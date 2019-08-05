За океаном активно готовятся к свержению властей Ирана. Вашингтон получил Casus belli

06:44 06.08.2019

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



5.08.19



Ветолет A UH-1Y морской пехоты стартует с десантного корабля ВМС США в Персидском заливе. Фото Reuters

В прошлом месяце ситуация на Ближнем Востоке начала довольно быстро обостряться. Толчком к росту противоречий между Западом и Тегераном стало несколько инцидентов, произошедших за последние два месяца. 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали иранский супертанкер Grace-1. Лондон обвинил Тегеран в поставке нефти в Сирию, что является нарушением санкций ЕС против Дамаска. Власти Ирана отвергли все обвинения, потребовали освободить танкер и заявили, что не собираются соблюдать европейские запреты. А 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали шедший под британским флагом шведский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Тегеран объявил, что судно было арестовано из-за угрозы столкновения с иранским рыболовным судном, и обвинил команду корабля в нарушении международных правил судоходства.



Возглавлявший в то время МИД Соединенного Королевства Джереми Хант назвал действия КСИР "актом государственного пиратства" и пообещал организовать "международную миссию по защите на море". 22 июля инцидент стал предметом рассмотрения специально созванного в Лондоне правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA. Члены чрезвычайного совещания, осудив действия Ирана, высказались против применения военной силы в отношении этой страны. Решением же проблемы обеспечения свободы судоходства, по их мнению, является усиление присутствия в Ормузском проливе военных кораблей для сопровождения нефтяных танкеров, а также в формировании группировки кораблей стран Евросоюза для обеспечения безопасности зафрахтованных европейскими компаниями танкеров и маршрутов их следования.

Несмотря на то что администрация Трампа сразу же выразила солидарность со своим английским союзником в связи с захватом Stena Impero, официальный Лондон не спешит полностью следовать в арьергарде вашингтонского подхода к Ирану. Агентство Reuters привело следующие слова Ханта: "Мы хотим сформировать руководимую европейскими государствами морскую международную миссию по защите судоходства, чтобы поддержать безопасное прохождение экипажей и грузов в этом важном районе". При этом он подчеркнул, что планируемая миссия не должна стать "частью американской политики давления на Иран. Мы не ищем конфронтации с Ираном", – уточнил он.



США моментально ухватились за сложившуюся ситуацию и объявили о намерении создать международный морской альянс для защиты судоходства в Персидском заливе. Напряженность в отношениях между Ираном и лидером западного мира стала расти после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции Тегерана.



Тегеран очень серьезно мешает Америке в Сирии и вообще является для нее камнем преткновения на Ближнем Востоке. Поэтому США намерены любым способом низложить режим Тегерана, даже военным, и теперь у них появился для этого предлог, который со времен Римской империи именуется Casus belli, или повод для начала войны.



В первой декаде позапрошлого месяца председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд в беседе с журналистами заявил, что Пентагон планирует создать международную коалицию для противодействия морским акциям со стороны Ирана. Он сообщил, что Центральное командование США только недавно предоставило высшим руководителям страны полноценный план по данному вопросу. "У нас есть довольно четкое представление о том, что мы хотим сделать", – заявил генерал. Он также отметил, что США взаимодействуют с рядом стран, чтобы выяснить, смогут ли они сформировать стратегический альянс для защиты судоходства в Ормузском проливе.



Государственный секретарь США Майк Помпео с конца июня предпринимает активные шаги для привлечения различных стран к участию в операции Sentinel, в соответствии с которой должна быть обеспечена защита нефтяных танкеров в Ормузском проливе от потенциальных нападений. 22 июля в интервью телекомпании WFTV 9, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа, его глава объявил, что Вашингтон создает коалицию по патрулированию Ормузского пролива. По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми. "В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия", – заявил госсекретарь. Он напомнил о позиции американского президента Дональда Трампа, который "ясно дал понять", что США не хотят войны с Ираном. "Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру", – сказал Помпео и подчеркнул, что именно поэтому Белый дом работает "над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила прессе, что международная морская коалиция, создаваемая США, предназначена не для поддержания мира в Персидском заливе, а для силового давления на Иран. Она отметила, что в России с тревогой воспринимают существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, где "развитие событий движется к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения". По словам дипломата, США специально взвинчивают ситуацию и под предлогом обеспечения свободы мореплавания усиливают свое военное присутствие в Персидском заливе. "При этом втягивают в провокационные затеи и другие страны, даже те, которые в принципе далеки от данного региона. Как вы видите, вовсю формируют из них так называемую морскую коалицию. Это излюбленный прием последних лет – не формирование на международно-правовой основе сил для поддержания мира, стабильности, а создание неких коалиций, чьи полномочия практически не определены и не имеют под собой никакой легитимной почвы. Просто они действуют исходя из конъюнктурных интересов определенной группы стран", – подчеркнула Захарова.