Франки против монголов: последняя битва хана Батыя

15:49 05.08.2019

декабрь 1242 года



В Северной Фракии кипит битва за Константинополь. Франко-итальянские рыцари при поддержке половецких племен джунсаров, пытаются проломить монгольские позиции на высоком холме. Но сталкиваются с частоколом, вкопанным в землю...



Грохот



Только вперед! Монголы оставили проходы для отхода своих кипчаков. Сбившись узкими клиньями, рыцари вваливаются туда. Монгольские стрелки пускают залп за залпом, но стрелы отскакивают от французской брони бессильным горохом! Переглядываются азиатские сотники. Чем этот каток остановить?



Чем этот каток остановить?



Но не все кони защищены. Кубарем катятся по земле франки, оставляя умирающих коней. Закрываясь щитами, спешенные латиняне дробят частокол булавами и топорами. Конные клинья давят пеший строй покоренных в проходах. Юркие джунсары накидывают арканы и тащат бревна из мерзлой земли.



Все больше брешей в частоколе, все больше прорывается дальше. Крепнет грохот рукопашной сечи!



Покоренные. Батальоны рабов Батыя. Русские, волжские булгары, аланы Кавказа. Что забыли вы на краю этого мира? Большей частью в орде поневоле, меньшей в поисках удачливого грабежа. Сложно ждать от рабов доблести.



Когда навалились латиняне по всему фронту. Когда бессильно заколотили восточные клинки по тройной броне. Тогда лопнул строй покоренных! Побежали уцелевшие с вершины холма во все стороны!



Попытка кипчаков остановить рыцарей встречным ударом захлебнулась в хаосе и мастерстве франков. Dieu est avec nous!! С нами Бог!! – раздались радостные крики повсюду...



Звезда



Холм захвачен. И 9 000 джунсаров Кунун-хана веером несутся по пятам, рубя покоренных и не давая опомниться. Разгоряченная боем франкская конница рванула следом, но рык боевого горна регента де Туей остановил ее. Оборонять гребень до подхода императорской пехоты!



Взвился штандарт марешаля подавая сигнал! Поднялся императорский жезл и пехота двинулась на помощь кавалерии!



Но франкская звезда померкла внезапно, как и зажглась. Бежавшие рабы развернулись и мгновенно сбив щиты, насадили передовых половцев на копья. Cо всех сторон на атакующую лаву половцев обрушились плотные клинья тюрков и монголов!



Джунсары бились отчаянно. Но не в силах остановить разогнанных коней, они мешали друг другу или разбивались о монолит монгольского строя. 11 000 латинской кавалерии в полукольце 16 000-й орды на монгольском холме.



Императорской пехоте никак не успеть на помощь...



Да и полку императора Балдуина II совсем не сладко. Мало того, что пешие воины буксовали в глубокой грязи между холмами. Так теперь их окружили 3 000 кипчаков Кадана, что ушли после контратаки рыцарей. Они заливали пеший полк градом стрел, заставляя плотней держать щиты и блокируя продвижение.



Об атаке речи нет. Балдуин II отдает приказ отходить на свой холм. Под градом степных стрел полк медленно ползет обратно...



Сердца



Тем временем на монгольском холме кипит бой. Зажатые монголами латиняне и половцы еще верят в победу. Потерявшие коней кидаются на конных азиатов, застрявших в мешанине тел. Dieu est avec nous!! ХУРАААГХ!! - смешались боевые кличи в единый рев. Звуки труб и ритм барабанов, беспрестанный лязг клинков и копий. Стрелы падают как дождь.



Держатся латиняне и половцы, но качаются весы. Когда казалось, что вся сила азиатов здесь. Что просто надо выдержать, перемолоть ее в кровавой мясорубке. Тогда Бату-хан и бросил в бой своих тургаудов! Заполыхали белые и синие флаги кэшиктэна, выпуская конную гвардию Чингизхана.



Сметая и своих и чужих, две тысячи ударили с флангов!



Заметались наемники! Не кончаются чертовы варвары, в тылу бежит императорский полк обвешанный кипчаками Кадана. ТАРТАРЫ ОКРУЖИЛИ НАС!! - кто-то завопил истошно. Напрасно зовут горны командиров, паника захватила сердца крестоносцев. Часть бросилась вон, другие на месте, третьи прорывались к пехоте.



Архангел



Марешаль де Бюси выкрикнул регенту империи – "Спасите императора"! И ринулся навстречу монгольской гвардии с двумя десятками баронов, тысячью сержантов и тысячью джунсаров с ханом Кунуном во главе. Трепетал желтый штандарт Михаила Архангела в азиатской куче.



5 раз падал и 5 раз поднимался вверх!



Снова и снова выплевывая кровь, старик де Бюси вставал рядом с коннетаблем де Сампи. И бодря компаньонов, рубил своим двуручным мечом. Но в 6-й раз его штандарт упал и уже не поднялся. Они так и остались вокруг него. Половцы, итальянцы, франки, монголы, русские, булгары. Пронзенные в беспощадном поединке.



Все кончено. Половцы унеслись прочь. Латиняне сдались в плен, легли или прорвались с регентом на франкский холм к пехоте. Остатки войска встали вокруг своего императора. Меркнет свет Латинской империи. Вечность скоро сожрет ее..



Дзен © А.Лукинский