Отработанная модель. В Сингапуре набирает силы оппозиция, а экономика на спаде

21:09 05.08.2019

В Сингапуре набирает силы оппозиция, а экономика на спаде. Возможно ли новое чудо?



Последнее, что нас вроде бы должно интересовать и тем более беспокоить - это появление в Сингапуре новой оппозиционной партии, хотя история забавная. Ключевой персонаж в этой новой партии - брат нынешнего премьер-министра Ли Сянь Луна. Раскол верхушки в лицах.

Дмитрий Косырев



Но, извините, Сингапур - это ведь если не наше все, то очень серьезный образец для подражания, экономическое и социальное чудо, модель развития. Вплоть до того, что наши не очень грамотные "борцы с коррупцией" призывают всерьез рассмотреть "сингапурский рецепт": хочешь избавиться от коррупции (если ты национальный лидер) - расстреляй на стадионе уличенных в коррупции друзей. В настоящем Сингапуре ничего подобного, понятное дело, не было как минимум потому, что там нет расстрелов. Хотя коррупция и правда невелика.



Так или иначе, если в Сингапуре начинается нечто невиданное, то очень полезно присмотреться: что с образцовой моделью пошло не так. Или дело не в ней, а в мире в целом?

Итак, был отец - основоположник сингапурского чуда, великий Ли Куан Ю, он стал первым премьер-министром этого небогатого мини-государства в 1959 году, ушел в отставку в 2011-м, оставив развитую, процветающую страну. Умер в 2015-м. Сейчас у власти и во главе бессменно правящей Партии народного действия (ПНД) - его сын Ли Сянь Лун. А второй сын великого Ли, Ли Сянь Ян, поддержал только что созданную Партию прогресса. Брат пошел на брата.



В однопартийном Сингапуре оппозиционные партии всегда были, но без малейшего шанса взять власть. Потому хотя бы, что если ПНД подарила гражданам чудо, то зачем им ее менять.

Впрочем, если речь о непрерывном развитии бешеными темпами, то чудо кончилось.



В этом году экономика Сингапура показала квартальный спад в 3,4 процента, хотя за год в целом ожидаются российские параметры роста, между 1 и 2 процентами.

Хотя не так плох был бы и нулевой рост, то есть поддержание того, что было достигнуто с 1965 года: по уровню жизни страна обогнала бывшую колониальную владычицу, Великобританию, еще в 80-е. В общем-то Сингапуру уже не надо никуда расти, все, что надо достигнуто, - так?



Не так, потому что человеческие общества без движения не могут. И в этом, возможно, тоже урок всей истории Сингапура как независимого государства и как чуда.



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Здесь надо признаться, что нелегко быть Фукуямой. Нелегко сначала сообщать миру, что предстоит конец истории, а потом честно признавать, что получилось наоборот - история только начинается. Дело в том, что именно автор этих строк был не последним, кто еще в советских СМИ 80-х годов (в газете "Правда") начал систематически открывать для тогдашнего читателя все особенности "сингапурской модели". А также сравнивал ее с прочими азиатскими "чудесами": тайваньским, малайзийским и несколькими прочими (китайское "чудо" еще только предстояло).



Идея тех публикаций была очевидной - показать, что такое настоящая перестройка и что мы можем сделать, чтобы жить, как сингапурцы и прочие, или хотя бы усвоить некоторые из их уроков.



А сейчас именно мне приходится не то чтобы даже признать, а пока только предположить, что у всяких моделей развития есть срок годности. Во-первых, дело в мировой экономике. Азиатские "тигры" использовали ситуацию, когда Китай еще не стал одной из первых двух экономик мира, вдобавок даже их соседи нуждались, например, в региональных деловых центрах типа Сингапура: трудно осваивать рынок Таиланда или Лаоса - начинаешь работать с сингапурцами. И еще тогда не было американо-китайской торговой войны (а именно она виновата в том, что экономика Сингапура в этом году споткнулась).



А во-вторых, есть вопросы к работавшей у всех азиатских "тигров" модели особого политического устройства, подразумевавшей, в частности, однопартийность почти советскую. Никаких игр с двумя похожими партиями, сменяющими друг друга, - все, кто чего-то стоит, работают на одну партию, и она добивается невозможного.



Давайте посмотрим, почему же сейчас в Сингапуре возник как минимум раскол однопартийности. И мы сразу видим, что картину понять очень трудно, потому что ничего внятного новоявленная Партия прогресса не говорит. Ну, кроме того, что "ПНД утратила свой прежний дух".

Это примета создающегося нового мира, когда из ниоткуда, из провала старых сыгранных партийных дуэтов (консерваторы - социал-демократы) возникают новые партии. У них даже нет внятных слов или идей, иной раз избирателю непонятно лицо этих партий - важно лишь, что в них совсем новые люди. И эти выскочки побеждают: Франция, Великобритания, да хоть Украина. Суть происходящего можно будет понять лет через десять. Пока видно только, что и во многих азиатских странах, с их вполне реальными чудесами, творится нечто похожее, причем на грани драки, если не войны - Таиланд, Малайзия…



В общем, во всех смыслах старая модель показывает, что свое отработала. Она была хороша, неожиданна, даже гениальна для своего времени и места, но вечных чудес не бывает. Какие-то перемены будут.

Спешить с выводами насчет этих перемен не стоит, достаточно хотя бы сказать, что началась новая и непонятная глава в мировой истории. Но некоторые наблюдения накопились. В частности, такое: на ранней стадии "чуда", ко всеобщему удивлению, у сингапурцев получалось форсированное улучшение общества и человека, потому что людям этого хотелось. Но…

Вообще, никакой "жесткий режим" (а в этом Сингапур обвиняли сколько угодно) не просуществует без поддержки ключевой части населения, которая эту жесткость, как временную и особую меру, допускает. В том числе и блокируя оппозицию, которая начинает говорить, что "так нельзя". Но не стоит слишком стараться по этой части: в какой-то момент перестает получаться.



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Это, конечно, было чудо - отучить китайцев (а население Сингапура по большей части китайское) сначала плеваться на улицах вопреки традиционным "медицинским" убеждениям людей. Потом бросать окурки и прочий мусор. Дальше начали бороться с курением вообще, с превышением скорости на дорогах. Поддерживалось дикими штрафами, но и увлеченностью людей тоже. Так что чудо создавалось людьми, которым было некуда деваться, - небольшой остров без ресурсов, только с умным населением, буквально каждый из которого готов был начать свое дело, то есть рисковать, нарушать, прорываться. Так же была настроена верхушка ПНД - она делала то, что нельзя. Увы, больше сингапурцы так не хотят…



Если перемены пойдут ожидаемым путем, то Партия прогресса покажет себя на выборах лишь 2021 года - или ПНД изменится изнутри. Не стоит ожидать, что в Сингапуре и вообще в Азии все пойдет, как в Европе. Азиаты уже показали, что способны на невозможное (в уходящую эпоху - на невозможное в хорошем смысле). Могут повторить.



№30 от 05.08.2019, стр. 20