Все госчиновники Туркмении отныне получат зарплату только после оплаты... коммунальных услуг

08:12 06.08.2019

В Туркменистане государственные служащие будут получать зарплату только после оплаты коммунальных услуг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CA-News.Чиновники будут вынуждены предъявлять по месту работы справку об отсутствии задолженности по квартплате, в том числе за свет, газ и воду. "Бюджетникам не будут выдавать зарплату за июль и август, пока они не сдадут по месту работы подтверждение об оплате электричества, газа и коммунальных услуг, заверенное в районных учреждениях", - сообщили в Лебапской области Туркменистана.



По словам госслужащих, получение требуемых справок занимает продолжительное время и усложняется очередями."На получение требуемых справок уходит по меньшей мере месяц. В учреждениях по электроэнергии огромные очереди, которые доходят до тысячи человек. Поэтому, чтобы получить справки, кроме оплаты предоставленной электроэнергии, приходится платить сверху взятку в 50 манатов (более 5 тысяч тенге)", - отмечает издание.Руководство некоторых местных организаций объяснило свои действия требованиями прокуратуры.