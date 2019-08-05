Турция шантажирует США жизнями американских военных. Анкара хочет занять северо-восток Сирии на своих условиях, - "НГ"

06:39 06.08.2019 05.08.2019



Игорь Субботин



На прямую военную поддержку США курдским формированиям, возможно, рассчитывать в случае турецкого наступления не придется. Фото Reuters

США пытаются предотвратить потенциальное турецкое наступление на северо-восток Сирии, где находятся американские военные представители. Военные круги двух стран 5 августа провели переговоры в Анкаре, в ходе которых турецкому руководству был предложен план по урегулированию ситуации вокруг этих районов, остающихся под контролем курдов. Впрочем, он не понравился Турции еще в черновом виде: она не хочет полумер в отношении курдских формирований. Все последние угрозы турецких властей в экспертной среде называют лишь попыткой повысить ставки в переговорном процессе. Если же Турция решится на одностороннее наступление, это поставит под угрозу жизнь американских военнослужащих.



Официальной целью визита американских делегатов в Анкару стала попытка предотвратить турецкое наступление на северо-восток Сирии, который находится под контролем "Демократических сил Сирии" (ДСС) – многонационального альянса, костяк которого составляют курдские военизированные формирования. План, который привезли с собой американцы, включал в себя пункт о создании к югу от сирийско-турецкой границы демилитаризованной зоны глубиной свыше 14 км и длиной около 140 км. Безопасная зона должна, по этой задумке, быть "чистой" от всех курдских групп, которых Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана. Анкаре было предложено совместно уничтожить все инфраструктурные объекты, построенные сирийскими курдами, и приступить к совместному патрулированию этой зоны. Впрочем, Турцию такие параметры не устроили сразу же после ознакомления с черновым вариантом.

Анкара настаивает на своем – самостоятельном – контроле над потенциальной зоной безопасности и увеличении ее глубины до 32 км.



Помимо этого, турецкое руководство хочет сформировать безопасные участки, которые бы обеспечили безопасное возвращение около 3,6 млн сирийских беженцев. В настоящее время все они проживают на территории Турецкой Республики. Впрочем, как следует из заявлений турецкого внешнеполитического ведомства, у Анкары есть еще условия политического характера. Так, в день встречи американских и турецких делегатов министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал Америку остановить поддержку курдской части ДСС. "Соединенным Штатам следует положительно отреагировать на наш запрос о прекращении их партнерства с (курдскими. – "НГ") отрядами народной самообороны в Сирии", – заявил шеф турецкой дипломатии в разговоре с журналистами.

Переговорам в Анкаре предшествовали многочисленные угрозы турецких властей начать наступление на северо-восток Сирии в одностороннем порядке. В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган безапелляционно заявил, что армия республики проведет операцию восточнее реки Евфрат. Он указал, что турецкая сторона уже оповестила об этом Россию и США. Правда, конкретных сроков названо не было. В конце июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с главой американского оборонного ведомства Марком Эспером. В сообщении, распространенном турецким министерством, говорится, что Акар напомнил американскому коллеге ранее сказанные турецким лидером слова: "Если в ходе переговоров (между Турцией и Америкой. – "НГ") не будет достигнут консенсус, то Турция будет вынуждена в одиночку формировать зону безопасности".



Хулуси Акар дал понять, что Турция готова начать

операцию в Сирии в одностороннем порядке.

Фото со страницы Генштаба Турции в Twitter

В минувшие выходные руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила в разговоре с ТАСС, что США тревожат намерения турецкой армии провести операцию на территории Сирии. "Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные партнерские операции в Сирии против остатков "Исламского государства" (запрещено в РФ. – "НГ"), – заявила дипломат. – Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым. Таким образом, мы вновь призываем Турцию работать с нами над выработкой совместного подхода". По ее словам, "интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности" – это единственный способ обеспечить безопасность пограничной зоны. "Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес", – дала понять Ортегус.



В экспертной среде считают, что угрозы со стороны турецкого руководства надо рассматривать в рамках привычной методологии Анкары, которой она придерживается в решении многих региональных проблем. "Если вернуться к прошлым попыткам Турции и США (и опосредованно – сирийских курдов) договориться о приграничной зоне на севере Сирии, то можно увидеть, что угрозы Турции начать военную операцию всегда звучали тогда, когда дипломатические переговоры заходили в тупик, – заявил "НГ" базирующийся в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – Это своего рода турецкая версия тактики "эскалируй, чтобы деэскалировать". При этом понятно, что Турция не готова на военную конфронтацию с США в Северной Сирии, а без этого не обойдется любая вероятная турецкая операция. Из всего этого следует, что заявления турецкого руководства об операции направлены на стимулирование дипломатических переговоров, на усиление собственных переговорных позиций по статусу территорий Северной Сирии".



В последние недели Турция значительно нарастила концентрацию сил вблизи северо-восточных районов Арабской Республики. Это, как полагают наблюдатели, может быть сигналом о готовности начать наступательную операцию в обход США. Ожидается, что боевые действия начнутся неподалеку от Тель-Абьяда, сирийского пограничного города. Есть версия, что наступление будет сопровождаться параллельной военной операцией против Кобани, другого удерживаемого курдами пограничного города к северо-западу от Тель-Абьяда. Накануне власти Кобани говорили о том, что могут собрать около 100 тыс. человек для отражения атаки со стороны турецких военных. Анкара же уверена, что американские советники не станут деятельно поддерживать курдские силы в случае турецкого наступления. Их помощь может быть ограничена предоставлением разведданных. Но наступление все равно несет за собой риски для американских военных.

Тем временем Турция ведет переговоры в рамках "астанинской тройки" о судьбе других районов Арабской Республики. В Нур-Султане накануне завершился 13-й раунд межсирийских переговоров высокого уровня. Результатом стало заявление официального Дамаска о прекращении огня в подконтрольной оппозиции сирийской провинции Идлиб. По другим вопросам – политический переход, механизм возвращения беженцев, помощь в послевоенной "реставрации" Сирии – еще остается много работы. Лидеры стран – гарантов Астанинского процесса будут рассматривать их на саммите, который пройдет в сентябре в турецкой столице. Идлиб в настоящее время – единственная провинция Сирии, которая находится под контролем противников официального Дамаска. В 2017 году там была сформирована зона деэскалации, куда могли переместиться повстанцы с семьями, отказавшиеся пойти на примирение и добровольно сложить оружие. Источник - ng.ru

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