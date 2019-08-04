 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.08.2019
22:07  Охота Израиля за фантомной армией Ирана, - Der Spiegel
21:32  Грабли самовластья России. Начало конца нацпроекта или эпохи Эльвиры Набиуллиной? - Г.Смирнова
21:23  500 кир-басмачей осадили "китайское" месторождение Солтон-Сары. Требуют остановить стройку ГМК
21:13  Таможню Киргизии возглавил ставленник "Раима-миллиона" Алтынбек Торутаев
21:09  Отработанная модель. В Сингапуре набирает силы оппозиция, а экономика на спаде
21:05  Торговая война перешла на наличности. ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
19:29  В прерии! Сбежавший с бойни бык разгромил рынок в Алматинской области и... убежал дальше

16:27  В Узбе создается Агентство по развитию страхового рынка
16:25  СМИ узб-олигарха Усманова пиарят возвращение Крыма Украине
16:20  Блокировавших Facebook и YouTube в Узбекистане посадили в тюрьму - министр Алламжанов
16:10  По ТуркменТВ показали живого Аркадага (в отпуске с автоматом)
16:02  Странная смерть Захида Хакназарова – выдающегося узбекского дирижера, гуманиста, оппозиционера
16:01  Закавказье в жерновах геополитической мельницы
15:54  Человек Прожорливый, - Луиза Фабиани
15:53  Ловушка для диктатора. Почему Саддам Хусейн решился напасть на Кувейт
15:49  Франки против монголов: последняя битва хана Батыя
14:19  Шахноза Мирзияева (младшенькая) возглавила Главное управление дошкол-образа Узбекистана
14:11  Трамп в печали... Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, - Л.Савин
10:05  По газам: санкции США не повлияют на "Северный поток – 2"
08:09  Африка показывает пример отношения к "языку колонизаторов", - Взгляд
08:06  Живые мертвецы. Либералы плюс националисты равно новый интернационал, - А.Бабицкий
07:57  ПсихоСтан. В США менее чем за сутки второе массовое убийство. 9 трупов в Огайо
07:17  "Слабые и послушные": Могут ли дети лидеров Туркестана наследовать власть? - Р.Бурнашев
07:11  Тысячу извинений. Хорезмский хоким Эрманов покаялся перед снесенными ашхабадцами
07:08  Вызванный на допрос Кличко спешно покинул Украину
07:00  Красотка-мулатка Оказио-Кортес поставила рекорд коррумпированности в Конгрессе США
06:51  Рога и копыта. Узбекистан даст Киргизии кредит в $100 млн на "переработку шкур и шерсти"
06:39  Украина будет распродана – дискуссий на этот счет в США не потерпят, - А.Дудчак
06:35  Пакистанская мина нарушила мир в индийском раю. Паломники-индусы бегут из Кашмира, - В.Скосырев
06:32  Больше граждан. Новая миграционная политика России, - Е.Трифонова
01:22  РосАферизм. Провалы Германа Грефа: зрелище для туристов
00:49  Сирийский поток. США покровительствуют контрабанде нефти из арабской республики, - А.Лавров
00:03  Неужели в Узбекистане наступает эпоха перемен !? - Б.Мусаев
Воскресенье, 04.08.2019
20:50  В таджикском Фахрабаде разбился Ан-2 местного клуба ДОСААФ
20:45  Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
17:10  Альбом художника Рустама Вафеева "Путешествие в старый Уральск"
17:04  Какой след оставил "ленивый" homo erectus в Казахстане?
15:58  Умер певец и композитор Вилли Токарев
13:50  На чем прокололся Варфоломей, возомнив себя вершителем судеб православия, - Д.Скворцов
13:49  США и Европа расходятся в подходах к Ирану, - Н.Бобкин
13:45  Иранский КСИР захватил еще один "иностранный танкер" с контрабандным топливом
13:43  Анатомия предательства. СМИ узб-олигарха Усманова пытаются пиарить укр-президента Зеленского
12:57  Индия купит у России ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-27
12:56  Разделение трудом: исторический спор привел Токио и Сеул к торговой войне
12:53  Русские изгоняют турок из Идлиба
08:05  Ташкент. Танзила Нарбаева возглавила Нацкомиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду
08:04  Мирзиеев ликвидировал печально знаменитую каракалпакскую тюрьму-колонию Жаслык
07:38  Казахский Остап Бендер: Как трижды судимый мошенник стал советником вице-премьера в 90-х
05:47  Стрелял специально по мигрантам. Техасец Крузиус расстрелял супермаркет: 20 убито, 40 - ранено
00:29  Плана бегства нет: Экономика США на краю пропасти
00:27  Наследники Нерона из Бразилии, - С.Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Таможню Киргизии возглавил ставленник "Раима-миллиона" Алтынбек Торутаев
21:13 05.08.2019

05 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Махинур НИЯЗОВА
Очень бедный Алтынбек Торутаев. Что известно о новом главном таможеннике страны

Алмаз Онолбеков снят с должности главного таможенника страны. На его место назначен его заместитель Алтынбек Торутаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
24.kg изучило биографию нового председателя Государственной таможенной службы.
Торутаев Алтынбек Элимович родился 26 июля 1977 года. Его место рождения нигде не указывается. Из неофициальных данных стало известно, что он уроженец Нарынской области. Оттуда же, к слову, родом глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

Однако связывают нового назначенца не с главой кабмина, а с бывшим замглавы ГТС Райымбеком Матраимовым.

По некоторым сведениям, Алтынбек Торутаев является ставленником Раима-миллиона. Есть информация, требующая уточнения, что именно Райымбек Матраимов пролоббировал назначение Торутаева на пост главы ГТС.
Достаточно проследить карьерный рост Алтынбека Торутаева, чтобы убедиться, как бок о бок шли эти два товарища по службе.

Из биографии нового главы ГТС известно, что в 1998-м он окончил Чуйский университет по специальности "налоговое дело", в 2007 году - магистратуру Кыргызского национального университета по специальности "финансы и кредит".
В государственных органах Кыргызстана он работает с 2000-го. Был инспектором Налоговой службы в Оше, специалистом Минэкономики и Минфина.
В ГТС Торутаев пришел в 2007 году на должность старшего инспектора управления таможенных платежей тогда еще Государственного таможенного комитета КР. В июне 2010-го стал главным инспектором, а в феврале 2011 года - заместителем начальника этого управления таможенных платежей ГТС.

В 2014-м Алтынбек Торутаев стал заместителем начальника Юго-Западной таможни, а в августе 2015 года возглавил таможню "Ош".

В апреле 2016-го его назначили первым заместителем председателя ГТС. В декабре 2017 года по распоряжению тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова он был освобожден от должности.

Буквально за месяц до этого, напомним, уволили и Райымбека Матраимова. Сапар Исаков тогда заявил, что намерен очистить всю систему.
"Неважно, кого уволили, кого привели, главное - результат, чтобы общественность его увидела", - сказал тогда глава кабмина.
Однако не прошло и года, как в авгсуте 2018-го Алтынбек Торутаев вновь вернулся на пост зампреда ГТС. А через год - в августе 2019-го - пошел на повышение, возглавив Таможенную службу.
Сам Алтынбек Торутаев пока в скандалах не замечен. Он мало выступает в СМИ, информации в открытом доступе о нем немного. Обычно чиновники, проработав несколько лет на таможне, сколачивают себе баснословное богатство. Взять того же экс-главу железнодорожной таможни "Северная" Нурбека Айбашева, который проходит фигурантом дела о таможенниках. ГСБЭП опубликовала видео с обыском у него дома, где нашли в числе прочего 25 дорогостоящих часов.

Но официально все таможенники республики свои богатства, конечно, не демонстрируют. В рамках проекта "Декларатор" журналисты выяснили, что и у Алтынбека Торутаева в декларациях мало что отражено.
В 2015 году доход Торутаева составил 438 тысяч 914 сомов, а расход - 480 тысяч. У него было три машины - две "Тойоты" 2000 и 2008 годов выпуска, а также Lexus ES300.

Главный таможенник страны живет в скромной квартире площадью 39 квадратных метров - это примерно однокомнатная квартира.

В 2016-м стал ездить на "Тойоте" 2008 года выпуска. Доход Алтынбека Торутаева за 2016 год составил всего 643 тысячи 498 сомов. У его родственников нет вообще никакого имущества.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565028780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арысь завершены
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником
- Заявление МИД РК в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
- В акимате Алматы обсудили вопросы функционирования общественного транспорта
- Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате
- США в Афганистане – миссия невозможна
- Акции либералов подтвердили, что их реванш эфемерен
- Галстук весом в 65 кг, зажигалки по 13 кг: как недобросовестные участниками ВЭД манипулируют весом и количеством товара
- 14 граждан Китая, незаконно пребывающих в Атырау, выдворены из страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  