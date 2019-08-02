Китайское нашествие в Камбодже, - Сам Рейнгси

07:48 06.08.2019

Уже давно существовали опасения, что возрастающая зависимость Камбоджи от Китая - ее крупнейшего финансового донора - может привести к появлению китайского военного присутствия в этой стране. Как сообщила недавно газета "Уолл-стрит джорнэл", теперь эти опасения материализуются. Камбоджийский оппозиционный лидер считает, что Западу пора вмешаться и сместить существующее правительство.



Париж - Уже давно существовали опасения, что возрастающая зависимость Камбоджи от Китая - ее крупнейшего финансового донора, инвестора и кредитора - может привести к появлению китайского военного присутствия в этой стране. Как сообщила недавно газета "Уолл-стрит джорнэл" (Wall Street Journal), теперь эти опасения материализуются.

Подобно заядлому игроку, попавшему в зависимость к ростовщику, Камбоджа в последние годы накопила огромные и непрозрачные долги перед Китаем, которые она не в состоянии выплатить. Это обеспечило Китаю мощный рычаг, который позволяет ему, например, уклоняться от торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом: Китай отгружает свой экспорт в США через принадлежащую ему специальную экономическую зону в Камбодже - "Сиануквилль".

Судя по истории китайской "дипломатии долговых ловушек", это был лишь вопрос времени, когда Китай воспользуется влиянием на Камбоджу для укрепления своего военного присутствия. И по данным "Уолл-стрит джорнэл", это время наступило нынешней весной, когда Китай и Камбоджа подписали секретное соглашение, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на часть камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе.



И китайское, и камбоджийское правительства опровергли это сообщение, а премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал его "надуманным" и "безосновательным". Но такая реакция не должна удивлять: как подчеркнул сам Хун Сен, в соответствии с Парижским мирным соглашением 1991 года, которое положило конец длительной гражданской войне, размещение иностранных военных баз в Камбодже является незаконным. Более того, как отметил Госдепартамент США, у Камбоджи имеется конституционное обязательство перед собственным народом проводить нейтральную внешнюю политику.

Тем не менее, у Хун Сена есть убедительная причина нарушить это обязательство - его собственное политическое выживание. Камбоджийский народ, включая армию, уже сыт по горло авторитарной и коррумпированной властью своего премьер-министра, который находится на этом посту дольше всех в мире. Пока что режиму удается справиться с этим сопротивлением, подавляя несогласных. В прошлом году на сфальсифицированных выборах Народная партия Камбоджи во главе с Хун Сеном получила все места в парламенте, после того как была закрыта главная оппозиционная партия страны - Партия национального спасения Камбоджи (я являюсь одним из ее основателей, а сейчас также временным руководителем).

Хун Сен знает, что роль послушного союзника Китая обеспечивает ему мощную защиту от враждебных внутренних сил. Он, похоже, подсчитал, что для него это ценнее поддержки камбоджийского народа, значительная часть которого недовольна растущим коммерческим присутствием Китая, приносящим выгоду лишь коррумпированной элите.

Попытка Хун Сена поддержать свой режим на плаву будет дорого стоить - и не только камбоджийцам. Военно-морская база Реам станет для Китая удобным плацдармом для запугивания или даже атак на соседние страны, что расширит его возможности для отстаивания территориальных претензий и экономических интересов в Южно-Китайском море. Ужесточение китайского контроля над морскими путями, через которые проходит треть мировых объемов морских грузоперевозок, создает очевидные риски для США и Европы.

Кроме того, доминирование в Южно-Китайском море поможет Китаю закрепить за собой статус глобальной военно-морской супердержавы, к чему он упорно стремится в последние годы, инвестируя в порты таких далеких стран, как Греция, Израиль, Италия и государства Африканского Рога. Свою первую зарубежную военную базу, разместившуюся в Джибути, Китай использует для сбора разведданных об американских силах в этом регионе и, как утверждает Пентагон, для временного ослепления военных пилотов США с помощью мощных лазеров наземного базирования.

База в Камбодже вызывает особое беспокойство, потому что она завершит создание китайского военного периметра вокруг материковой части Юго-Восточной Азии. Возникает призрак нового "железного занавеса", из-за которого весь регион окажется под колпаком Китая. Во время холодной войны существовала "теория домино"; она гласила, что, если одна страна попадает под влияние коммунизма, тогда вскоре за ней последуют и соседние страны. Китай - намного более богатое, хитрое и продвинутое государство, чем когда-либо был СССР; и сейчас он угрожающим образом хорошо подготовлен к тому, чтобы сделать эту теорию реальностью.

Как утверждает военный аналитик Чарльз Эдель, Пакистан, Шри-Ланка и Вануату обладают потенциалом для создания глубоководных портов, позволяющих не только помочь военно-морской экспансии Китая, но и перекрыть Западу доступ к ключевым районам Индийского и Тихого океана. Китай уже соблазнил эти три страны пакетами долгосрочной финансовой помощи. Однако опасный экспансионизм Китая не является неизбежным или неудержимым. Он зависит от послушных местных режимов и от бездействия части международного сообщества. В случае с Камбоджей международное сообщество должно потребовать проведения новых всеобщих выборов с участием реальных конкурентов нынешней власти. С помощью подлинно демократического процесса камбоджийский народ смог бы заменить анахроничный режим Хун Сена на правительство, которое будет уважать принципы верховенства закона и защищать народные интересы, начав с отказа от любых сделок, позволяющих Китаю размещать свои войска в Камбодже.



Сам Рейнгси - министр финансов Камбоджи в 1993-1994 годы, лидер Партии национального спасения Камбоджи.



Project Syndicate (США): китайское нашествие в Камбодже

2.08.2019