Зачем? В Амстердаме закрывают квартал "красных фонарей"

02:59 06.08.2019

5 августа 2019 г.

Эдуар Хессе | Slate.fr



Изгнание проституток из квартала красных фонарей - жест, продиктованный джентрификацией Амстердама

"Агнесса, независимая эскорт-модель и бывшая секс-работница в квартале Де Валлен, предупреждает об угрозах для ее профессии и о ложных предлогах, которыми руководствуется мэр Амстердама Фемке Халсема", - пишет журналист Эдуар Хессе на портале Slate.fr/



"В среду, 3 июля, Фемке Халсема, мэр Амстердама с 2018 года, объявила о своей твердой воле осуществить меры, направленные на коренное преобразование района красных фонарей в столице Нидерландов. Под прицелом мэра оказались знаменитые витрины, в которых располагаются женщины, рекламирующие свои секс-услуги. Она поясняет, что город "должен решиться на то, чтобы рассмотреть идею о квартале красных фонарей без проституции".



Сожалея о положении женщин, работающих в этих витринах, Фемке Халсема сетует, что "над ними смеются, их оскорбляют и фотографируют без их согласия". "Неудобства провоцируют не сами секс-работницы, - поясняет Фемке Халсема в интервью одной голландской газете. - Они стали туристической достопримечательностью, которая привлекает множество людей, приезжающих сюда, чтобы сделать селфи. Это унизительно. Мы не можем поддерживать это".

Фемке Халсема оправдывает свою борьбу с витринами тем, что "в самых старых и красивых частях нашего города происходит торговля людьми". Однако она объясняет, что не хочет полностью запрещать секс-работу и рассматривает четыре варианта: "полное закрытие витрин квартала красных фонарей, при этом секс-работа может продолжаться в находящихся за ними комнатах, но тех, кто выполняет эту работу, никогда не должно быть видно; "принудительное перемещение этой деятельности в пределах района, но в новую структуру, такую как большой бордель наподобие тех, которые существуют в Германии; полное выведение лиц, зарабатывающих на жизнь продажей сексуальных услуг, из района красных фонарей и их переезд в менее населенный район, вдали от туристических районов; закрытие витрин и разрешение большего количества рабочих мест в закрытом пространстве", - передает журналист.



"Агнесса - голландская секс-работница, до 2001 года работавшая в Де Валлен (район красных фонарей Амстердама). Сейчас она является независимой эскорт-моделью и активно участвует в деятельности по защите прав секс-работниц в Нидерландах, - сообщает издание. - (...) Агнесса оспаривает избитые мысли, выдвигаемые аболиционистами, которые считают, что с женщинами обращаются как с предметом и как с вульгарным куском мяса: "Только активисты борьбы с проституцией описывают нас как демонстрирующее себя мясо. Мы не продаемся и нас не потребляют. Мы предоставляем услугу. Визуальный контакт с клиентами позволяет нам рекламировать эту услугу".



"Клиенты, как правило, относятся ко мне в гораздо большей мере как к человеку, чем когда я была официанткой в кафе", - утверждает Агнесса.

"(...) Надоедливые и тупо разглядывающие тебя туристы - это те самые люди, которые возвращаются ночью, чтобы потратить на тебя свои деньги. Это часть бизнеса", - говорит Агнесса.



(...) По данным Red Light United, профсоюза, который защищает секс-работниц в Амстердаме, 93% работниц витрин выступают против планов переселения в другую часть города и предпочитают работать в витринах. Согласно опросу 170 секс-работниц в районе красных фонарей Амстердама, 55% предпочли бы запретить фото и видео в квартале, а 47% предпочли бы, чтобы муниципалитет скорее разбирался с неуважительным поведением по отношению к ним.



(...) Меры городских властей способны сделать тех, кто живет секс-торговлей, более уязвимыми, лишив их средств для привлечения своих клиентов. "Изгнание нас с улицы и размещение нас в гигантском борделе создаст барьер для случайных посетителей и оттолкнет многих туристов, которые являются основным источником дохода для большинства женщин. Устройство гетто, независимо от того, сколько там будет дополнительных рабочих пространств, лишь создаст нам новые помехи для работы", - считает Агнесса.



Источник: Slate.fr