энергии в мире! Запрос США в отношении Ирана очень прост – нет ядерному оружию и дальнейшему спонсированию террора!" А госсекретарь Майк Помпео 19 июля заявил по поводу захвата иранскими военными британского танкера: "Ответственность в первую очередь ложится на Великобританию, которая должна заботиться о своих кораблях... Мы не хотим войны с Ираном".

Если официальные американские лица высказываются так в отношении ближайших – британских – союзников, вероятно, это дает повод и другим пересмотреть свое отношение к выполнению просьб Вашингтона. Поэтому идея по созданию коалиции превратилась в нечто непонятное под названием "Операция Sentinel (Страж)".

Тем не менее 24 июля Пентагон дал разъяснения в отношении этой операции, которая представлена как новый план Центрального командования США (CENTCOM), который должен обеспечить сохранение транспортных потоков на Ближнем Востоке в условиях продолжающихся споров между Америкой, Европой и Ираном. Новый глава Министерства обороны США Марк Эспер официально заявил, что партнеры США должны самостоятельно обеспечить эскорт своих кораблей в регионе Персидского залива. Этим он подтвердил ранее сказанное Трампом и Помпео. Американские военные пообещали лишь предоставлять разведданные в отношении возможных угроз в регионе.



Комментаторы в США тут же отреагировали на бессилие американской дипломатии создать коалицию. Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований пишет: "Безопасность в регионе влияет на глобальную безопасность и мировую экономику, а способность Соединенных Штатов возглавлять усилия по региональной безопасности в течение десятилетий способствовала продвижению интересов США в Персидском заливе и по всему миру. Можно привести разумный аргумент, что со временем другие страны должны взять на себя инициативу в отношении некоторых мер безопасности, а роль США должна измениться. Тем не менее, если делать это внезапно в момент нарастания напряженности, это будет способствовать хаосу, подрывая влияние США и продвигая интересы противников Соединенных Штатов. Ближайшая задача – работать солидарно с другими, долгосрочная задача – возложить на них больше ответственности. Однако действия [американской] администрации меняют этот порядок, что подрывает обе цели".



И пока американцы размышляют о дипломатических неудачах последнего времени, Россия и Иран подписали 29 июля меморандум о взаимопонимании в сфере обороны. Адмирал иранских ВМС Хоссейн Ханзади сообщил, что согласованы планы проведения до конца иранского года (март 2020) совместных военно-морских учений. Учения будут проводиться в Индийском океане, охватывая Персидский залив и Ормузский пролив.