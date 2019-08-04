 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.08.2019
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Инвесторам на заметку. В стычках с кыр-басмачами на Солтон-Сары ранено уже 20 китайских работников
07:42 06.08.2019

6 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Сюжет: Противостояние на месторождениях (139)
Конфликт на месторождении Солтон-Сары. В больницу поступили 20 человек

В Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, их привезли сегодня около 4.30.
"У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены", - отметили в Минздраве.
Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.
Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Источник - 24.kg
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