"Русский мир" - как национальная идея, - Вл.Хомяков

13:14 06.08.2019 "Русский мир" - как национальная идея

для "рывка в будущее" нужна идеологическая мотивация, способная мобилизовать людей



Владимир Хомяков



Почему я вновь о национальной идее? Да потому что стыдно, господа: скоро тридцать лет, как страна наша развивается неизвестно куда и строит непонятно что. Национальная идея – это ведь не "Пушкин-березки-балалайка", а вполне конкретная ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ, без которой все усилия страны подобны белке, бегающей в колесе, а все разговоры о развитии – пустой треп. Если же спросить о национальной идее России власть имущих, то скорее всего, в ответ услышишь невнятное блеяние не то о "патриотизме", не то о "росте благосостояния граждан".



Начну со второго. При утрате "высших" идеологических ориентиров их, как правило, стремятся заменить неким понятным всем "шкурным интересом", наиболее известной формой чего является лозунг "неуклонное улучшение благополучия граждан". Проистекает он не только от презрения властей к собственному народу, воспринимаемому как жадный и порочный плебс, мечтающий исключительно о "хлебе и зрелищах", но и от идеологического убожества самих находящихся у власти лидеров, неспособных воспринимать в качестве даже собственной цели что-то, что невозможно так или иначе "употребить". Таким образом, провозглашение "увеличения благополучия" целью развития общества в 100% случаев означает полную идеологическую несостоятельность Власти и ее принципиальную неспособность по этой причине задать Обществу какие-либо горизонты и стремления, кроме "жрать завтра больше, чем сегодня".



Именно это сделал Хрущев в конце 50-х, заразив тем самым смертельным вирусом "коммунистический проект" в СССР. Та же цель осталась неизменной не только у Брежнева и всех последующих советских вождей, но и при Горбачеве, при Ельцине и, к сожалению, при президенте Путине. Который, изначально принимая ее, как вполне отвечающую либеральным стандартам, даже по мере своей продолжающейся и поныне идеологической трансформации в сторону патриотизма, все никак не решится выйти за рамки этой гнусной парадигмы, уже погубившей поздний СССР, разорившей вдрызг "ельцинскую" Россию и служащей едва ли не главным препятствием для рывка России сегодня.



Ибо для "рывка в будущее" нужна идеологическая мотивация, способная мобилизовать людей, объяснив им, ради чего придется напрягаться и терпеть. В то время, как "улучшение благосостояния" в качестве официальной цели всегда и везде приводит к лишь тому, что находящаяся у власти "элита" (будь то номенклатура КПСС, ельцинские приватизационные олигархи или нынешняя "партия власти") улучшение это всегда начинает с себя, любимых. А достигнув, напрочь забывает о всем прочем народе, сосредоточив усилия на том, чтобы держать "плебеев" в узде, пресекая любые их попытки на что-либо в этой стране претендовать. Недаром (ох, недаром!) предупреждал св.Серафим Саровский, что "Все беды России происходят от партии бытоулучшателей"!



***



Судя по всему, президент Путин что-то такое подозревает, и действительно хотел бы заменить "улучшение благополучия" на нечто, более соответствующее нашей национальной ментальности. Например, в 2016 году он заявил, что "У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма". Что было тут же подхвачено всем хором разнообразных "лоялистов", единогласно объявивших себя "патриотами", а патриотизм – "национальной идеей".



Нет, патриотизм – штука и правда полезная, а для достижения суверенитета и вовсе необходимая. Но назовите мне хоть одну страну, где бы патриотизм отвергался! Нет такой. Ибо любить Родину – совершенно естественное чувство для ЛЮБОГО гражданина ЛЮБОЙ страны – это как любить свою мать или своих детей. И именно поэтому выдвигать подобное "как у всех" на роль НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ конкретно России не подходит категорически. Это все равно как сказать – "национальная идея России – это Закон всемирного тяготения!" Кто против данного закона? Все – за! Ну и славненько…



Я уж не говорю о том, что сплошь и рядом "патриотизм – как национальная идея" понимается и официально транслируется как безусловная лояльность любым действиям нынешней Власти, включая самые преступные и идиотские. Не принимаешь, к примеру, пенсионную реформу или рост цен на бензин? Значит – не патриот!



Поэтому, как гражданин и патриот, хочу помочь своему Президенту с поиском НАСТОЯЩЕЙ национальной идеи. Называется она: "РУССКИЙ МИР".



Да, эти слова сегодня только ленивый не повторяет, хотя о том, что они означают, каждый понимает по-своему. Так что для начала внесем ясность.



По поводу того, что есть "Русский мир", есть два совершенно отличающиеся друг от друга версии.



Первую предложили в 1990-е наши власть имущие либералы, которые не имели иной цели кроме как "вписаться в Запад", сами протырившись в состав "мировой элиты". Посему "Русским миром" они именовали этакий условный "архипелаг": в центре его – Россия, а вокруг - разбросанные по миру зарубежные русскоговорящие диаспоры, через лоббистские возможности которых предполагалось проникнуть в мировые элиты и получить доступ к зарубежным ресурсам.



Соответственно, "Русский мир" понимали они как коммуникационную среду, позволяющую им общаться с "русскоговорящими" Брайтона, Лондона и Иерусалима. При том, что русские Тамбовщины, Кавказа и Средней Азии интересовали их постольку-поскольку. Кстати, именно эти люди, среди которых известный ельцинский экс-министр нацполитики академик Тишков, сочиняют ныне для России теорию "гражданской нации", единство которой построено на одинаковых паспортах и языке общения. В чем трудно не узнать перенесенный на российскую почву американский "плавильный котел".



Но было и другое понимание Русского мира – как культурного и духовного поля нашей тысячелетней Русской цивилизации, объединившей вокруг русской системообразующей основы множество иных народов и культур. Это поле не связано с границами, религией или этническим происхождением – "русскость" определяется в нем прежде всего цивилизационной принадлежностью. Именно в таком контексте Русский мир – оптимальная идея для России, позволяющая придать осмысленность ее развитию и политике.



***



Попробую обосновать сказанное.



Итак, во-первых – ЦЕННОСТИ. Любая цивилизация строится на основе базового набора ценностей, которые пытается так или иначе реализовать. Русский мир – не исключение. В вышедшей в 2016г книге "Семь слов о Русском мире" Патриарх Кирилл предложил набор из пяти вполне приемлемых базовых ценностей: вера, державность, справедливость, солидарность и достоинство.



Как мне представляется, понимать их можно примерно так:



Вера – приоритет человеческого духа над материальными ценностями и "шкурными" интересами.



Державность – безусловная преданность своему Отечеству, как "земле своих предков", ее народу, ее нераздельному на "плохие" и "хорошие" периоды прошлому, безусловный приоритет национальных интересов над частными, групповыми и международными.



Справедливость – основанное на имеющихся в обществе моральных установках распределение жизненных благ и социального статуса в зависимости от вклада человека в общее благо.



Солидарность – основанное на осознании соборного единства и общей исторической судьбы народа братское отношение к ближним, не позволяющее воспринимать их как "ресурс" для собственного благополучия или конкурентов в борьбе за лишний кусок.



Достоинство – осознание ценности свободы, понимаемой не как права без обязанностей, но как право и возможность поступать по совести - в соответствии с духовно-культурными и моральными установками своего народа и своей Русской цивилизации.



Как видим, все вышеперечисленное вполне укладывается в то, что мы называем "традиционной национальной ментальностью", причем – применительно как к Православию, так и к другим традиционным для России религиям. Стало быть, заложить эти ценности в основу необходимой стране государственной идеологии, сделать соответствие им критерием правильности и неправильности тех или иных действий и строить на их основе все остальное – выглядит вполне разумным.



Во-вторых. Русский мир, принятый в качестве национальной идеи, задает понятную для всех самоидентификацию "свой-чужой": "свои" для нас – те, кто за Русский мир, а "чужие" - те, кто против. Причем – независимо от их гражданства, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Именно такое разделение мы видим сегодня в воюющем Донбассе, где в окопах по обе стороны – русские, украинцы, чеченцы, православные, мусульмане и т.д. При этом одни воюют за глобальное торжество Запада (считая Украину его частью, с чем Запад, скажем мягко, не вполне согласен), другие – за Русский мир, частью которого считают Украину и украинцев-малороссов.



В-третьих. Данная национальная идея обосновывает геополитическую роль нашей страны в современном мире – как лидера Русского мира и покровителя всех "цивилизационно русских". А с другой – вполне цивилизованно мотивирует усилия России по реинтеграции хотя бы части постсоветского (и более широко – евразийского) пространства без возможности обвинить ее в "имперских амбициях". Ведь Германия покровительствует ВСЕМ немцам, а Израиль – ВСЕМ евреям мира, вот и мы станем покровительствовать всем "цивилизационно русским" - сторонникам ценностей и мировоззренческих подходов нашего исторически сложившегося цивилизационного и культурного пространства – Русского мира. А там – посмотрим…



Наконец, в-четвертых. Русский мир – это решение "нерешаемого" в нынешних условиях вопроса о государствообразующем статусе русского большинства в России. Ибо, коль скоро, "русское ядро" общепризнанно является системообразующей основой всего Русского мира (с чем невозможно спорить), то оно же автоматически является таковым и для России как его "центра".



Допускаю, что найдется немало охотников покритиковать меня и оспорить данную аргументацию. Но пусть они прежде приведут хоть один вариант национальной идеи, способный вот так же дать приемлемые ответы по вышеприведенным четырем пунктам. Если, конечно, у них получится.



***



И в заключение – о том, что именно Россия, принявшая национальной идеей развитие и распространение на планете Русского мира, может предложить остальному человечеству.



В уже приводимой мною выше книге "Семь слов о Русском мире" Патриарх совершенно логично замечает, что современному миру, построенному на конфликте (конкуренции каждого с каждым, которая, якобы, подталкивает прогресс) Русский мир может противопоставить идею солидарного общества, где сословия, сообщества и отдельные люди являются не конкурентами, а соработниками в общем деле – построении общего будущего. Где, как писал в свое время Иван Ильин, "или у всех сразу будет, или у всех сразу не будет". Но, разумеется, прежде чем предлагать эту модель другим, придется хотя бы отчасти реализовать ее у себя.



Да, сегодняшняя Россия весьма и весьма далека от такого общества. Но ведь задача построения его и не стояла в ней на государственном уровне - по крайней мере, в течение последних лет тридцати! А Русский мир, принятый в качестве национальной идеи, декларирует ее как государственную задачу, все препятствующее которой относится к категории антигосударственной деятельности… И пусть коммунисты считают эту модель "новой редакцией социализма", а монархисты – "православной соборностью": оба будут правы, а значит – смогут на этой общей базе наконец-то договориться, отложив на потом исторические разборки, ибо и те, и другие ощущают себя частью Русского мира.



***



Считаете меня идеалистом? Но как сказал один весьма разумный человек: "Чисто прагматический проект имеет тупиковый характер. История свидетельствует, что самую высокую практическую ценность и надежность демонстрируют как раз идеальные ценности, и только с опорой на них можно выстроить по-настоящему прагматический проект, рассчитанный на долгую жизнь". (*Андрей Кобяков "Дракон, орел и медведь", Ж-л "Изборский клуб"№6-7 (42-43), 2016)



Не могу с ним не согласиться. Ибо Русская цивилизация – идеократическая до мозга костей. Никогда и ничего она не могла сделать, руководствуясь не идеями, а чистым практицизмом и рациональностью. И именно поэтому побеждала и достигала всего, чего достигла.



То же самое можно сказать и о нынешней ситуации, из которой чисто прагматического выхода не существует в принципе: существующую систему, созданную в основе своей в 1990-х, в принципе невозможно ни усовершенствовать, ни реформировать, а только заменить. Именно понимание этого толкает сегодня молодежь в протесты, возглавляемые весьма одиозными лидерами, по сути не предлагающими ничего, кроме как… возвращение в те же 1990-е.



При этом всем нормальным людям давно ясно, что "слегка подлатать и оставить как есть" не получится. А кардинальное изменение системы называется "революцией", и бывает она либо мирной ("революция сверху"), либо в варианте гражданской войны ("революция снизу"). И та, и другая основывается на некой ИДЕЕ, способной обеспечить ей массовую поддержку. Русский мир оптимально подходит в качестве такой идеи, способной предотвратить гражданскую войну "брат на брата" со всеми ее "прелестями" и рисками для страны.



Да, "элиты" наши вряд ли это примут, даже если поймут. Можно допустить, что ввиду отсутствия иных идей, это мог бы воспринять Президент… если бы не известное "короля играет свита". Так что шансы достучаться до "верхов" весьма и весьма невелики.



Поэтому статья эта обращена прежде всего к вам – кому не все равно, и "так как сейчас" - давно поперек горла. Предлагаю запустить в общественное пространство для обсуждения новый общественно-политический тренд "РУССКИЙ МИР" - как основу для единения всех согласных с ним общественных сил, способных ради сохранения Родины хотя бы на время отложить идеологические разборки и завязать амбиции добрым морским узлом. Только если этот тренд станет достаточно массовым, появится хоть какой-то шанс "достучаться" до этих ребят, отгородившихся от нас кремлевской стеной: ибо игнорировать мнение народа "верхи" перестают только тогда, когда это становится невозможным и небезопасным.



Обращаюсь к не разменявшему еще совесть на лайки и рейтинги интернет-сообществу: в нынешних российских условиях вы – единственные, кто сможет хотя бы запустить в информационное пространство эту тему. В конце концов, если удастся сдвинуть и раскрутить ее в "топ" новостей – это будет такой "хайп", какого вы еще не получали и вряд ли когда-либо получите.



Обращаюсь к десяткам мелких патриотических партиек, уже приговоренных к скорому уничтожению и заведомо неспособных пробиться через жестко контролируемые выборы на политическое поле, всецело занятое необъятным задом "Единой России". Консолидация и хотя бы тактический союз под брендом "Русский мир" - ваш шанс избежать политического небытия и сделать хотя бы что-то из обещанного при создании своим сторонникам.



Обращаюсь, наконец, к еще не доеденному окончательно (но в перспективе – тоже приговоренному) русскому бизнесу – найти способ и поддержать.



Возможно, мое обращение останется "гласом вопиющего в пустыне". Но по крайней мере, на том, Высшем суде я смогу ответить, что не промолчал и делал то, что мог.



А что ответите Вы?! Источник - Завтра

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