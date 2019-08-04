500 кир-басмачей осадили "китайское" месторождение Солтон-Сары. Требуют остановить стройку ГМК

21:23 05.08.2019

У месторождения Солтон-Сары в Нарынской области на данный момент собралось около 500 человек.



Как сообщает корреспондент "Радио Азаттык" с места событий, собравшиеся требуют, чтобы сотрудники китайской горнодобывающей компании покинули регион.



Для переговоров с населением на место выехал губернатор Нарынской области Аманбай Кайыпов.



Ранее, 4 августа, здесь же прошел стихийный пикет около 30 животноводов, которые выдвинули обвинения против китайских горнодобытчиков и потребовали "наказать виновных по всей строгости закона".



Вышедший тогда на встречу с собравшимися заместитель акима Нарынского района Жаныш Ибраимакунов заявил, что будет дана правовая оценка ранее случившемуся конфликту.



Между тем, представитель отдела по работе с местным населением китайской компании "Жоржи Майнинг", которая строит горнодобывающий комбинат в Солтон-Сары, Малик Камилов сообщил, что по итогам разбирательства компания готова понести ответственность, если будет выявлена ее вина.



Напомним, 3 августа в Солтон-Сары возник конфликт между местными жителями и представителями компании, разрабатывающей данное месторождение. В ходе произошедшего пострадали двое жителей села Оттук, которые сейчас находятся в Нарынской областной больнице. А 12 представителей китайской компании находятся на допросе в отделении внутренних дел Нарынского района.