Максат. На кыргызо-таджикской границе опять стычка - делят "спорное" футбольное поле

08:18 06.08.2019

На таджикско-кыргызской границе произошел очередной инцидент

Август 05, 2019

Муллораджаб Юсуфзода



На участке таджикско-кыргызской границы между Бободжон Гафуровским районом Таджикистана и Лейлекском районе Кыргызстана произошел инцидент. Власти говорят, что речь идет о разногласии между жителями, которое было устранено после переговоров глав администраций двух приграничных районов.



Инцидент произошел 5 августа в между жителями кыргызского села Максат и таджикского Овчи Калъача. Гайратджон Гадобоев, глава сельсовета Овчи Калъача заявил Радио Озоди, что жители села в рамках подготовки к Иди Курбон или Ид аль-Адха хотели благоустроить футбольную площадку у средней школы N 8, но кыргызские пограничники воспрепятствовали этому. "Пограничный наряд заявил, что это спорный участок и жители Таджикистане не могут находиться на этой территории. Но этот участок – территория Таджикистана", - говорит Гадобоев.



Тем временем, пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана Гульмира Борубаева заявила, что "разногласие" произошло на неописанном участке кыргызско-таджикской границы. "На футбольное поле прибыли граждане Таджикистана, чтобы очистить территорию. Но этот участок кыргызско-таджикской границы является неописанным. На место прибыл пограничный наряд КР, который объяснил, что на данной территории никаких работ проводить нельзя. Возникли некоторые разногласия, но после разъяснительных работ граждане Таджикистана покинули место", - рассказала Гульмира Борубаева.

Она добавила, что на место прибыли главы администраций районов двух стран, а также представители пограничных служб, между ними проводятся переговоры, "чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов на неописанных участках границы". По словам Борубаевой, собравшиеся на месте инцидента люди разошлись по домам.



Информационный сайт "Новости Таджикистана и Центральной Азии" сообщил, что данный участок используется кыргызскими гражданами в качестве базара, и поэтому они воспрепятствовали благоустройству данного участка со стороны граждан Таджикистана.

Напомним, 4 июня 2018 года а селе Максат Лейлекского района Баткенской области между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. в тот вечер таджикские пограничники выгнали граждан Кыргызстана с участка "Футбольное поле", где последние организовали стихийную торговлю. После между таджикскими и кыргызскими пограничниками произошел конфликт, в ходе которого таджикские военнослужащие по данным ГПС Кыргызстана, применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх.



"Военнослужащие Таджикистана отказались выполнить требования пограничников Кыргызстана, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего были задержаны пограничным нарядом Кыргызстана", - отмечалось в заявлении кыргызской погранслужбы.



Последний конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел две недели назад на участке Ворух-Аксай. Попытки местных жителей установить флаги своих государств на участках, которые по мнению каждой из сторон относится к их территории, привели к новым стычкам. В результате применения оружия, был убит один гражданин Таджикистана, и ранены не менее 20 человек с обеих сторон. Главы Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Исфаре 26 июля, после чего продолжили обсуждение вопроса о демаркации госграниц на побережье Иссык-Куля.

Общая протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы чуть более 500 км. Статус спорных территорий имеют оставшиеся более 400 км границы. Доступные во времена СССР участки земель, пастбищ и водных ресурсов для жителей обеих республик, сегодня стали собственностью одной из республик и каждый уверен, что именно его граждане имеют право допускать или ограничивать доступ соседа к этим благам. На не демаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.