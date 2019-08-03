По ТуркменТВ показали живого Аркадага (в отпуске с автоматом)

16:10 05.08.2019

"Как я провел лето". Президент Бердымухамедов (Видео)



Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова наконец показали по телевидению.



Оказалось, что пока СМИ сообщали о его смерти, сам президент проводил активный отпуск: катался на коне, велосипеде и раллийном автомобиле, который спроектировал сам, поиграл боулинг, пострелял из автомата, подкачал министров, сочинил и записал песню, написал книгу про алабаев.









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