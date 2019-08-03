Ловушка для диктатора. Почему Саддам Хусейн решился напасть на Кувейт

15:53 05.08.2019

Все материалы сюжета Всемирная история с Андреем Сидорчиком



2 августа 1990 года иракская армия вторглась в Кувейт.



Давно потерянная провинция



Летом 1990 года на Ближнем Востоке произошел трехдневный вооруженный конфликт, самым серьезным образом повлиявший на будущее не только региона, но и всего мира. В центре событий оказался Кувейт - маленькое, но чрезвычайно богатое нефтью государство на берегу Персидского залива.



"Часто вспоминаю Саддама". Переводчик Хусейна о войне, США и Путине



За контроль над Кувейтом боролись османы, британцы, немцы. Кувейт, при сохранении формальных институтов местной власти, многие десятилетия лавировал между различными внешними силами, пытавшимися его подчинить.



Официальную независимость эмират Кувейт обрел в 1961 году. И почти сразу же едва ее не потерял. У соседствовавшего с Кувейтом Ирака были свои взгляды на историю. Иракские политики полагали, что Кувейт - не что иное, как 19-я провинция Ирака, ранее незаконно отторгнутая от него.



Присоединение Кувейта к Ираку было предотвращено Великобританией, пригрозившей официальному Багдаду вооруженным вмешательством. Тогдашние власти Ирака предпочли не доводить дело до войны.



"Правильная война" Саддама



В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, приведшая к власти аятоллу Хомейни - яростного противника Соединенных Штатов и Советского Союза.



США, крайне недовольные таким развитием событий, ослаблявшим их влияние на Ближнем Востоке, стали искать силу, которую можно было бы направить против Ирана.



Такой силой стал Ирак во главе с энергичным лидером Саддамом Хусейном. Иран активно поддерживал действовавшие на территории Ирака шиитские группировки, а Ирак предъявлял к Ирану территориальные претензии. 22 сентября 1980 года иракская армия начала вторжение.



Соединенные Штаты оказали поддержку Ираку, предоставляя Саддаму Хусейну разведывательную информацию, выделяя кредиты, а также поставляя вооружение и даже материалы для создания химического оружия.



Ирано-иракская война растянулась на долгие восемь лет, обернулась для обеих стран большими материальными потерями, огромными человеческими жертвами и завершилась миром на условиях, которые существовали и до ее начала.



Вторжение как средство погашения долга



Война нанесла большой ущерб экономике Ирака и обернулась серьезным снижением уровня жизни его граждан. Кроме того, на ведение войны у других государств были взяты большие кредиты. Все это делало положение режима Хусейна довольно неустойчивым.



Лидер Ирака мучительно искал выход из кризиса. В это время он вспомнил о давних притязаниях на Кувейт.



В ходе ирано-иракской войны Кувейт, откровенно опасавшийся усиления Ирана и расширения его влияния в регионе, выделил Ираку кредиты в общей сложности на 15 миллиардов долларов. Однако после окончания войны отношения между двумя странами стали портиться.



Ирак обвинял Кувейт в "воровстве" нефти из приграничных иракских месторождений. Под этим подразумевалось использование Кувейтом технологий наклонного бурения, которые, кстати, были получены кувейтцами от США.



Саддам Хусейн потребовал от Кувейта полного списания иракского долга, а также выплаты двух с половиной миллиардов долларов компенсации.



"Эта тема не связана с Америкой"



Кувейт имел тесные связи с Соединенными Штатами, о чем прекрасно знал иракский лидер.



Главный вопрос, на который историки и политологи до сих пор не могут найти ответа, - почему Саддам Хусейн все-таки решился напасть на Кувейт?



В разное время выдвигались достаточно экзотические версии - то говорили о пристрастии Саддама к гашишу, то утверждали, будто посол Кувейта на переговорах позволил себе дерзость назвать иракских женщин проститутками.



Однако серьезные аналитики склонны полагать, что глава Ирака был убежден: никакого жесткого ответа от Вашингтона не последует.



Это можно было бы списать на самоуверенность Саддама Хусейна, если бы не довольно туманная и расплывчатая позиция Вашингтона в период обострения ситуации между Ираком и Кувейтом. Несмотря на то, что иракский лидер достаточно прозрачно говорил о своих намерениях, Соединенные Штаты не стали его одергивать.



25 июля 1990 года Саддам Хусейн встретился с послом США Эйприл Глэспи. На переговорах обсуждался и "кувейтский вопрос". "У меня есть прямая инструкция президента - добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом... Эта тема не связана с Америкой", - заявила Глэспи.



Эти слова, по мнению экспертов, и стали для лидера Ирака сигналом к активным действиям.



Вашингтонские комбинаторы



Можно сказать, что Хусейн неправильно интерпретировал слова посла. Но если Вашингтон хотел предотвратить вторжение в Кувейт, то почему госпожа Глэспи не выразилась яснее?



Амбиции Хусейна были весьма удобны для Вашингтона. Усиление военного присутствия в богатом нефтью регионе, неподалеку от границ Ирана, военные стратеги США считали необходимым. Однако размещение больших военных сил без веской причины могло спровоцировать возмущение среди арабских стран, которые и без того не жаловали американцев.



Иное дело - военное вмешательство с целью восстановления справедливости и пресечения агрессии большого Ирака с мощной армией против своего маленького и беззащитного соседа.



Интересный момент: когда впоследствии иракская армия в ходе операции "Буря в пустыне" будет наголову разбита и Соединенные Штаты во главе коалиционных сил смогут диктовать Ираку свою волю, они по какой-то непонятной причине не потребуют ухода Хусейна и еще в течение 12 лет допустят его нахождение на посту лидера страны. Создается впечатление, что вашингтонские политики умело использовали Саддама в своих целях, начиная с ирано-иракской войны и вплоть до его смерти.



Как бы то ни было, но после 25 июля 1990 года Саддам Хусейн был уверен, что теперь ему никто и ничто не помешает.



"Революция" в Эль-Кувейте



В конце июля при посредничестве президента Египта Хосни Мубарака были организованы переговоры между Ираком и Кувейтом. 1 августа 1990 года они были окончательно сорваны. Ирак настаивал на списании долга, выплате компенсации и оказании безвозмездной помощи. Эмир Кувейта шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что подобные требования неприемлемы.



К границе Кувейта в этот момент активно выдвигались иракские войска.



Утром 2 августа 1990 года телевидение Ирака объявило, что в Кувейте произошла революция и "Временное правительство свободного Кувейта", состоящее из 9 офицеров кувейтской армии, обратилось к Ираку за помощью в борьбе с монархическим режимом, проводящим антинародную политику и погрязшим в коррупции. В ответ на призыв о помощи Саддам Хусейн отдал армии приказ вступить на территорию Кувейта.



"Временное правительство свободного Кувейта" действительно существовало, однако никакой широкой поддержки оно не имело. Силовая операция полностью осуществлялась иракцами.



Около 1:30 2 августа иракский спецназ высадился с вертолетов в районе резиденции эмира Кувейта в Дасманском дворце, намереваясь захватить главу государства. Однако вступившая в бой гвардия эмира отбила эту атаку, что позволило лидеру Кувейта бежать на вертолете в Саудовскую Аравию.



Трехдневный блицкриг



В 2 часа ночи началось полномасштабное вторжение 120-тысячной группировки иракских войск. Авиация бомбила Эль-Кувейт, на побережье высадилась морская пехота.



К 5 часам утра основные силы армии Ирака подошли к Дасманскому дворцу. Бой за него длился до вечера и завершился поражением кувейтских сил. При взятии дворца был убит брат эмира Кувейта Фахад аль-Ахмед аль-Джабер.



Сопротивление различных подразделений армии Кувейта продолжалось до 4 августа. 35-я танковая бригада армии Кувейта в районе западного пригорода Кувейта Аль-Джахры более двух суток сдерживала продвижение крупной танковой группировки противника.



Несмотря на это, к вечеру 4 августа кувейтская армия была полностью разбита, а территория страны перешла под контроль иракских сил.



В ходе военной операции иракцы потеряли 295 человек убитыми и около 360 ранеными. Потери армии Кувейта оказались куда большими: 4200 человек были убиты, а около 12 тысяч попали в плен. Избежавшие гибели и плена кувейтские военнослужащие укрылись на территории Саудовской Аравии.



Роковое заблуждение



Спустя несколько дней "Временное правительство свободного Кувейта" обратилось к Ираку с просьбой о присоединении. 28 августа Кувейт официально был объявлен 19-й провинцией Ирака.



Над Ираком уже сгущались тучи. Совет Безопасности ООН потребовал немедленного вывода иракских войск из Кувейта. Против режима Хусейна были введены экономические санкции. Вашингтон сколачивал международную коалицию и стягивал в регион свои отборные воинские части, чтобы покарать агрессора.



Саддам Хусейн, чрезвычайно довольный проведенным блицкригом, продолжал оставаться в убеждении, что вся это суета - лишь видимость и показуха. Ведь госпожа Глэспи ясно сказала, что "эта тема не связана с Америкой". А разве Соединенные Штаты могут лгать?