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    Узбекистан   | 
В Узбек создается Агентство по развитию страхового рынка
16:27 05.08.2019

Создается Агентство по развитию страхового рынка
Агентство по развитию страхового рынка создается при Министерстве финансов. По отдельным видам страхования внедрят электронные полисы.

На базе Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов создается Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 2 августа.
Основными задачами агентства определены:
обеспечение открытости и прозрачности функционирования страхового рынка и деятельности его профессиональных участников;
защита прав потребителей страховых услуг и других участников страховых отношений, содействие в повышении доверия населения к страховому рынку и развитии страховой культуры в обществе;
лицензирование страховой деятельности страховщиков (перестраховщиков) и страховых брокеров, сертификация деятельности актуариев;
содействие в развитии традиционно востребованных и внедрении новых видов страховых услуг, усиление страховой защиты в сфере сельскохозяйственной деятельности.
Постановлением предусмотрено внедрение механизма оформления электронных полисов (Е-полис) по отдельным видам страхования, в том числе через интернет, мобильные приложения, инфокиоски, приравняв их к договорам (полисам) страхования на бумажных носителях.
В течение 2020−2022 годов будут поэтапно повышены минимальные размеры уставного капитала страховщиков, в зависимости от видов страховой деятельности.
С 1 января 2020 года ставка единого налогового платежа для юридических лиц - страховых (перестраховочных) брокеров и страховых агентов будет составлять 13% от комиссионных вознаграждений.

Источник - gazeta.uz
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