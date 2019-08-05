 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как на самом деле умер Ермак и почему его хоронили мусульмане
13:13 06.08.2019

Атаман Ермак был фигурой загадочной и мрачной, и если одни историки считают его героем, первопроходцем, положившим начало освоению Сибири, то другие говорят о его жестокости, физической силе и жажде золота и славы. Татарские националисты говорят о том, что это из-за Ермака количество сибирских татар, проживающих на территории Сибирского ханства, к концу XVI века уменьшилось на 80% – одних уничтожили, а других вытеснили в Среднюю Азию, на территории проживания мусульман.

Создатель официальной истории Российского государства, Николай Михайлович Карамзин, не питал никаких иллюзий по поводу Ермака и писал о нем следующее: "Это таинственная и мрачная личность, одним именем своим внушавшая ужас, был человеком без роду и племени. Ни один народ не может нести за него какой-либо нравственной ответственности".

Кем он был и в кого верил – неизвестно

Настоящее имя этого человека неизвестно. Неизвестно и как он выглядел, все описания историки относят к недостоверным. Тобольский боярин Семен Ремезов в "Истории Сибирской" описывал его как человека, имевшего облик стeпнякa – "плoскoлиц, черен брaдою и влaсы".

Одни считают, что Ермак – это прозвище, означающее "жернов для мельницы", другие считают, что это сокращенное прозвище от Ермолая, третьи уверены – Ермака звали Василием. Летописец XVII века Савва Есипов писал, что дед Ерамака из Суздаля, что звали его самого "Василей" Тимофеевич Аленин, а прозвище Ермак значило "артельный котел". Было и другое прозвище – Токмак, что значило – "бить", "калечить" и говорило о нраве атамана. Но называют его и Ермилой, и Германом, и Еремеем.

Некоторые считают Ермака ногайцем или даже сибирским татарином – выходцем из семьи местных князей, которых разорил хан Кучум. Хану Кучуму Сибирская летопись приписывает такие слова о Ермаке: "самозванец приидох корысти ради и величия".

Мусульманские устные легенды говорят о том, что Ермак был мусульманином, и бек Елычай хотел отдать замуж за Ермака дочь, и что хоронили Ермака по мусульманским обычаям.

Не знаем мы ничего и годе его рождения. Вроде бы к моменту похода на Кучума Ермаку было 40–45 лет. И это все.

Под "англицким" флагом?

До сих пор сохранились три знамени, под которыми Ермак ходил в Сибирское ханство. На одном из них изображение библейского героя Иисуса Навина с Архангелом Михаилом, а два других изображают единорога и льва. Это весьма похоже на английские гербы Викторианской эпохи, на которых эти звери держат щиты. Однако историки считают, что единорог Ермака ведет свое происхождение от печати Ивана Грозного, на которой был изображен этот зверь. В православии этот зверь был символом чистоты и непорочности.

Он был бандитом

Сибирская летопись свидетельствует о том, что Ермак был "силен, велeрeчив и остр", ходил на стругах по рекам, работал, но, прибрав к рукам небольшую ватагу, "пошел от работы на разбой" – то есть начал для власти и денег, а не от нужды, грабить караваны.

Англичанин Джонн Белл писал о Ермаке, что тот собрал шайку и начал разбойничать по дорогам и натворил столько дел, что царю пришлось отправить против него войска. Тогда Ермак сбежал в Персию, но персы, прознав о его преступлениях, выгнали его, после чего он объявился на Урале – искал убежище (историки А. Ю. Борисенко, Ю. С. Худяков "Малоизвестные версии о покорении Сибири Ермаком").

Даже официальная история признает, что Строганов, по сути, "спровадил" банду Ермака за Урал, так как тот, по просьбе промышленника укротив "местных татар", начал бесчинствовать и разорять местные народы.

Он убивал и вешал

Об этом пишет в своей летописи историк Семен Ульянович Ремезов (XVII век). Когда Ермак завоевал "Назымские волости" и взял боем крепость в Аремзяме, то первое, что он сделал – это перебил всех врагов, лучших из них "повесил за ногу", а сдавшимся князькам приказал целовать окровавленную саблю и приносить присягу русскому царю.

Столица Сибирского ханства Искер была разграблена и сожжена дотла.

Несмотря на то, что Ермак дрался с ханом под знаменами царя, грабил он вполне по-бандитски, и отнюдь не все отправлял царю. Историк Сибири Сергей Владимирович Бахрушев в своих "Очерках истории..." указывал, что золото и соболей ушкуйники делили между собой.

Казахский историк М. К. Зиманов в книге "Алтайская звезда. Национальная идея Турана" приписывает Ермаку трагедию, разыгравшуюся в Сарайшике – бывшей золотоордынской столице, в 1581 году, где ушкуйники убили все население в 2000 человек, изнасиловали женщин, а потом разрыли могилы ханов Золотой Орды, разграбили их, а кости ханов сожгли.

Собственно, оправдать ушкуйников можно – они по-своему, по-бандитски, отомстили за те издевательства, которые Русь терпела от монголов и татарского ига.

То ли утонул, то ли скормили собакам

Как ничего не известно о корнях человека, покорившего хана Кучума, так по сути ничего неизвестно и о его смерти. Возник из неоткуда и исчез в никуда, даже могилы не осталось

Одни историки говорят, что погиб он, просто перескакивая с одного струга в другой: упал в воду и не выплыл. Другие, что на его лагерь ночью напали воины Кучума, перебили казаков, а Ермак утонул, пытаясь доплыть до струга. Русские считают, что тело Ермака находится на дне Иртыша.

Историк Федор Иванович Миллер пишет, что тело атамана выловил из реки сын хана Беким-Бека Яныш, после чего мусульмане устроили настоящий праздник, а после все же похоронили врага на мусульманском погосте Бегиша.

В казахском эпосе "Сатбек батыр" Ермака убивает герой эпоса Сатбек, мстя за смерть жены и детей. Он отрубает Ермаку руку, а потом спускает на врага огромного черного пса. Впрочем, в этом эпосе Ермак предстает изгоем татарского народа и "ордынским разбойником". В других казахских легендах храбрые герои скармливают тело Ермака собакам. Но тут, очевидно, авторы легенд выдают желаемое за действительное. Хотя никто не знает, как все было на самом деле.

Майя Новик

Источник - cyrillitsa.ru
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