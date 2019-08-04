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Китайский ответ Трампу вызвал панику на мировых финансовых рынках, - "МК"
07:05 06.08.2019

Торговое противостояние между США и КНР усиливается

Участники торгов на мировых финансовых рынках обеспокоены обострением торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, которое наблюдается в течение последних нескольких дней. На каждый шаг властей инвесторы реагируют выводом капиталов из рисковых активов. В понедельник практически все мировые биржи закрылись значительным снижением индексов.

Перед стартом торговой сессии в первый рабочий день новой недели аналитики гадали, как отреагирует российский фондовый рынок на новость о новых антироссийских санкциях, которая пришла из-за океана вечером в пятницу. Напомним, администрация США ввела ограничения для американских банков на покупку российского госдолга. Однако позже в Минфине США разъяснили, что запрет вводится лишь на участие в первичном размещении долговых бумаг российским правительством, при этом речь идет лишь о долларовых бондах. Таким образом, облигации федерального займа, к которым прикован наибольший интерес нерезидентов, под удар не попали, как и евробонды, обращающиеся на вторичном рынке.

Однако российский рынок практически проигнорировал эту новость и вместе с остальными развивающимися рынками сосредоточил свое внимание на торговой войне между США и КНР.

В пятницу президент Трамп объявил о намерении ввести десятипроцентные пошлины на ввоз китайских товаров в Соединенные штаты объемом в 300 миллиардов долларов. При этом он обвинил власти КНР в нежелании заключать сделку и намекнул на то, что в Пекине ждут результатов выборов президента США в следующем году. Трамп заявил, что не сомневается в своем переизбрании, после чего китайским властям придется заключить соглашение, но уже на гораздо худших для них условиях.
Ответ китайской стороны не заставил себя ждать и уже в понедельник они предсказуемо понизили курс национальной валюты. При этом снижение курса юаня объяснялось рыночной ситуацией, а не желанием использовать нацвалюту как инструмент для достижения конкурентного преимущества. В Национальном банке КНР заверили, что курс китайской национальной валюты не будет использоваться властями в качестве инструмента в торговом противостоянии с Соединенными Штатами.
"Китай будет придерживаться режима валютного курса, который будет определяться рынком, не будет использовать курс для целей конкуренции", - заявил председатель Народного банка Китайской Народной республики И Ган.

Однако эти слова не убедили американскую администрацию. В этот же день в Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон признает Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с Международным валютным фондом для устранения "несправедливого преимущества", полученного Пекином за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.
"Министр Мнучин под руководством президента Трампа признал сегодня Китай манипулятором валютным курсом", - говорится в заявлении ведомства.

Новый виток напряженности в торговой войне ударил по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой, к которым относится и Россия. Вполне естественно, что на этом фоне инвесторы предпочли вывести свои капиталы из высокодоходных активов. Заметное снижение также наблюдается и на товарном рынке: цены на нефть Brent опускались ниже отметки в 60 долларов за баррель, дешевели промышленные металлы.

К закрытию торгов в понедельник рублевый индекс Мосбиржи рухнул на 0,96%, до 2649,16 пункта, долларовый индекс РТС обвалился на 0,84% до 1282,29 пункта.В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался до 2645,12 пункта – минимума с 31 мая, РТС – до 1279,29 пункта – минимума с 3 июня.
Однако не только развивающиеся рынки пострадали от американо-китайского торгового противостояния. Еще более заметным снижением закрылись рынки Европы и США.

Британский FTSE 100 упал на 2,47%, немецкий DAX - на 1,80%. Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул на 2,89% - до 25718,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обвалился сразу на 3,47%, до 7726,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,98%, до 2844,75 пункта.
Наибольший вклад в падение американского рынка внесли акции IT-компаний. Бумаги Apple подешевели на 5,23%, Visa – на 4,82%, IBM – на 4,43%, United Technologies – на 3,88%.
Также очень сильно просели акции крупнейших компаний-производителей видеоигр после слов президента США Дональда Трампа, который после недавних случаев стрельбы обвинил игровую индустрию в пропаганде насилия.

Бумаги Activision Blizzard подешевели на 5,96%, акции Electronic Arts просели на 4,63%, а акции Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%.
При этом наблюдался рост цен на защитные активы. Золото дорожало до максимальных отметок с конца 2013 года - до 1486 долларов за унцию.
Вряд ли стоит надеяться, что во вторник мировые финансовые рынки выберутся из красной зоны и участники торгов смогут найти хоть какой-то позитив. Биржевые торги в Китае открылись заметным снижением индексов.
К 05.15 утра по московскому времени шэньчжэньский индекс SZSE Component падал на 2,11%, индекс China A50 терял 1,57%.

Во вторник утром Минкоммерции КНР официально объявило о том, что рынок Поднебесной больше не доступен для американской сельхоз продукции.
"Комитет по тарифам Госсовета КНР не будет отменять ввозные повышенные пошлины на закупленную после 3 августа сельхозпродукцию из США, соответствующие китайские предприятия уже приостановили закупки американской сельхозпродукции", - говорится в заявлении ведомства.

Антон Плющенко

Источник - mk.ru
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