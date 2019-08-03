В прерии! Сбежавший с бойни бык разгромил рынок в Алматинской области и... убежал дальше

19:29 05.08.2019

Бык, устроивший на рынке погром, сбежал со скотобойни



Бык, устроивший погром на авторынке в Алматинской области, сбежал со скотобойни, вскоре его собирались зарезать, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Хозяином быка оказался житель Алматы Канат Жабагин.



"Ему было два года, молодой. Я отвез его на бойню в Красное поле 4 августа около полудня. Забойщики должны были привязать его, но не сделали этого, он сбежал. Выбежал за ворота, бежал вдоль дороги. Задел одну машину, помял немного бок. Потом попал на авторынок в поселке Гульдала, это примерно в километре от скотобойни. Забежал в один контейнер, все там разгромил. Одна женщина, когда убегала, упала и немного поцарапала руку. Но уже примерно в час дня мы вместе с сотрудниками бойни и ребятами с базара смогли его поймать. Накинули на шею автомобильный трос, привязали и были вынуждены там же убить его. Потом тушу отвезли на скотобойню и разделали", - рассказал Канат Жабагин.



По его словам, весь ущерб пострадавшим уже возмещен.









"Ущерб мы возмещали вместе с хозяином скотобойни. Женщине купили медикаменты, хозяину контейнера выплатили 50 тысяч тенге. Владельцу машины тоже ремонт оплатили. Все хорошо закончилось, ведь мог кто-то серьезно пострадать. Так что я думаю, что удачно сложилось", - сказал алматинец.



В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что с заявлениями работники рынка в полицию не обращались.



"Владелец быка на месте возместил понесенный торговцами ущерб на общую сумму около 71 тысячи тенге. Пострадавших не имеется. Каких-либо заявлений в районную полицию не поступало", - рассказали в департаменте.



Ранее сообщалось, что на автомобильный рынок поселка Гульдала забежал бык. Кадры с места происшествия попали в Сеть. На них видно, как разъяренное животное бегает между рядами, громит все на своем пути, а люди с криками разбегаются в разные стороны.