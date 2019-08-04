 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Торговая война перешла на наличности. ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
21:05 05.08.2019

На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1. В Вашингтоне назвали это ослабление валютной манипуляцией. Эксперты указывают на то, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.
ЦБ Китая в понедельник впервые с начала года установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 (6,9225 юаня против 6,8996 юаня за $1 в пятницу). На биржевых торгах китайская валюта подешевела на 1,4%, ее курс превысил 7 юаней за $1 впервые с 2008 года. В своем заявлении регулятор указал на то, что курс оказался под давлением "односторонних и протекционистских мер США". При этом председатель Народного банка КНР И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. "Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке",- сообщается в его заявлении на сайте ЦБ.

Риски ужесточения торговых споров КНР-США привели к падению биржевых котировок (индекс S&P 500 в понедельник упал более чем на 2%), нефть с четверга подешевела почти на 6%. Президент США Дональд Трамп отреагировал на изменение курса юаня, назвав его "валютной манипуляцией" и указав, что оно приведет к ослаблению китайской экономики. Отметим, что в мае этого года Минфин США не стал присваивать Китаю статус валютного манипулятора, ограничившись заявлением о намерении вести мониторинг за ситуацией.

Напомним, 1 августа Дональд Трамп неожиданно заявил о намерении ввести с 1 сентября десятипроцентные пошлины на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около $325 млрд, несмотря на договоренности о торговом перемирии, достигнутые на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня на саммите "двадцатки" в Осаке. Тогда в Вашингтоне пообещали продолжить переговоры и не вводить новые пошлины, однако прошедший в Шанхае на прошлой неделе очередной раунд переговоров оказался безрезультатным. В отличие от ранее введенных пошлин, которые касались в первую очередь промышленных товаров и компонентов, теперь повышение тарифов должно будет затронуть и различные потребительские товары.

Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай.
В Пекине уже пообещали ввести ответные меры, если пошлины будут повышены еще, а также отказались от обещаний об увеличении закупок агропродукции.
Ожидается, что ограничения могут коснуться работы американских компаний в стране, включая прохождение регуляторных процедур и получение лицензий. Также в Пекине заявляли о намерении подготовить список "ненадежных партнеров" в среде американского бизнеса. Пока, несмотря на действие пошлин, профицит Китая в торговле с США продолжает расти - за первое полугодие этого года он увеличился до $140,48 млрд против $133,76 млрд в прошлом году. Так, в июне импорт американских товаров в Китай упал на 31,4%, тогда как экспорт в США - лишь на 7,8%.

"Учитывая, что ЦБ Китая в последнее время ужесточил контроль за оттоком капитала, этот риск ослабления юаня стал менее значительным. Вероятно, регулятор сдерживал падение курса в большей степени из-за продолжения торговых переговоров, так что текущее ослабление может быть признаком того, что китайская сторона уже не рассчитывает на достижение сделки",- полагают эксперты Capital Economics. В ING Bank также указывают, что ослабление выше отметки 7 юаней за $1 ранее привело бы к остановке переговоров.

У Китая есть не так много способов ответить на американские пошлины так, чтобы не навредить себе, поэтому власти будут фокусироваться на стимулирующих рост мерах и позволят дальнейшее ослабление юаня",- прогнозирует Capital Economics.

В то же время из общего объема импорта из США в 2018 году в размере $160 млрд непокрытыми китайскими пошлинами остались лишь товары на $50 млрд. По ним китайским компаниям будет трудно найти альтернативных поставщиков, особенно это касается авиапрома и высокотехнологичной продукции, указывают эксперты центра.
Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
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