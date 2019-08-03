Блокировавших Facebook и YouTube в Узбекистане посадили в тюрьму - министр Алламжанов

16:20 05.08.2019

Глава Агентства информации и массовых коммуникаций и экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов в интервью блогеру Кириллу Альтману, рассказал, что блокировщики соцсетей "уже в тюрьме сидят".



Проблемы с доступом в Facebook, YouTube и другие мессенджеры наблюдались в Узбекистане в прошлом году около полугода. Тогда власти отмечали, что это вызвано "техническим неполадками".

По словам Алламжонова, руководимое им агентство внесло свой вклад в решение проблемы. А блокировщики Facebook и YouTube, по его словам, "уже в тюрьме сидят".

По поводу причин блокировки, глава Агентства информации и массовых коммуникаций, сообщил, что таким образом решили бороться с негативом в сети: "Смысл был в том, что, по их мнению, вдруг много стало негатива. И они решили, что закрывая Facebook и YouTube, можно уменьшить негативную информацию. У меня был очень серьезный спор с ними на эту тему. Я сказал, что с негативом надо бороться контраргументами, контрфактами. Это долгий, но правильный путь. Другого нет. В наше время, сейчас, отключая интернет, ничего не добьешься. Ну хорошо, отключили Facebook, и что в итоге получилось-то? Все начали пользоваться VPN", - сказал Алламжонов.

Говоря о свободе слова и критике по отношению к президенту, Алламжонов отметил, что люди не критикуют его, по той причине, что "нет на то причин". "Мы даем равные права и возможности", - отметил он.

В интервью Алламжонов поделился о том, как фильтруется информация для президента, про "очковтирательство", о том, почему он ушел с поста пресс-секретаря главы государства и др.