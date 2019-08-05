США отчаянно маневрируют между курдами и турками, - "Къ"

08:31 06.08.2019 Президент Эрдоган угрожает начать операцию на востоке Сирии



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь угрожает начать военную операцию против курдских формирований на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Против этих планов выступают США, в связи с чем в Анкару в срочном порядке прилетела делегация представителей Пентагона. В случае начала турецкой операции США рискуют потерять доверие курдов, во многом благодаря которым им до сих пор удается удерживать восток Сирии вне контроля Дамаска. А это, в свою очередь, не устраивает Москву.

"Мы вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб, и теперь мы собираемся также войти в район к востоку от Евфрата. Мы уведомили Россию и США об этом",- заявил в воскресенье президент Эрдоган, напомнив о прошедших в 2016–2018 годах военных операциях против курдской партии "Демократический союз" (ПДС) и ее "Отрядов народной самообороны" (ОНС), которые Анкара причисляет к террористам и обвиняет в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Еще в середине июля Анкара начала переброску военной техники к границе с Сирией.

Сразу после заявлений президента Эрдогана в Анкару срочно прилетела делегация Минобороны США. Ее цель - остановить турецкую операцию. Сделать это можно, только договорившись с Анкарой о создании буферной зоны (или зоны безопасности) на турецко-сирийской границе. Предыдущие переговоры на эту тему состоялись около двух недель назад, но тогда представители двух стран так и не смогли прийти к компромиссу. Безрезультатно закончились и вчерашние переговоры, консультации будут продолжены во вторник.



Анкара рассчитывает на создание буферной зоны на территории Сирии вдоль турецкой границы глубиной не менее 32 км под своим единоличным контролем.



По ее задумке, в этом районе смогут разместиться около 3 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. При этом Анкара требует от Вашингтона отвести курдские отряды от границы с Турцией и забрать у них американское вооружение, которое передавалось курдам на протяжении последних нескольких лет для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Напомним, что ОНС были и остаются основными союзниками США в борьбе с ИГ в этом районе. И именно курдские отряды охраняют сейчас сотни боевиков ИГ и членов их семей, задержанных в ходе завершившейся в марте американской операции. По данным газеты The Washington Post, Вашингтон готов согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Сирии глубиной только 14 км и предлагает совместное патрулирование этого района с турецкими военными.

Турция пригрозила, что если компромисс не будет найден, она приступит к созданию буферной зоны самостоятельно. О планах начать военную операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата в Анкаре говорят уже почти год. Впервые турецкие войска нанесли удар по этому району еще в конце октября, однако полномасштабная операция так и не началась из-за риска конфронтации с США. "Мы истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам",- пригрозил в январе американский президент Дональд Трамп. В итоге тогда Анкара и Вашингтон смогли договориться, начав диалог о создании буферной зоны на турецко-сирийской границе. Но за семь месяцев они так и не нашли решения, устраивающего обе стороны.

Как ситуация на севере Сирии вновь резко обострилась

Тем временем отношения между Турцией и США резко обострились из-за поставок в Турцию российских ЗРС С-400. Вашингтон приостановил турецкое участие в программе по производству истребителей F-35 и пригрозил Анкаре санкциями. Однако обе стороны не хотят нагнетать ситуацию. "Тема с получением нами С-400 из России ушла в неверную плоскость. Связывать этот вопрос с F-35 и санкциями совершенно не соответствует союзническому духу. И лучше всех это понимает президент США Дональд Трамп",- заявил вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Судя по его словам, Анкара намерена рассматривать вопрос взаимоотношений с Вашингтоном в комплексе: США должны прекратить сотрудничество с РПК в Сирии и положительно ответить на запросы Турции насчет борьбы с ФЕТО - организацией, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году.

"Сложно представить, что Турция пойдет на полномасштабную военную операцию против курдов, зная, что там присутствуют военные не только США, но и ряда европейских стран. Судя по всему, Анкара старается усилить свои переговорные позиции",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

Впрочем, "передавить" на Вашингтон для Анкары опасно.

"Если Турция начнет военное наступление в Сирии, это уменьшит способность Трампа противостоять антитурецким санкциям, влияние антитурецкого лагеря в США усилится",- сказал "Ъ" научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан. По его мнению, эти опасения могут отсрочить военную операцию Турции на востоке Сирии, но ненадолго. "Для Турции жизненно важно искоренить структуры РПК и ОНС в Сирии, и она готова заплатить за это любую цену",- подчеркнул эксперт. Он не исключил, что Турция может начать с ограниченной операции в районе границы. Вопрос в том, решится ли в этом случае Вашингтон на прямое военное противостояние с Анкарой для защиты курдов. The Washington Post считает, что для этого у Дональда Трампа не хватит внутренних ресурсов - он не сможет договориться с Конгрессом.



Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев рассказал "Ъ" о ситуации в стране

В то же время в Вашингтоне не хотели бы потерять союз с курдами, опасаясь, что угрозы со стороны Анкары вынудят последних активизировать диалог с Дамаском о возвращении территорий на восточном берегу реки Евфрат под контроль сирийских властей. На этом варианте настаивает Москва, и на таких условиях она готова предоставить защиту курдам. Однако сейчас для России приоритетом является ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где вчера, спустя три дня после объявления Дамаском прекращения огня, возобновились боевые действия. Если Анкара не будет мешать Дамаску и Москве вести военную операцию в Идлибе, то Россия, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, может закрыть глаза на турецкое вторжение на востоке Сирии.



Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №138 от 06.08.2019, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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