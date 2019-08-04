Как выяснилось. Филиал "Исламского государства Хоросан" в Афганистане возглавляет таджик С.Шафиев (он же - Муавия)

08:21 06.08.2019

Эксперты ООН: Группировку "Исламское государство-Хоросан" возглавляет гражданин Таджикистана

Август 04, 2019

Радио Озоди



Группировку "Исламское государство-Хоросан" (ИГХ) в Афганистане возглавляет 31-летний уроженец Таджикистана, говорится в подготовленном группой экспертов Организации Объединенных Наций докладе о масштабах угрозы террористической организации "Исламское государство" (ИГ).



В докладе, который в прошлом месяце был представлен в Совет безопасности ООН, говорится, что группировкой ИГХ командует уроженец Таджикистана Сайвали Шафиев, известный под псевдонимом Абубакри Муавиа. В составе группировки, которая действует в афганской провинции Нангархар, более 200 боевиков, утверждают эксперты ООН. По их словам, Сайвали Шафиев также занимается вербовкой новых боевиков для ИГХ и сбором средств в интернете и использует исключительно таджикский язык.

В Афганистане, как полагают авторы, находятся около 100 боевиков - граждан Таджикистана. Многие из них воюют на стороне движения "Талибан".



Доклад группы международных экспертов о масштабах угрозы ИГ 15 июля был предоставлен в Совбез ООН. В нем утверждается, что несколько террористических и экстремистских группировок скрываются на севере Афганистане, в частности в провинции Бадахшан. Они сотрудничают с наркоконтрабандистами и стараются переправить боевиков на территорию стран Центральной Азии, говорится в докладе.



Об активном члене ИГ Сайвали Шафиеве впервые стало известно в мае прошлого года, когда Душанбинский городской суд приговорил 14 членов запрещенной в стране оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана к срокам от 7 до 26 лет лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в дни празднования Навруза в Душанбе.



В фильме "Манкурты", подготовленном центром общественных связей Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, и показанном первым каналом Таджикского ТВ, утверждался, что двоих осужденных - Гулова и Азамова завербовали с помощью программы Zello, работающей как мобильная рация. Гулов обучался в Афганистане, где ему помогал член ИГ Сайвали Шафиев по кличке Абубакри Муавиа или "Джалалабади". Спецслужбы Таджикистана заявили, что Сайвали Шафиев, уроженец Гиссарского района, выступает в соцсетях как пропагандист идей ИГ.



Авторы доклада отмечают, что государства Центральной Азии обеспокоены угрозой, исходящей от находящихся на севере Афганистана радикальных группировок. "На севере Афганистана действуют несколько вооруженных группировок из числа уроженцев Центральной Азии. Группировка "Катиба-ал-Имам-Ал-Бухари" состоит из 50, Исламское движение Узбекистана из 100, "Джихади исломи" из 50, Исламское движение Восточного Туркестана из около 350 и "Джамаати Ансарулах" из 30 боевиков", - отмечается в докладе.



Авторы отмечают, что в прошлом году в странах региона в ходе спецопераций были арестованы 26 боевиков ИГ.

По информации таджикских властей, с 2014 года в Сирию и Ирак уехали примерно 1900 граждан Таджикистана, в том числе женщины и дети.



В докладе группы экспертов ООН об масштабах угрозы ИГ упоминается и имя бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего к группировке "Исламское государство" в апреле 2015 года. Беглый полковник, по данным авторов доклада, возглавляет группу из 600 таджикских боевиков и в настоящее время находится в сирийском Идлибе. Также сообщается, что Халимов уже не является министром войны ИГ. В сентябре 2015 года Гулмурод Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с ИГ, в отношении которых США приняли санкции. А в 2016 году американские власти объявили награду в размере $3 млн за информацию о местонахождении Халимова.



На днях глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил журналистам, что в тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии содержатся около 600 граждан Таджикистана. По его данным, в тюрьмах Ирака находятся 43 таджикских женщин и один ребенок, а в сирийских лагерях порядка 554 граждан РТ, в том числе 86 женщин, 228 несовершеннолетних девочек и 240 несовершеннолетних юношей.