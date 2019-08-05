Желание Шотландии получить независимость растет, - Ф,Селимова

06:47 06.08.2019 Повторный референдум может дать Эдинбургу свободу от Лондона



Фемида Селимова

05.08.2019



Брекзит все больше отдаляет Шотландию от Великобритании.

В случае повторного референдума в Шотландии сторонники независимости могут одержать победу. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного по заказу британского миллиардера и члена Консервативной партии Майкла Эшкрофта. Эксперты, указывая на дрейф, в котором пребывает Британия в связи с брекзитом, не исключают, что новый референдум о независимости Шотландии действительно возможен.



"После визита Бориса Джонсона в Эдинбург я опросил шотландцев, чтобы измерить поддержку второго референдума о независимости и оценить мнение о самой независимости, – цитирует Reuters Эшкрофта. – Я обнаружил некоторое большинство в пользу нового голосования впервые за последние два с лишним года".

Соцопрос стал первым крупным обнародованным исследованием, которое показывает, что количество шотландцев, выступающих за независимость региона, увеличилось с марта 2017 года. В нем в общей сложности приняло участие около 1020 совершеннолетних граждан.

На вопрос о том, поддержат ли они независимость региона на новом референдуме о независимости, 46% респондентов ответили положительно, 43% высказались против. Еще 11% признались, что не знают, как бы они поступили в этом случае, или что не стали бы голосовать вообще. 47% опрошенных высказались за то, чтобы повторный референдум состоялся в ближайшие два года, тогда как против этого выступили 45%. При этом больше половины респондентов считают, что если новый референдум состоится, то Шотландия покинет Соединенное Королевство. 46% участников опроса также заявили о том, что разделяют опасения первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен относительного того, что выход Великобритании из ЕС без сделки пагубно отразится на благосостоянии региона.



Напомним, первый референдум о независимости Шотландии проводился в 2014 году. Тогда 55% шотландских избирателей высказались за то, чтобы регион остался в составе Соединенного Королевства. На проходившем спустя два года после этого референдуме по брекзиту большинство шотландцев, (как и жители Уэльса и Северной Ирландии) проголосовали против того, чтобы Британия прекратила членство в Евросоюзе. Тем не менее ШНП, которая в 2016 году пришла к власти в Эдинбурге, не оставляет попыток вынести вопрос о независимости на повторное всешотландское голосование. Там это считают более чем оправданным, поскольку Шотландию выводят из ЕС против ее воли. С тех пор ШНП продвигает идею нового референдума.



В марте прошлого года парламент Шотландии – Холируд, без согласия которого проведение юридически обязывающего референдума невозможно, поддержал инициативу ШНП о проведении очередного референдума о независимости. Тогда предполагалось, что новое голосование должно было состояться в промежутке между осенью 2018-го и весной 2019 года. В Лондоне же поспешили исключить возможность проведения повторного референдума в Шотландии и предупредили, что никакие переговоры с Эдинбургом по этому вопросу вестись не будут.



В апреле этого года Стерджен сообщала, что шотландские власти до конца этого года намерены принять закон о проведении нового референдума о независимости. "Шотландцам должна быть предоставлена возможность снова проголосовать перед следующими выборами в шотландский парламент, которые состоятся в 2021 году. При этом, по ее словам, шотландцам должен быть предложен выбор "между брекзитом и будущим для Шотландии в качестве независимой европейской страны".

Первый министр подчеркнула, что у Эдинбурга сейчас "даже больше оснований для независимости", чем раньше, и причиной тому является хаос вокруг брекзита, против чего выступило большинство шотландцев. В ответ на эти заявления в Лондоне призвали уважать результаты референдума 2014 года, в ходе котрого большинство избирателей, высказались против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.



Нынешний глава британского кабмина Борис Джонсон, который одну из своих первых поездок в качестве премьера совершил в Шотландию, заявил прессе, что не видит причин для того, чтобы британский парламент санкционировал разрешение на проведение повторного референдума в Шотландии. Еще накануне своего визита в Эдинбург он пообещал выделить 300 млн фунтов стерлингов Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. По его мнению, такой шаг должен развеять опасения по поводу стремлений Лондона в отношении этих регионов. В ходе встречи с главой кабмина Стерджен не преминула заявить о том, что у шотландцев должно быть право на проведение нового референдума по вопросу обретения своей независимости с учетом возрастающего риска брекзита без сделки.



Лидер ШНП считает, что Джонсону необходимо немедленно изменить курс, чтобы избежать катастрофических последствий, с которыми столкнется Шотландия, как и все Соединенное Королевство при подобном сценарии. Стерджен анонсировала, что новый референдум о независимости региона будет проведен во второй половине следующего года. По ее словам, "парламент рассмотрит необходимое рамочное законодательство для референдума после летнего перерыва". Наблюдатели затрудняются отвечать на вопрос о том, насколько реалистичны планы Эдинбурга, с учетом того что шансов получить необходимое разрешение Вестминстера у него практически нет. При этом они обращают внимание на то, что изо дня в день продолжающееся фиаско с брекзитом повышает шансы Шотландии на независимость.



В беседе с "НГ" руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Сергей Уткин назвал стандартной позицию Стерджен и ее партии добиваться проведения повторного референдума о независимости. Он также обратил внимание на то, что за последние два с лишним года опросы среди шотландцев по вопросу о независимости были примерно 50 на 50. По его словам, новость о перевесе в пользу сторонников о независимости говорит о новой динамике, которой не было раньше. Отчасти это объясняется тем, что кабинет возглавил Джонсон, в связи с чем риски выхода Британии из ЕС возросли. Тем не менее считать, что вопрос о возможности проведения нового референдума почти решен, не стоит, подчеркивает эксперт."И не только потому, что британский парламент будет создавать какие-то препоны, но и потому, что в самой Шотландии продолжается определенная дискуссия на тему независимости, и она еще не закончилась. Шотландский премьер-министр здесь занимает понятную позицию, ей как-то нужно убеждать людей. Этот процесс не обязательно закончится так, как ей хочется, с учетом того, что в шотландской политике тоже есть своя турбуленция и там тоже могут происходить смены персоналий", – предположил Уткин.



Касаясь позиции британского парламента и самого премьера, он напомнил, что в свое время Джонсон в довольной интересной форме намекал на то, что если вдруг будет принято решение о проведении нового референдума по брекзиту (против чего Джонсон сам выступает), то это создаст некий прецедент. "Он тогда позволит шотландцам говорить, что, мол, если по брекзиту может быть второй референдум, то почему по независимости Шотландии нельзя, – отметил Уткин. – Несмотря на сопротивление со стороны Вестминстера и попытку депутатов как-то замотать это дело, исключать, что этот референдум в конечном счете может состояться, нельзя. При этом вопрос упирается в позицию самих шотландцев. Если это половина на половину, то будет довольно легко апеллировать к тому, что половина все-таки против, и этот вопрос снимать с повестки. Если там будет подавляющее большинство за независимость, то с этим будет довольно сложно бороться".



При всех прочих плюсах и минусах независимость для Шотландии – это довольно большой риск, считает эксперт, так как в случае обретения свободы от Лондона региону нужно будет сбалансировать свою экономику. При этом от географии все равно не убежишь, ведь Шотландия остается на том же острове. "Пожалуй, самый главный вопрос здесь в том, как Эдинбург будет выстраивать свои отношения с Лондоном, взять, например, ту же валюту. Если Шотландия сохранит фунт, то тогда стоит ли игра свеч? – задается вопросом Уткин. – Если переходить на евро, то это приведет на острове к лишним транзакционным издержкам из-за разницы валют". Источник - ng.ru

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